World Cup 2026: Giải mã dòng tiền 871 triệu USD và kỷ lục tiền thưởng của FIFA Với ngân sách 871 triệu USD cho 48 đội bóng, World Cup 2026 không chỉ là ngày hội bóng đá mà còn là một bài toán kinh tế quy mô chưa từng có trong lịch sử FIFA.

Chức vô địch World Cup luôn được coi là đỉnh cao vinh quang mà mọi quốc gia đều khao khát. Tại kỳ đại hội năm nay, bên cạnh chiếc cúp vàng danh giá và những chiếc nhẫn vô địch lần đầu tiên xuất hiện, đội chiến thắng còn đứng trước một phần thưởng tài chính mang tính lịch sử. FIFA xác nhận sẽ trao 51 triệu USD cho nhà vô địch (Tây Ban Nha hoặc Argentina), trong khi đội về nhì cũng sẽ bỏ túi 34 triệu USD.

World Cup đang đi đến hồi kết. Ảnh: Getty Images.

Kỷ lục ngân sách 871 triệu USD trong kỷ nguyên 48 đội

Nhằm thích ứng với quy mô mở rộng lên 48 đội tham dự, FIFA đã thiết lập một kỷ lục mới về ngân sách khi chi tới 871 triệu USD để chi trả cho các liên đoàn. Con số này bao gồm khoản bổ sung hơn 100 triệu USD vào tháng 4 vừa qua, một động thái nhằm xoa dịu các liên đoàn bóng đá châu Âu trước áp lực về chi phí di chuyển và lưu trú đắt đỏ tại ba quốc gia đồng đăng cai.

Dù 51 triệu USD cho ngôi vương là con số khổng lồ, nhưng khi đặt trong hệ quy chiếu của bóng đá cấp câu lạc bộ, nó lại mang đến những góc nhìn thú vị. Khoản thưởng này hiện thấp hơn mức phí chuyển nhượng mà Brighton vừa chi ra để sở hữu trung vệ 19 tuổi Luka Vuskovic. Thậm chí, nó cũng kém xa con số 115 triệu USD mà Chelsea từng nhận được khi đăng quang tại FIFA Club World Cup, cho thấy sự khác biệt về dòng tiền giữa sân chơi đội tuyển và câu lạc bộ.

Đội vô địch sẽ nhận được khoản tiền thưởng khổng lồ. Ảnh: Getty Images.

Chi tiết cơ cấu giải thưởng và đặc quyền hậu cần

Nguyên tắc phân bổ của FIFA dựa trên hai trụ cột: tiền thưởng theo thành tích và hỗ trợ chuẩn bị. Mỗi đội bóng trong số 48 cái tên góp mặt đều được đảm bảo nhận tối thiểu 12,5 triệu USD. Trong đó, 10 triệu USD là thưởng tham gia vòng bảng và 2,5 triệu USD được ứng trước để chi trả cho công tác tập huấn, nhằm ngăn chặn các tranh chấp nội bộ về tiền thưởng thường thấy trong quá khứ.

Bên cạnh tiền mặt, FIFA còn đảm bảo các tiêu chuẩn hậu cần cao cấp nhất. Tổ chức này chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ vé máy bay khứ hồi hạng thương gia và chi phí ăn ở cho phái đoàn 50 người của mỗi đội tuyển trong suốt thời gian diễn ra giải đấu.

Thứ hạng/Vòng đấu Mức thưởng (Triệu USD) Vô địch 51 Á quân 34 Hạng ba (Anh) 30 Hạng tư (Pháp) 28 Tứ kết 20 Vòng 16 đội 16 Vòng 32 đội 12

Câu chuyện phía sau chiếc cúp và sự bình đẳng tài chính

Về giá trị biểu tượng, đội vô địch sẽ không được sở hữu vĩnh viễn chiếc cúp vàng nguyên bản. Sau khoảnh khắc đăng quang, họ sẽ nhận được một bản sao mạ vàng để lưu giữ trong phòng truyền thống. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nhất lại nằm ở cách các liên đoàn phân phối dòng tiền này.

FIFA không chuyển tiền trực tiếp cho cầu thủ mà thông qua các liên đoàn quốc gia. Mỗi quốc gia có một chính sách riêng, trong đó Liên đoàn bóng đá Mỹ đang trở thành hình mẫu tiên phong. Họ chỉ giữ lại 20% ngân sách, 80% còn lại được chia đều cho cả đội tuyển nam và nữ. Đây là bước đi mang tính đột phá nhằm đảm bảo sự bình đẳng tài chính tuyệt đối trong bóng đá chuyên nghiệp, biến những con số vô hồn từ FIFA trở thành công cụ thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền bóng đá.