World Cup 2026: Hai trận đấu của Tây Ban Nha bị phát hiện dấu hiệu bất thường Group of Copenhagen ghi nhận sự biến động đáng ngờ trong hai trận đấu của tuyển Tây Ban Nha tại World Cup 2026, dù FIFA khẳng định chưa phát hiện sai phạm.

Group of Copenhagen, tổ chức quốc tế độc lập chuyên phòng chống và xử lý hành vi thao túng thể thao, đã chuyển hồ sơ 7 trường hợp nghi vấn tại World Cup 2026 tới Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA). Trong danh sách này, hai trận đấu có sự góp mặt của đội tuyển Tây Ban Nha đã chính thức bị đưa vào diện theo dõi đặc biệt.

Hai trận đấu của Tây Ban Nha bị xếp ở mức "cảnh báo vàng". Ảnh: Reuters.

Những biến động bất thường trong trận đấu

Trường hợp đầu tiên được ghi nhận ở trận hòa 0-0 giữa Tây Ban Nha và Cape Verde tại vòng bảng. Dữ liệu từ nền tảng Polymarket cho thấy một lượng tiền cược bất thường đã được đổ vào khả năng đại diện châu Âu không thể giành chiến thắng.

Trường hợp thứ hai xuất hiện trong cuộc đối đầu giữa Tây Ban Nha và Saudi Arabia. Điểm nóng của sự việc rơi vào tình huống bàn thắng của tiền đạo Ferran Torres bị công nghệ VAR từ chối sau khoảng thời gian kiểm tra kéo dài. Chính quãng dừng kỹ thuật này đã tạo ra những biến động bất thường về dòng tiền trên thị trường.

Ý nghĩa của mức "cảnh báo vàng"

Cả hai cuộc đối đầu của La Roja hiện bị xếp ở mức "cảnh báo vàng" – cấp độ thứ hai trong hệ thống đánh giá 4 mức độ của Group of Copenhagen. Mức độ này phản ánh sự xuất hiện của các chỉ số bất thường như sự thay đổi đột ngột về dòng tiền, thông tin lan truyền trên không gian mạng hoặc nguy cơ rò rỉ dữ liệu nội bộ.

Ông Christian Kalb, cựu chuyên gia thuộc Group of Copenhagen, nhấn mạnh rằng việc phát tín hiệu cảnh báo không đồng nghĩa với việc trận đấu bị dàn xếp. Theo ông, sự biến động về thanh khoản thị trường hay điều chỉnh chỉ số kỹ thuật từ các đơn vị theo dõi hoàn toàn có thể tạo ra những tín hiệu nhiễu tương tự.

Án phạt của Balogun cũng được đưa vào diện cảnh báo. Ảnh: Reuters.

Phản ứng từ FIFA và các trường hợp liên quan

Đứng trước các thông tin trên, đại diện FIFA đã đưa ra thông báo chính thức phủ nhận mọi lo ngại. Cơ quan quản lý bóng đá toàn cầu khẳng định chưa ghi nhận bất kỳ hoạt động bất thường hay dấu hiệu thao túng nào liên quan đến các trận đấu trong khuôn khổ World Cup 2026.

Bên cạnh hai trận đấu của Tây Ban Nha, báo cáo của Group of Copenhagen cũng chỉ ra một số tình huống nhạy cảm khác tại giải đấu. Đáng chú ý có chiếc thẻ đỏ của Themba Zwane (Nam Phi) trong cuộc đối đầu với Mexico và những diễn biến xung quanh quyết định xử lý kỷ luật đối với Folarin Balogun.