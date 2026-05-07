World Cup 2026: Ibrahimovic công kích cái tôi của Ronaldo, Morocco khẳng định vị thế Trong khi Morocco tiến sâu vào tứ kết bằng lối chơi thực dụng khiến HLV Canada bất bình, Zlatan Ibrahimovic đã làm dậy sóng dư luận với những nhận xét gay gắt về vai trò của Cristiano Ronaldo tại tuyển Bồ Đào Nha.

Vòng knock-out World Cup 2026 đang trở nên nóng hơn bao giờ hết, không chỉ bởi những diễn biến kịch tính trên sân cỏ mà còn bởi những cuộc khẩu chiến nảy lửa bên lề. Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào màn trình diễn thuyết phục của Morocco và những phát ngôn gây tranh cãi từ các nhân vật tầm cỡ như Zlatan Ibrahimovic hay Jesse Marsch.

Morocco và bài toán thực dụng: Khi hiệu quả lên tiếng

Morocco tiếp tục viết nên câu chuyện cổ tích của mình tại World Cup 2026 bằng chiến thắng áp đảo 3-0 trước Canada. Azzedine Ounahi đã có một ngày thi đấu chói sáng với cú đúp bàn thắng, nhưng linh hồn trong lối chơi của đại diện Bắc Phi chính là sự kết hợp ăn ý giữa Achraf Hakimi và Brahim Diaz. Hai ngôi sao này không chỉ đóng vai trò kiến tạo mà còn giúp Morocco duy trì một hệ thống phòng ngự - phản công cực kỳ khoa học.

Canana dừng bước ở World Cup sau trận thua Ma-rốc. Ảnh: Getty Images.

Tuy nhiên, chiến thắng của Morocco không nhận được sự nể trọng từ phía đối thủ. HLV Jesse Marsch của Canada đã có những phát biểu đầy mỉa mai về lối chơi của đối phương. Ông khẳng định: "Thật là một đặc ân cho người hâm mộ của chúng tôi khi được cổ vũ cho một đội bóng luôn khao khát thi đấu, không chơi phòng ngự. Dù Morocco có giỏi đến đâu, tôi thà là Canada còn hơn là họ". Tuyên bố này cho thấy sự đối lập gay gắt giữa triết lý bóng đá tấn công cống hiến và sự thực dụng lên ngôi tại các giải đấu lớn.

"Cái tôi" và "Hào quang": Cuộc tranh cãi về Cristiano Ronaldo

Trong khi đó, tại đại bản doanh của tuyển Bồ Đào Nha, một cơn bão khác đang nổi lên sau những nhận xét của cựu danh thủ Zlatan Ibrahimovic. Chứng kiến việc Cristiano Ronaldo vẫn đá chính ở tuổi 41 bất chấp sự tỏa sáng của các nhân tố trẻ như Goncalo Ramos, Ibrahimovic đã không ngần ngại chỉ trích.

Ronaldo không còn được sung mãn như trước. Ảnh: Getty Images.

Ibrahimovic thẳng thắn nhận định rằng cái tôi của Ronaldo đang giữ đội tuyển làm "con tin". Theo anh, việc tiếp tục để CR7 dẫn dắt hàng công khi cảm giác bóng và sự cơ động đã suy giảm là một sự điên rồ được thúc đẩy bởi nỗi hoài niệm. Đây là một góc nhìn chuyên sâu về quản trị nhân sự trong bóng đá đỉnh cao, nơi ranh giới giữa sự tôn trọng huyền thoại và hiệu quả chiến thuật thường xuyên bị xóa nhòa.

Những chuyển động chiến thuật và nhân sự đáng chú ý

Ancelotti và cách giải mã Erling Haaland

Trước thềm cuộc đối đầu giữa Brazil và Na Uy, HLV Carlo Ancelotti đã thể hiện sự tự tin đáng kinh ngạc. Thay vì xây dựng một kế hoạch đặc biệt để phong tỏa Erling Haaland, chiến lược gia người Ý tin rằng kinh nghiệm của các hậu vệ Brazil là đủ để kiểm soát tiền đạo này. Sự điềm tĩnh của Ancelotti phản ánh tư duy của một nhà cầm quân lão luyện, người ưu tiên sự ổn định của hệ thống hơn là chạy theo việc khắc chế cá nhân đối thủ.

Sự hy sinh của Frenkie de Jong và nỗi lo của Argentina

Thông tin Frenkie de Jong phải tiêm thuốc giảm đau để thi đấu cho Hà Lan đã gây xúc động mạnh, nhưng cũng để lại nỗi lo lớn cho câu lạc bộ Barcelona. Sự hy sinh này giúp Hà Lan vượt qua vòng bảng nhưng đặt dấu hỏi lớn về sự nghiệp lâu dài của tiền vệ này.

Ở một diễn biến khác, cựu danh thủ Ian Wright đã đưa ra lời cảnh báo đanh thép cho đương kim vô địch Argentina sau trận thắng nhọc nhằn 3-2 trước Cape Verde. Wright cho rằng sự mong manh trong phòng ngự của Albiceleste đã bị phơi bày và họ sẽ gặp rắc rối lớn nếu đối đầu với những đội bóng có đẳng cấp cao hơn.

Jurgen Klopp và bến đỗ mới tại tuyển Đức

Cuối cùng, thông tin chấn động nhất trên băng ghế huấn luyện là việc Jurgen Klopp xác nhận đang đàm phán với Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB). Sau khi Julian Nagelsmann từ chức, Klopp nổi lên như ứng viên số một để vực dậy cỗ xe tăng Đức. Sự xuất hiện của Klopp hứa hẹn sẽ mang lại một luồng sinh khí mới cho bóng đá Đức sau những năm tháng thăng trầm tại đấu trường quốc tế.