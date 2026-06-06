World Cup 2026: FIFA thay đổi nghi thức quốc ca và tranh cãi thu hồi vé 0 đồng FIFA áp dụng nghi thức vòng tròn 360 độ thay thế hàng ngang truyền thống tại World Cup 2026, đồng thời yêu cầu 60 fan nộp thêm tiền vì lỗi vé miễn phí.

Vòng chung kết World Cup 2026 không chỉ mở rộng quy mô về số đội tham dự mà còn đánh dấu sự thay đổi mang tính biểu tượng trong các nghi lễ tiền trận đấu. Theo quy định mới nhất từ FIFA, hình ảnh truyền thống khi 11 cầu thủ đá chính đứng xếp hàng ngang chào cờ sẽ chính thức lùi vào dĩ vãng, nhường chỗ cho một trải nghiệm thị giác hoàn toàn mới.

Nghi thức "360 độ" và cuộc cách mạng trên mặt cỏ

Thay vì chỉ 11 cầu thủ, toàn bộ 26 tuyển thủ trong danh sách đăng ký của mỗi quốc gia cùng tổ trọng tài sẽ tập trung đứng thành một vòng tròn lớn quanh khu vực trung tâm sân vận động. Đây là nỗ lực của FIFA nhằm triển khai "concept 360 độ", kết hợp cùng những dải cờ quốc gia khổng lồ phủ kín mặt cỏ để tạo nên bầu không khí hào hùng và gắn kết hơn.

FIFA sẽ thay đổi nghi thức chào cờ tại World Cup 2026.

Cập nhật chấn thương của Neymar và gói hỗ trợ 187 triệu bảng

Về khía cạnh chuyên môn, huấn luyện viên Carlo Ancelotti đã mang đến những tín hiệu lạc quan về tình hình của Neymar. Tiền đạo 34 tuổi dự kiến sẽ tiến hành chụp cộng hưởng từ (MRI) vào thứ Hai tới để đánh giá quá trình hồi phục chấn thương bắp chân phải. Nếu kết quả thuận lợi, ngôi sao người Brazil có thể trở lại tập luyện cùng toàn đội vào tuần tới, thắp sáng hy vọng góp mặt tại kỳ World Cup quan trọng này.

Song song với đó, FIFA công bố khoản ngân sách khổng lồ 187 triệu bảng để phân bổ cho các câu lạc bộ có cầu thủ tham dự giải đấu. Theo tính toán, mỗi đội bóng sẽ nhận được tối thiểu 3.700 bảng cho mỗi cầu thủ mỗi ngày tham gia, kéo dài từ vòng bảng đến vòng loại trực tiếp. Một quỹ bổ sung trị giá 75 triệu bảng cũng được dành riêng để hỗ trợ các đội bóng có cầu thủ thi đấu tại hơn 900 trận vòng loại trên toàn cầu.

Tranh cãi bộ ảnh Viking của Haaland và sự cố vé 0 đồng

Tại Na Uy, Erling Haaland và các đồng đội đang trở thành tâm điểm của những tranh luận gay gắt sau khi thực hiện bộ ảnh chủ đề chiến binh "Viking" tại bãi biển Oslo. Dù ý tưởng nhằm quảng bá tinh thần dân tộc cho World Cup, nhưng bộ ảnh với khiên, rìu và thuyền rồng lại vấp phải sự chỉ trích từ giới học giả quê nhà khi bị cho là mang những biểu tượng có phần cực đoan.

Trong khi đó, uy tín của FIFA đang bị thử thách bởi một lỗi kỹ thuật trên trang web chính thức. Sự cố này đã khiến khoảng 60 cổ động viên mua được vé xem World Cup với giá 0 đồng. Tuy nhiên, thay vì chấp nhận sai sót, FIFA đã quyết định hủy bỏ toàn bộ số vé này và yêu cầu người hâm mộ phải nộp đủ tiền nếu muốn giữ chỗ.

60 cổ động viên bị FIFA đòi chi trả tiền mua vé.

Vai trò mới của Gareth Southgate

Bên lề sân cỏ, cựu huấn luyện viên đội tuyển Anh, Sir Gareth Southgate, bất ngờ xác nhận sẽ đảm nhận vai trò dẫn chương trình cho một bộ phim tài liệu đặc biệt trên kênh BBC One. Tác phẩm mang tên "Gareth Southgate – Changing the Game for Young Men" dự kiến phát sóng vào tối thứ Hai tới, tập trung vào việc định hình tư duy và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, đánh dấu một bước đi mới đầy ý nghĩa của chiến lược gia này ngay trước thềm giải đấu lớn nhất hành tinh.