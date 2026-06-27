World Cup 2026 lộ diện 9 cặp đấu vòng 32 đội: Brazil đụng độ Nhật Bản, Đức gặp Paraguay Sau lượt trận vòng bảng đầy biến động, World Cup 2026 đã xác định 28 đội đi tiếp. Những màn thư hùng đỉnh cao giữa các ông lớn châu Âu và Nam Mỹ bắt đầu lộ diện.

World Cup 2026 đang tiến vào giai đoạn khốc liệt nhất khi vòng bảng dần khép lại, để lộ diện bức tranh tổng thể về vòng knock-out với 32 đội tuyển xuất sắc nhất. Tính đến thời điểm hiện tại, 28 cái tên đã chính thức giành vé đi tiếp và 9/16 cặp đấu đầu tiên đã được xác định, hứa hẹn những cuộc đối đầu đầy kịch tính về cả chiến thuật lẫn cảm xúc.

World Cup 2026 đã tìm ra 28 cái tên đi tiếp và 9/16 cặp đấu ở vòng 32 đội. Ảnh: ABP Live.

Nhánh đấu tử thần: Thử thách cho Đức và Pháp

Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào nhánh đấu có sự góp mặt của hai gã khổng lồ châu Âu. Đội tuyển Đức, dưới sự dẫn dắt của HLV Julian Nagelsmann, đã tiến vào vòng 32 đội với ngôi nhất bảng E. Đối thủ của họ là Paraguay, đội xếp thứ ba bảng D. Dù được đánh giá cao hơn, nhưng "Cỗ xe tăng" cần đặc biệt cẩn trọng. Bài học từ thất bại trước Ecuador ở vòng bảng cho thấy tuyển Đức vẫn còn những lỗ hổng khi đối đầu với các đại diện Nam Mỹ có lối chơi phòng ngự phản công sắc sảo.

Nếu vượt qua Paraguay, Đức có khả năng sẽ phải chạm trán đội tuyển Pháp tại các vòng đấu sâu hơn. Kylian Mbappe và các đồng đội đang thể hiện sức mạnh tuyệt đối với thành tích toàn thắng để chiếm đỉnh bảng I. Thử thách tiếp theo của "Les Bleus" là Thụy Điển. Dù sở hữu bộ ba tấn công đang khuynh đảo Ngoại hạng Anh là Viktor Gyokeres, Alexander Isak và Anthony Elanga, nhưng hàng thủ để lọt lưới tới 5 bàn trước Hà Lan khiến Thụy Điển bị đánh giá thấp hơn rất nhiều trước sức mạnh hỏa lực của người Pháp.

Sức mạnh chủ nhà và những cuộc đối đầu liên lục địa

Với tư cách đồng chủ nhà, Canada và Mỹ đang nhận được sự kỳ vọng lớn lao. Canada sẽ đối đầu với Nam Phi, đội bóng vừa chật vật lọt qua khe cửa hẹp sau chiến thắng tối thiểu trước Hàn Quốc. Tuy nhiên, HLV Jesse Marsch và các học trò không được phép chủ quan, nhất là sau cú sảy chân 1-2 trước Thụy Sĩ mới đây.

Trong khi đó, đội tuyển Mỹ của HLV Mauricio Pochettino sẽ đụng độ Bosnia & Herzegovina. Thất bại 2-3 trước Thổ Nhĩ Kỳ ở vòng bảng là hồi chuông cảnh báo cho hàng phòng ngự xứ cờ hoa. Nếu đi tiếp, Mỹ có thể đối đầu với đội tuyển Bỉ - tập thể vừa phô diễn sức mạnh hủy diệt bằng chiến thắng 5-1 trước New Zealand để chiếm ngôi nhất bảng G.

Hà Lan và Morocco cũng hứa hẹn tạo nên một màn thư hùng rực lửa. Cả hai đều đang duy trì mạch bất bại và sở hữu lối chơi hiện đại, biến ảo, xứng đáng là những ứng cử viên tiến sâu tại giải đấu năm nay.

Tuyển Bỉ giành vị trí nhất bảng G sau thắng lợi 5-1 trước New Zealand. Ảnh: Getty Images.

Vũ điệu Samba và tinh thần Samurai

Một trong những cặp đấu đáng xem nhất vòng 32 đội chính là cuộc đụng độ giữa Brazil và Nhật Bản. "Samurai Xanh" với kỷ luật thép và lối chơi khoa học sẽ là bài kiểm tra hạng nặng cho bản lĩnh của Selecao. Đội thắng trong cặp đấu này sẽ gặp Bờ Biển Ngà hoặc Na Uy – đội bóng đang sở hữu những ngôi sao thượng thặng như Erling Haaland và Martin Odegaard.

Ở các cặp đấu khác, đương kim vô địch Argentina sẽ gặp hiện tượng Cape Verde – đội bóng lần đầu tiên góp mặt tại vòng knock-out World Cup. Australia và Ai Cập cũng sẽ tạo nên một cuộc đối đầu cân tài cân sức giữa hai phong cách bóng đá khác biệt.

Danh sách 10 đội tuyển chờ xác định đối thủ

Ngoài các cặp đấu đã rõ ràng, 10 đội tuyển khác cũng đã ghi tên mình vào vòng kế tiếp nhưng vẫn đang chờ đợi kết quả của các bảng đấu còn lại để xác định đối thủ, bao gồm:

Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha

Anh và Colombia

Mexico và Thụy Sĩ

Ecuador và Senegal

Ghana và Bỉ

Với việc mở rộng quy mô lên 48 đội, vòng 32 đội World Cup 2026 hứa hẹn sẽ mang đến mật độ thi đấu dày đặc và những bất ngờ không thể dự đoán trước, nơi sai lầm nhỏ nhất cũng có thể khiến các ông lớn phải trả giá đắt.