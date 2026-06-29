World Cup 2026: Hàn Quốc chấn động vì lệnh điều tra, Canada viết nên lịch sử Vòng bảng World Cup 2026 khép lại với những thái cực đối lập: Hàn Quốc đối mặt cuộc thanh trừng diện rộng từ chính phủ, trong khi Canada lách qua khe cửa hẹp để tiến vào vòng 16 đội.

Vòng bảng World Cup 2026 đã chính thức khép lại, để lại những dư chấn mạnh mẽ từ châu Á đến Bắc Mỹ. Trong khi người hâm mộ Canada đang sống trong những ngày hội lịch sử, bóng đá Hàn Quốc lại rơi vào một cuộc khủng hoảng niềm tin sâu sắc, dẫn đến sự can thiệp trực tiếp từ cấp cao nhất của chính phủ.

Cơn địa chấn tại Seoul: Chính phủ điều tra Hiệp hội Bóng đá

Đội tuyển Hàn Quốc đã phải sớm nói lời chia tay giải đấu sau một chiến dịch vòng bảng đầy thất vọng. Dù có được chiến thắng trước Cộng hòa Séc, hai thất bại cay đắng trước Mexico và Nam Phi đã khiến thầy trò huấn luyện viên Hong Myung-bo phải xách vali về nước sớm hơn dự kiến. Tuy nhiên, nỗi đau bị loại chưa phải là tất cả.

Đáng chú ý, Tổng thống Lee Jae Myung đã chính thức yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mở cuộc điều tra toàn diện đối với Hiệp hội Bóng đá Hàn Quốc (KFA). Ông Lee bày tỏ sự hoài nghi về tính minh bạch trong quy trình bổ nhiệm nhân sự, đồng thời đặt dấu hỏi về việc ưu tiên lợi ích nhóm thay vì năng lực chuyên môn. Trước sức ép nghẹt thở từ dư luận và chính phủ, huấn luyện viên Hong Myung-bo đã chính thức đệ đơn từ chức, kết thúc một nhiệm kỳ đầy sóng gió.

Đội tuyển Hàn Quốc để lại hình ảnh thất vọng ở kỳ World Cup 2026. (Ảnh: Getty Images)

Kỳ tích Canada và sự giận dữ của Jesse Marsch

Trái ngược với bầu không khí u ám của đại diện châu Á, đội tuyển Canada đã viết nên một chương mới trong lịch sử bóng đá nước nhà. Trong trận cầu sinh tử với Nam Phi, tiền vệ Stephen Eustaquio đã sắm vai người hùng với bàn thắng quý như vàng ở những phút bù giờ hiệp hai, ấn định thắng lợi 1-0 và đưa Canada tiến vào vòng 16 đội.

Tuy nhiên, chiến thắng của đại diện Bắc Mỹ không thiếu những khoảnh khắc kịch tính bên ngoài đường biên. Huấn luyện viên Jesse Marsch đã có màn tranh cãi nảy lửa với trọng tài chính Joao Pinheiro sau khi Canada bị từ chối một quả phạt đền rõ ràng trong tình huống Richie Laryea bị phạm lỗi. Sự phẫn nộ của ông Marsch lớn đến mức các học trò phải can thiệp để tránh một án phạt nặng từ FIFA. Cựu trọng tài Christina Unkel nhận định trên sóng truyền hình rằng phản ứng của Marsch là hoàn toàn có cơ sở khi VAR đã bỏ qua một lỗi hiển nhiên.

Nghi vấn dàn xếp và kỷ lục bàn thắng tại World Cup 2026

Một trong những điểm nhấn gây tranh cãi nhất lượt trận cuối là trận hòa 3-3 giữa Algeria và Áo. Cộng đồng mạng đang dấy lên nghi vấn Algeria cố tình để thủng lưới ở phút 90+6 nhằm tránh vị trí nhì bảng J, qua đó né được đương kim vô địch EURO - Tây Ban Nha ở vòng knock-out. Biểu hiện kỳ lạ của ngôi sao Riyad Mahrez ngay sau bàn nâng tỷ số lên 3-2 càng làm củng cố thêm các thuyết âm mưu, dù giới chuyên môn vẫn chưa đưa ra kết luận chính thức.

Bất chấp những tranh cãi, World Cup 2026 đang chứng kiến một kỳ đại hội bùng nổ về mặt chuyên môn. Với 215 bàn thắng sau vòng bảng (trung bình 2,99 bàn/trận), đây là hiệu suất cao nhất kể từ thập niên 1950. Giải đấu cũng ghi nhận sự trỗi dậy của các đội bóng nhỏ, tiêu biểu là Cape Verde với thành tích bất bại.

Messi đã ghi 6 bàn tại World Cup 2026. (Ảnh: Getty Images)

Lời cảnh báo từ Wayne Rooney

Trong khi các ngôi sao như Lionel Messi tiếp tục tỏa sáng với 6 pha lập công, tình hình tại đội tuyển Anh lại khiến huyền thoại Wayne Rooney lo ngại. Rooney đã công khai chỉ trích huấn luyện viên Thomas Tuchel vì việc sử dụng Harry Kane quá mức trong trận đấu với Panama.

Dù Kane đã đạt cột mốc 11 bàn thắng tại các kỳ World Cup, Rooney cho rằng việc giữ tiền đạo chủ lực trên sân khi tỷ số đã an toàn là một sự mạo hiểm không cần thiết. Ông cảnh báo Tuchel cần học bài học từ người tiền nhiệm Gareth Southgate để tránh tình trạng vắt kiệt sức các trụ cột trước khi bước vào những trận đánh quyết định ở vòng loại trực tiếp.