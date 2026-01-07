World Cup 2026: Haaland thách thức Brazil, tuyển Đức rúng động vì sự cố luân lưu Erling Haaland háo hức trước cuộc đối đầu điên rồ với Brazil tại vòng 16 đội, trong khi nội bộ tuyển Đức phơi bày sự thiếu bản lĩnh hiếm thấy trong thất bại lịch sử trước Paraguay.

Vòng knock-out World Cup 2026 đang chứng kiến những thái cực cảm xúc trái ngược: từ sự hưng phấn tột độ của những ngôi sao mới nổi đến nỗi cay đắng của các ông lớn châu Âu. Tâm điểm của truyền thông sáng 1/7 đổ dồn vào màn thư hùng sắp tới giữa Na Uy của Erling Haaland và gã khổng lồ Brazil, cùng những góc khuất trong phòng thay đồ của tuyển Đức sau trận thua sốc.

Haaland và giấc mơ điên rồ trước Selecao

Sau khi sắm vai người hùng với bàn thắng quyết định đưa Na Uy vượt qua Bờ Biển Ngà, Erling Haaland không hề giấu giếm sự phấn khích khi chuẩn bị đối đầu với ứng viên vô địch Brazil tại vòng 16 đội. Tiền đạo thuộc biên chế Manchester City gọi đây là một trải nghiệm "điên rồ" trong sự nghiệp.

"Việc đối đầu với Brazil ở vòng 16 đội là điều hoàn toàn điên rồ," Haaland chia sẻ. "Chúng tôi chỉ cần cảm thấy hạnh phúc và tự nhủ rằng đây là một hành trình tuyệt vời. Nó thực sự rất đặc biệt." Sự tự tin của Haaland là điểm tựa lớn nhất cho đại diện Bắc Âu trong nỗ lực tạo nên cú sốc lớn nhất giải đấu.

Erling Haaland sẵn sàng chạm trán Brazil. Ảnh: Getty Images

Bi kịch của người Nhật và sự nghiệt ngã mang tên Martinelli

Tại một diễn biến khác, Brazil đã ghi tên mình vào vòng đấu loại trực tiếp sau chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Nhật Bản. Đại diện châu Á đã chơi một trận đấu kiên cường nhưng lại gục ngã bởi khoảnh khắc lóe sáng của Gabriel Martinelli ở phút 90+5.

Thất bại này đã tạo nên một làn sóng chỉ trích dữ dội nhắm vào huấn luyện viên Hajime Moriyasu. Tờ Nikkan Sports khẳng định chiến thuật của ông Moriyasu đã lỗi thời và kém hiệu quả hơn so với kỳ World Cup trước. Trong khi đó, tiền đạo Daizen Maeda đã phải đăng tâm thư xin lỗi người hâm mộ trên mạng xã hội X, thừa nhận bản thân không đáp ứng được kỳ vọng to lớn của công chúng.

Nỗi hổ thẹn của Cỗ xe tăng: Khi những đôi chân run rẩy

Cú sốc lớn nhất tính đến thời điểm này chính là việc đội tuyển Đức bị loại bởi Paraguay trên chấm luân lưu. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử World Cup, "Die Mannschaft" thất bại trong một loạt đấu súng – vốn từng là niềm tự hào về bản lĩnh thép của họ.

Tuy nhiên, thông tin từ tờ Bild còn gây rúng động hơn khi tiết lộ sự thiếu tinh thần chiến đấu của các ngôi sao. Theo đó, có ít nhất 4 cầu thủ bao gồm Leon Goretzka, Waldemar Anton, Nathaniel Brown và Malick Thiaw đã từ chối thực hiện quả sút thứ sáu, đẩy đội nhà vào thế khó về mặt tâm lý.

Nhiều cầu thủ tuyển Đức không dám đá luân lưu. Ảnh: Getty Images

Cơn lốc màu da cam lỗi nhịp

Hà Lan cũng không tránh khỏi búa rìu dư luận sau khi để thua Morocco. Cựu danh thủ Rafael van der Vaart đã công khai chỉ trích những quyết định nhân sự khó hiểu của HLV Ronald Koeman. Ông cho rằng việc thay đổi một hệ thống đang vận hành trơn tru sau trận thắng Thụy Điển là một sai lầm sơ đẳng, khiến Hà Lan đánh mất bản sắc và gục ngã trước đại diện châu Phi.

Những diễn biến dồn dập trong sáng 1/7 cho thấy World Cup 2026 không có chỗ cho những sai lầm chiến thuật hay sự yếu kém về tâm lý, ngay cả với những nền bóng đá hùng mạnh nhất thế giới.