World Cup 2026: Kỷ nguyên 104 trận và mục tiêu phá sâu kỷ lục 300 bàn thắng lịch sử Với việc mở rộng quy mô lên 48 đội và 104 trận đấu, World Cup 2026 tại Bắc Mỹ được dự báo sẽ thiết lập cột mốc 300 bàn thắng, vượt xa kỷ lục 172 bàn tại Qatar.

Julian Quinones của Mexico đã chính thức ghi tên mình vào lịch sử khi trở thành cầu thủ mở màn cho danh sách ghi bàn tại World Cup 2026. Tuy nhiên, pha lập công này chỉ là phát súng đầu tiên cho một chiến dịch được dự báo sẽ chứng kiến sự bùng nổ chưa từng có về số lượng bàn thắng. Theo các chuyên gia, sự thay đổi mang tính bước ngoặt về thể thức thi đấu sẽ đẩy các kỷ lục ghi bàn cũ vào dĩ vãng.

Julian Quinones ghi bàn đầu tiên ở World Cup 2026.

Bước ngoặt từ thể thức 104 trận đấu

Nhìn lại lịch sử, kỳ World Cup tại Qatar năm 2022 hiện đang nắm giữ kỷ lục với 172 bàn thắng sau 64 trận đấu. Trước đó, cột mốc cao nhất là 171 bàn được thiết lập tại Pháp năm 1998 và được san bằng tại Brazil năm 2014. Tuy nhiên, mọi thông số này đều dựa trên định dạng 32 đội tham dự.

Sự thay đổi trọng yếu tại World Cup 2026 nằm ở việc FIFA nâng số đội tham dự lên 48. Quyết định này khiến tổng số trận đấu vọt từ 64 lên con số 104 trận. Để dễ hình dung về mức độ mở rộng, kỳ World Cup đầu tiên tại Uruguay năm 1930 chỉ có 13 đội tham dự với vỏn vẹn 18 trận đấu. Chuyên gia Dean Jones nhận định rằng, lý do khiến kỷ lục chắc chắn bị xô đổ không nằm ở xu hướng chiến thuật tấn công tổng lực, mà đơn giản đến từ quy mô khổng lồ của giải đấu.

Phân tích dữ liệu: Khả năng chạm mốc 300 bàn thắng

Nếu áp dụng tỷ lệ ghi bàn trung bình từ kỳ World Cup gần nhất (2,69 bàn/trận) vào lịch thi đấu 104 trận hiện tại, tổng số bàn thắng kỳ vọng sẽ rơi vào khoảng 280 bàn. Tuy nhiên, con số này hoàn toàn có thể tiến xa hơn để chạm ngưỡng 300 bàn thắng nhờ hai yếu tố chính: sự xuất hiện của các đội bóng tân binh và khoảng cách trình độ tại vòng bảng.

Giải đấu Số trận Tổng bàn thắng Trung bình bàn/trận Qatar 2022 64 172 2,69 Brazil 2014 64 171 2,67 Pháp 1998 64 171 2,67 World Cup 2026 (Dự báo) 104 280 - 300 ~2,7 - 2,9

Sau trận mở màn, người hâm mộ kỳ vọng World Cup 2026 sẽ có nhiều bàn thắng.

Ảnh hưởng từ nhóm đội bóng 'ngựa ô'

Việc mở rộng quy mô đồng nghĩa với việc các đội tuyển như Curacao, Haiti, Jordan hay Uzbekistan có cơ hội lớn để lần đầu hít thở bầu không khí World Cup. Sự góp mặt của những đội bóng này tạo ra hai kịch bản: hoặc là những cuộc lật đổ đầy kịch tính, hoặc là những trận cầu chênh lệch trình độ cao tại vòng bảng.

Trong trường hợp xuất hiện các trận đấu có tỷ số cách biệt lớn — những "cơn ác mộng một chiều" — tổng số bàn thắng của giải đấu sẽ tăng tốc rất nhanh. Điều này khiến viễn cảnh World Cup 2026 trở thành kỳ đại hội mãn nhãn nhất về số lượng pha lập công trong lịch sử bóng đá thế giới hoàn toàn nằm trong tầm tay của FIFA và người hâm mộ.