World Cup 2026: FIFA lần đầu trao nhẫn vô địch cho Tây Ban Nha hoặc Argentina Ngoài chiếc cúp vàng danh giá và khoản thưởng 50 triệu USD, nhà vô địch World Cup 2026 sẽ nhận thêm nhẫn kỷ niệm độc quyền – một tiền lệ chưa từng có trong lịch sử giải đấu.

Trận chung kết World Cup 2026 diễn ra vào rạng sáng ngày 20/7 không chỉ là cuộc viễn chinh vì ngôi sao trên ngực áo của Tây Ban Nha và Argentina. Lần đầu tiên trong lịch sử gần một thế kỷ của giải đấu, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) sẽ đưa một biểu tượng quyền lực đậm chất Mỹ vào bóng đá: Những chiếc nhẫn vô địch độc bản.

Phần thưởng chưa từng có trong tiền lệ

Bên cạnh chiếc cúp vàng biểu tượng và phần thưởng tiền mặt kỷ lục lên tới 50 triệu USD, đội đăng quang tại World Cup 2026 sẽ được vinh danh bằng những chiếc nhẫn thiết kế riêng. Đây là bước đi đột phá của FIFA nhằm ghi dấu ấn tại kỳ đại hội được tổ chức trên đất Mỹ, Mexico và Canada.

Những chiếc nhẫn lần đầu được trao cho nhà vô địch World Cup. Ảnh: FIFA.

Theo thông báo chính thức, chỉ có đúng 30 chiếc nhẫn được chế tác đặc biệt dành cho các thành viên của đội vô địch, bao gồm 26 cầu thủ và ban huấn luyện chủ chốt. Ngay sau tiếng còi mãn cuộc của trận chung kết, đội trưởng và huấn luyện viên trưởng sẽ nhận những chiếc nhẫn tạm thời để thực hiện nghi thức ăn mừng. Phiên bản chính thức, được cá nhân hóa theo tên và số áo của từng người, sẽ được trao trong một buổi lễ trang trọng sau đó.

Sự giao thoa giữa bóng đá và văn hóa thể thao Mỹ

Việc trao nhẫn vô địch vốn là truyền thống lâu đời và mang tính biểu tượng cao tại các giải thể thao nhà nghề Bắc Mỹ như Super Bowl (NFL), NBA, World Series (MLB) hay Stanley Cup (NHL). Bằng cách áp dụng hình thức này, FIFA không giấu giếm ý đồ tạo ra một di sản mới, kết nối giá trị truyền thống của World Cup với sự hào nhoáng của thị trường thể thao Mỹ.

Mỗi chiếc nhẫn nằm trong bộ sưu tập giới hạn gồm 2.026 sản phẩm, tượng trưng cho năm diễn ra giải đấu. Trong khi 30 chiếc thuộc về những người chiến thắng, 1.996 chiếc còn lại sẽ được FIFA mở bán cho người hâm mộ trên toàn thế giới. Dù mức giá chưa được tiết lộ, giới chuyên môn dự báo đây sẽ là những vật phẩm sưu tầm có giá trị cực cao.

Về mặt thiết kế, một mặt của nhẫn khắc hình chiếc cúp vô địch thế giới, mặt còn lại sẽ được tùy chỉnh theo bản sắc riêng của đội tuyển đăng quang (Tây Ban Nha hoặc Argentina). Mỗi sản phẩm đều được đi kèm với giấy chứng nhận xác thực từ FIFA.

Trận chung kết của những định mệnh

Trận quyết đấu vào ngày 20/7 tới đây không chỉ mang ý nghĩa về danh hiệu tập thể mà còn là cuộc chiến cá nhân khốc liệt. Kết quả của trận đấu này được cho là sẽ định đoạt chủ nhân của Quả bóng vàng 2026, trong bối cảnh cuộc đua đang diễn ra vô cùng khó lường.

Đáng chú ý, thế giới bóng đá đang xôn xao trước bức ảnh Lionel Messi tắm cho Lamine Yamal từ 19 năm trước. Giờ đây, "đứa trẻ" Yamal đang là niềm hy vọng số một của Tây Ban Nha để ngăn cản người đàn anh vĩ đại bước lên đỉnh cao nhất một lần nữa.

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