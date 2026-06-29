World Cup 2026: Julian Nagelsmann cảnh báo tuyển Đức về 'bức tường' Paraguay Trước trận knock-out đầu tiên sau 12 năm, HLV Julian Nagelsmann khẳng định tuyển Đức cần sự hoàn hảo và lòng kiên nhẫn để phá vỡ khối phòng ngự thép của Paraguay.

Sau 12 năm chờ đợi kể từ vinh quang trên đất Brazil, đội tuyển Đức mới lại chuẩn bị bước vào một trận đấu loại trực tiếp tại World Cup. Tuy nhiên, thay vì sự tự tin thái quá, HLV Julian Nagelsmann đã chọn cách tiếp cận thận trọng khi đối đầu với Paraguay tại thành phố Boston vào lúc 3h30 sáng thứ Ba (giờ Việt Nam). Trận đấu thuộc vòng 32 đội này được dự báo sẽ là một thử thách cực đại về mặt chiến thuật đối với "Cỗ xe tăng".

Nagelsmann thừa nhận Paraguay là đối thủ khó chơi. (Ảnh: Getty Images)

"Bức tường" Nam Mỹ và thử thách về lòng kiên nhẫn

Nagelsmann không hề cường điệu khi gọi Paraguay là một đối thủ "thực sự khó chịu". Phân tích sâu về lối chơi của đội bóng Nam Mỹ, chiến lược gia 38 tuổi nhấn mạnh vào hệ thống phòng ngự đã trở thành thương hiệu của họ. Tại vòng loại khu vực CONMEBOL, Paraguay là một trong những đội bóng để thủng lưới ít nhất, nhờ vào khối đội hình thấp và tính kỷ luật tuyệt đối.

"Họ sở hữu những cầu thủ giỏi và có nền tảng thể lực vô cùng mạnh mẽ," Nagelsmann nhận định. Để đi tiếp, tuyển Đức buộc phải trình diễn một lối chơi hoàn hảo, nơi sự kiên nhẫn được đặt lên hàng đầu. Việc luân chuyển bóng tốc độ cao và tận dụng tối đa các khoảng trống nhỏ hẹp sẽ là chìa khóa để xuyên phá hàng thủ đối phương.

Bản lĩnh trước áp lực dư luận

Giai đoạn vòng bảng của tuyển Đức diễn ra không thực sự suôn sẻ, đặc biệt là sau thất bại trước Ecuador ở lượt trận cuối bảng E. Những luồng chỉ trích nhắm vào hệ thống vận hành của Nagelsmann bắt đầu xuất hiện, tạo nên áp lực không nhỏ trước vòng knock-out. Đáp lại, vị thuyền trưởng trẻ tuổi vẫn giữ thái độ gai góc và tập trung tối đa vào chuyên môn.

Ông thẳng thắn chia sẻ: "Nếu bạn thắng, mọi thứ đều hoàn hảo, nhưng nếu bạn thua, tất cả đều trở nên tồi tệ. Tôi không cảm thấy mình cần phải chứng minh bất cứ điều gì với bất kỳ ai. Công việc của tôi là hỗ trợ tối đa cho các cầu thủ". Nagelsmann tin rằng sức mạnh của tuyển Đức nằm ở khối thống nhất và sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mặt tâm lý.

Mục tiêu tìm lại hình ảnh uy phong

Thất bại trước Ecuador được xem là bài học đắt giá về sự chủ quan và thiếu hiệu quả. Trong trận cầu "một mất một còn" sắp tới, ban huấn luyện Đức đặt mục tiêu giúp các cầu thủ tìm lại bộ mặt tích cực và hiệu quả hơn. Đây không chỉ là cuộc chiến giành vé vào vòng sau, mà còn là cơ hội để Đức khẳng định lại vị thế của mình trên bản đồ bóng đá thế giới sau hai kỳ World Cup thất vọng liên tiếp.

Với tính chất quan trọng của trận đấu tại Boston, mọi sai lầm đều phải trả giá bằng việc rời giải đấu. Toàn đội Đức đang khao khát chứng minh rằng họ đã sẵn sàng cho những thử thách khắc nghiệt nhất tại World Cup 2026.