World Cup 2026: Kỳ vọng ngày hội lịch sử đối mặt rào cản chi phí và hạ tầng World Cup 2026 mở rộng lên 104 trận đấu tại 16 thành phố, mang theo niềm tự hào lớn lao nhưng cũng đầy rẫy nỗi lo về giá vé đắt đỏ và áp lực vận hành đô thị.

Lần đầu tiên trong lịch sử bóng đá thế giới, World Cup 2026 sẽ được tổ chức với quy mô chưa từng có: 104 trận đấu diễn ra tại 16 thành phố thuộc ba quốc gia Mỹ, Canada và Mexico. Tuy nhiên, đằng sau sự hào nhoáng của một kỳ đại hội mở rộng, cộng đồng người hâm mộ tại các quốc gia đồng chủ nhà đang trải qua một trạng thái tâm lý phức tạp, nơi niềm tự hào thể thao phải đối mặt với những thách thức thực tế về kinh tế và hạ tầng.

Khi niềm tự hào song hành cùng nỗi lo.

Rào cản tài chính: Khi World Cup dần xa tầm tay người hâm mộ

Đối với nhiều cổ động viên, bài toán chi phí đang trở thành rào cản lớn nhất. Tại Atlanta, anh Kyle, một người hâm mộ lâu năm, bày tỏ sự quan ngại về mức giá vé không tưởng. Để đưa gia đình 4 người đi xem một trận đấu vòng bảng, anh dự kiến phải chi tới 2.000 USD (khoảng 50 triệu đồng). "Nếu chỉ xem qua tivi, giải đấu này có diễn ra ở ngay bên kia đường hay ở phía bên kia thế giới thì cũng như nhau", anh Kyle chia sẻ khi so sánh với kỳ World Cup 1994.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại Dallas, nơi sự nhiệt huyết của người dân địa phương bị dập tắt bởi biểu giá vé cao ngất ngưởng và lo ngại về thời tiết khắc nghiệt. Nhiệt độ tại Texas vào tháng 6 và tháng 7 thường xuyên chạm mức 35°C (95°F), kết hợp với những bất ổn chính trị trong khu vực đã làm giảm sức hút của giải đấu trong mắt công chúng.

Các thành phố chủ nhà trước cơn sốt World Cup.

Mexico và sự chênh lệch trong phân phối quyền lợi

Tại Mexico, nơi bóng đá được coi là hơi thở của đời sống, người dân cũng đang đối mặt với thử thách tài chính lớn. Với mức thu nhập trung bình từ 425 đến 1.275 bảng Anh mỗi tháng, việc sở hữu vé vào sân Guadalajara hay Azteca là điều quá xa xỉ đối với đại đa số người lao động.

Những quả bóng khổng lồ khuấy động Guadalajara.

Đáng chú ý, một bộ phận dư luận tại Mexico City bày tỏ sự thất vọng khi quốc gia giàu truyền thống này chỉ được phân phối 13 trên tổng số 104 trận đấu. Francisco Fontano Patan, một cư dân sống gần sân Azteca, thẳng thắn nhận định rằng sự phân chia này mang lại cảm giác Mexico chỉ nhận được phần nhỏ từ một chiến dịch do Mỹ làm chủ đạo.

Giá Vé là thử thách với nhiều gia đình.

Thách thức vận hành: Bài toán hạ tầng và an ninh đô thị

Bên cạnh kinh tế, hệ thống hạ tầng tại Mỹ đang bộc lộ những điểm yếu trước áp lực của hàng triệu du khách. Tại Boston, vị trí sân vận động Gillette cách trung tâm thành phố 30 dặm là một thách thức lớn về giao thông. Dù có kế hoạch tăng cường tàu hỏa, việc cắt giảm bãi đỗ xe quanh sân theo quy định của thị trấn vẫn gây ra lo ngại về tình trạng ùn tắc nghiêm trọng.

Công nhân gấp rút hoàn thiện sân Kansas City.

Tại Kansas City và Los Angeles, người hâm mộ cũng lo ngại về mạng lưới giao thông công cộng hạn chế, buộc du khách phải phụ thuộc vào ô tô cá nhân với phí đỗ xe đắt đỏ. Ngoài ra, vấn đề an ninh đô thị sau các vụ xả súng công cộng tại Mỹ cũng là điểm khiến ban tổ chức và người dân phải lưu tâm đặc biệt trong quá trình chuẩn bị các khu vực Fan Festival.

Những mảng màu tươi sáng từ Canada và Seattle

Trái ngược với những nốt trầm, không khí tại Toronto và Seattle lại bùng nổ rực rỡ. Toronto, với sự đa dạng văn hóa đặc thù, hứa hẹn biến World Cup thành một ngày hội kết nối toàn cầu giữa các cộng đồng cư dân gốc Ý, Bồ Đào Nha và Cameroon. Trong khi đó, Seattle với nền tảng cổ động viên vững chắc từ đội Seattle Sounders đã sẵn sàng huy động lực lượng tình nguyện viên đông đảo để đảm bảo một kỳ đại hội an toàn và thành công.

Monterrey chuẩn bị đăng cai bốn trận đấu lớn.

Nhìn chung, World Cup 2026 là một cuộc chơi khổng lồ về số liệu nhưng cũng là bài kiểm tra về khả năng cân bằng giữa thương mại và giá trị cốt lõi của bóng đá. Kỳ vọng lớn nhất của nhân loại lúc này là một giải đấu diễn ra trong sự hòa bình, nơi thể thao thực hiện trọn vẹn sứ mệnh kết nối niềm vui thay vì trở thành một sự kiện xa rời công chúng.