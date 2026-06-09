World Cup 2026: Lionel Messi và Argentina bắt đầu hành trình bảo vệ ngai vàng tại bảng J Đương kim vô địch Argentina đối đầu Algeria, Áo và Jordan tại bảng J World Cup 2026. Lionel Messi cùng đồng đội hướng tới mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vương.

Bảng J của vòng chung kết World Cup 2026 đang trở thành tâm điểm của giới mộ điệu toàn cầu khi xoay quanh một câu hỏi lớn: Liệu Lionel Messi có thể dẫn dắt Argentina bảo vệ thành công danh hiệu vô địch? Trong lịch sử 64 năm qua, chưa một đội bóng nào làm được điều này kể từ sau kỳ tích của Brazil năm 1962. Tại bảng đấu này, Argentina sẽ chạm trán Algeria, Áo và đội bóng tân binh Jordan.

Sức mạnh tuyệt đối của nhà đương kim vô địch

Argentina bước vào giải đấu tại Bắc Mỹ với vị thế của đội bóng số một thế giới. Đoàn quân của huấn luyện viên Lionel Scaloni không chỉ đứng đầu vòng loại khu vực Nam Mỹ mà còn sở hữu bộ khung cực kỳ ổn định. Đáng chú ý, đội hình của họ có tới 17 cầu thủ từng đăng quang tại Qatar 2022, tạo nên sự gắn kết và bản lĩnh trận mạc đáng nể.

Messi và các đồng đội chuẩn bị bắt đầu hành trình bảo vệ danh hiệu.

Mối quan tâm lớn nhất của người hâm mộ là tình trạng thể lực của Lionel Messi. Dù có những lo ngại về chấn thương gân kheo trước giải, huấn luyện viên Scaloni đã xác nhận thủ quân 38 tuổi hoàn toàn ổn định để dẫn dắt lối chơi. Lịch thi đấu của Argentina sẽ bắt đầu bằng trận gặp Algeria tại Kansas City, sau đó là hai cuộc đối đầu với Áo và Jordan cùng diễn ra tại Dallas.

Algeria và Áo: Cuộc đua cho vị trí thứ hai

Đối thủ lớn nhất đe dọa vị thế của Argentina tại bảng J chính là Algeria. Sau 12 năm vắng bóng, "Cáo sa mạc" trở lại với một đội hình kết hợp giữa kinh nghiệm của Riyad Mahrez và sức trẻ của Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen). Sự chú ý còn đổ dồn vào khung gỗ với sự xuất hiện của Luca Zidane, con trai huyền thoại Zinedine Zidane, người lần đầu tiên góp mặt tại một kỳ World Cup.

Mahrez liệu có thể giúp Algeria vượt qua vòng bảng?

Trong khi đó, đội tuyển Áo của huấn luyện viên Ralf Rangnick mang đến lối chơi pressing kỷ luật đặc trưng của Bundesliga. Với 14 cầu thủ đang thi đấu tại Đức, Áo là một tập thể vô cùng khó chịu. Dù thiếu vắng tiền vệ Baumgartner, sự trở lại kịp thời của đội trưởng David Alaba sau chấn thương đầu gối là cú hích tinh thần cực lớn cho đại diện châu Âu sau 28 năm chờ đợi.

Ẩn số Jordan và trận cầu then chốt

Jordan bước vào World Cup 2026 với tư cách là đội bóng lần đầu tiên tham dự. Dưới sự dẫn dắt của Jamal Sellami, đội bóng Tây Á này đã tạo nên cơn địa chấn khi lọt vào chung kết Asian Cup 2023. Dù mất chân sút chủ lực Yazan Al-Naimat do chấn thương nặng, ngôi sao Musa Al-Taamari vẫn là niềm hy vọng để Jordan tạo nên bất ngờ trước các ông lớn.

Giới chuyên môn nhận định, trận đấu giữa Algeria và Áo vào ngày 28/6 tại Kansas City sẽ là bước ngoặt quyết định tấm vé thứ hai đi tiếp. Đây là cuộc đối đầu giữa hàng công bùng nổ của Algeria với những Mohamed Amoura, Mahrez và hệ thống phòng ngự khoa học mà Ralf Rangnick đã dày công xây dựng cho đội tuyển Áo.

Dự đoán thứ hạng bảng J World Cup 2026

Thứ hạng Đội bóng Điểm dự kiến 1 Argentina 9 2 Algeria 6 3 Áo 3 4 Jordan 0

Với đẳng cấp vượt trội, Argentina được dự đoán sẽ dễ dàng chiếm ngôi đầu bảng. Cuộc cạnh tranh vị trí thứ hai sẽ là sự so kè quyết liệt, nhưng Algeria với hỏa lực tấn công mạnh mẽ có phần nhỉnh hơn so với một đội tuyển Áo vốn đang trong quá trình chuyển giao.