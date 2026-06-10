World Cup 2026: Jurrien Timber lỡ hẹn đầy đau đớn, sao gốc Việt Ibrahim Maza thách thức Messi Tổng hợp chuyển động World Cup 2026: Timber chia tay giải đấu vì chấn thương, FIFA bảo vệ giá vé kỷ lục và màn so tài kịch tính giữa Ibrahim Maza với Argentina.

World Cup 2026 đang đến gần với những cung bậc cảm xúc trái ngược trong làng túc cầu thế giới. Trong khi hậu vệ Jurrien Timber phải cay đắng nói lời chia tay giải đấu vì chấn thương, thì những ngôi sao trẻ như Ibrahim Maza lại đang hừng hực khí thế cho màn đối đầu lịch sử với nhà đương kim vô địch Argentina.

Bi kịch của Jurrien Timber: Khi giấc mơ World Cup tan vỡ

Hậu vệ Jurrien Timber của Arsenal đã chính thức bị gạch tên khỏi danh sách đội tuyển Hà Lan tham dự World Cup 2026. Một chấn thương háng nghiêm trọng ngay sát thềm giải đấu đã cướp đi cơ hội góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh của cầu thủ 24 tuổi này.

Chia sẻ trên trang cá nhân, Timber không giấu được sự thất vọng: "Thật đau lòng khi phải lỡ hẹn với World Cup. Được đại diện cho quốc gia tại đấu trường lớn nhất luôn là giấc mơ tôi hằng theo đuổi. Thật khó để chấp nhận rằng chấn thương đã cướp đi cơ hội đó ngay trước mắt".

Chấn thương đã khiến Timber bỏ lỡ kỳ World Cup cùng tuyển Hà Lan.

Thomas Tuchel và góc nhìn về vị thế của tuyển Anh

Trong một phát biểu mới nhất tại Mỹ, huấn luyện viên trưởng Thomas Tuchel đã có những phân tích thực tế về khả năng đăng quang của đội tuyển Anh. Dù sở hữu dàn hào thủ chất lượng, chiến lược gia người Đức lại không xếp "Tam sư" vào nhóm ứng cử viên số một cho chiếc cúp vàng.

Theo Tuchel, yếu tố lịch sử và bản sắc là rào cản lớn nhất đối với tuyển Anh. Ông nhấn mạnh rằng dù đội bóng có đủ năng lực cạnh tranh, nhưng sự thiếu hụt về truyền thống vô địch so với các cường quốc khác khiến họ chỉ được xem là một "kẻ thách thức" thay vì ứng viên hàng đầu.

Tuchel đã có những chia sẻ đáng chú ý về vị thế của tuyển Anh.

FIFA bảo vệ doanh thu và mức giá vé kỷ lục

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino vừa lên tiếng bảo vệ chính sách giá vé cho World Cup 2026, bất chấp những phản ứng dữ dội từ người hâm mộ. Ông dự báo doanh thu từ giải đấu tại Bắc Mỹ sẽ tăng gấp đôi so với kỳ World Cup trước đó nhờ quy mô 48 đội bóng.

Phản bác lại các cuộc điều tra về bảo vệ người tiêu dùng tại New York và New Jersey, Infantino khẳng định mức giá này là hợp lý nếu so sánh với các môn thể thao khác tại Mỹ. Ông cam kết toàn bộ lợi nhuận sẽ được tái đầu tư vào phát triển bóng đá tại châu Phi, châu Á và Trung Mỹ theo mô hình tổ chức phi lợi nhuận.

Ibrahim Maza: Sao gốc Việt quyết tâm tạo địa chấn trước Argentina

Tâm điểm của bảng J đang đổ dồn vào trận ra quân giữa Algeria và Argentina vào ngày 17/6. Cầu thủ mang dòng máu Việt Nam, Ibrahim Maza, hiện đang khoác áo Bayer Leverkusen, đã gửi đi một thông điệp đầy tự tin trước màn đối đầu với siêu sao Lionel Messi.

"Chúng tôi sẽ đánh bại Messi, Inshallah (nếu Chúa muốn)", Maza khẳng định. Ngôi sao trẻ này không giấu giếm tham vọng tạo nên bất ngờ lớn ngay trong ngày khai màn, bất chấp việc phải đối đầu với nhà đương kim vô địch thế giới.

Morocco và nỗi lo lực lượng sau trận hòa Na Uy

Đại diện Bắc Phi vừa có màn tổng duyệt với kết quả hòa 1-1 trước Na Uy. Brahim Diaz mở tỷ số sớm ở phút thứ 7, nhưng Martin Odegaard đã kịp thời gỡ hòa cho đại diện châu Âu ở phút 75. Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ Morocco lo lắng hơn cả là tình hình sức khỏe của các trụ cột.

Hậu vệ Noussair Mazraoui của Manchester United bị trật khớp vai một phần nhưng được dự báo sẽ sớm trở lại. Trong khi đó, trường hợp của Abde Ezzalzouli nghiêm trọng hơn khi anh gặp chấn thương chân phải sau một pha va chạm mạnh với đồng đội. Ban huấn luyện Morocco đang chạy đua với thời gian để đảm bảo lực lượng tốt nhất cho chiến dịch World Cup.