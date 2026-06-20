World Cup 2026: Giải mã quyết định rút Son Heung-min sớm trong trận thua Mexico HLV Hong Myung-bo gây bất ngờ khi rút thủ quân Son Heung-min ở phút 57 dù Hàn Quốc đang bị dẫn bàn. Đây được xem là nước đi mạo hiểm để bảo toàn thể lực cho ngôi sao 33 tuổi.

Trận đấu tại bảng A World Cup 2026 giữa Hàn Quốc và Mexico đã diễn ra với một kịch bản không dành cho những người yếu tim. Dưới sức ép khủng khiếp từ các khán đài rực lửa của cổ động viên Mexico, đại diện châu Á đã không thể duy trì được sự chủ động và sớm phải nhận bàn thua. Tuy nhiên, khoảnh khắc gây tranh cãi nhất không phải là bàn thắng của Mexico, mà là quyết định nhân sự của HLV Hong Myung-bo ở phút 57.

Toan tính mạo hiểm của HLV Hong Myung-bo

Ngay sau khi bị dẫn trước 1-0, thay vì tăng cường hỏa lực, ông Hong Myung-bo đã rút ngôi sao lớn nhất đội bóng – Son Heung-min – ra nghỉ. Quyết định này ngay lập tức khiến dư luận xứ kim chi dậy sóng. Tại sao một đội bóng đang cần bàn gỡ lại rút đi chân sút vĩ đại nhất lịch sử của mình khi trận đấu còn hơn 30 phút?

Son chưa thể gây ấn tượng ở World Cup 2026.

Thực tế, đây là trận đấu thứ hai liên tiếp tại giải năm nay Son Heung-min không thể thi đấu trọn vẹn 90 phút. Ở tuổi 33, gánh nặng tuổi tác bắt đầu đè nặng lên đôi chân của cựu tiền đạo Tottenham Hotspur. Dù sở hữu bảng thành tích lẫy lừng với 56 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia kể từ năm 2010, nhưng tại World Cup 2026, Son vẫn chưa thực sự tìm lại được bản năng sát thủ vốn có.

Bài toán thể lực và mục tiêu đường dài

Theo phân tích từ các chuyên gia, việc rút Son ra sân không xuất phát từ chấn thương. Tiền đạo này hoàn toàn khỏe mạnh về mặt y tế. Tuy nhiên, trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc, HLV Hong Myung-bo buộc phải thực hiện phép tính bảo toàn năng lượng. Hàn Quốc cần một thủ quân sung mãn nhất cho lượt trận cuối cùng mang tính chất sống còn.

Người được chọn thay thế là Hwang Hee-chan, tiền đạo đang chơi bóng tại Premier League trong màu áo Wolverhampton Wanderers. Với 17 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia, Hwang là sự thay thế hợp lý nhất về cả kinh nghiệm lẫn sức mạnh càn lướt. Dù vậy, sự thay đổi này vẫn không giúp Hàn Quốc lật ngược thế cờ và chấp nhận thất bại chung cuộc 0-1.

Cơ hội đi tiếp vẫn nằm trong tầm tay

Dù để thua Mexico, cánh cửa tiến vào vòng knock-out của Hàn Quốc vẫn rất rộng mở. Thống kê cho thấy đội bóng xứ kim chi vẫn đang nắm quyền tự quyết. Chỉ cần một kết quả hòa trước Nam Phi ở lượt đấu cuối, thầy trò HLV Hong Myung-bo sẽ chính thức giành vé đi tiếp.

Thông số Son Heung-min Hwang Hee-chan Số bàn thắng cho ĐTQG 56 17 Câu lạc bộ chủ quản Cựu cầu thủ Tottenham Wolverhampton Phút thi đấu trận Mexico 57 33

Nhìn rộng hơn, quyết định của ông Hong Myung-bo cho thấy một tầm nhìn chiến lược: chấp nhận rủi ro ở một trận đấu khó khăn để dồn toàn lực cho mục tiêu khả thi hơn. Áp lực lúc này đang đè nặng lên vai Son Heung-min, khi người hâm mộ kỳ vọng anh sẽ tỏa sáng rực rỡ trong trận quyết đấu với Nam Phi để đập tan những chỉ trích về phong độ thời gian qua.