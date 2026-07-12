World Cup 2026: Mbappe tái xuất trước đại chiến, Jurgen Klopp dẫn dắt tuyển Đức Tuyển Pháp đón tin vui từ Mbappe và Tchouameni trước vòng bán kết; Lionel Scaloni bảo vệ đặc quyền đá phạt đền của Messi; Jurgen Klopp chính thức chốt tương lai với tuyển Đức.

Hành trình tiến tới vinh quang tại World Cup 2026 đang chứng kiến những bước ngoặt quan trọng về lực lượng của các ứng viên vô địch. Trong khi tuyển Pháp thở phào với tình trạng của ngôi sao số một, thì bóng đá Đức cũng vừa kích hoạt một "bom tấn" trên băng ghế huấn luyện mang tên Jurgen Klopp.

Tuyển Pháp đón tin vui từ bộ đôi trụ cột Mbappe và Tchouameni

Người hâm mộ đội tuyển Pháp vừa nhận được những tín hiệu lạc quan nhất về tình hình nhân sự trước thềm trận đấu quan trọng với Tây Ban Nha. Tiền đạo Kylian Mbappe đã chính thức loại bỏ những lo ngại về một chấn thương nghiêm trọng sau khi góp công giúp Les Bleus vượt qua Morocco với tỷ số 2-0 tại vòng tứ kết.

Sức mạnh của nhà đương kim á quân thế giới dự kiến sẽ còn được gia tăng đáng kể khi tiền vệ Aurelien Tchouameni đang trên đường trở lại. Theo lộ trình y tế, ngôi sao thuộc biên chế Real Madrid cần khoảng 5 ngày để hồi phục hoàn toàn. Sự hiện diện của Tchouameni ở khu trung tuyến được xem là mảnh ghép sống còn để HLV Didier Deschamps đối đầu với hàng tiền vệ cực mạnh của Tây Ban Nha.

Kylian Mbappe và Aurelien Tchouameni chuẩn bị trở lại ở trận đấu với Tây Ban Nha. Ảnh: Getty Images

Lionel Messi và đặc quyền tại Argentina

Dù đã bước sang tuổi 39, tầm ảnh hưởng của Lionel Messi tại đội tuyển Argentina vẫn là tuyệt đối. HLV Lionel Scaloni mới đây đã khẳng định siêu sao mang áo số 10 vẫn giữ quyền thực hiện các quả phạt đền, bất chấp việc anh đã có hai lần hỏng ăn từ đầu giải đấu.

Thống kê cho thấy Messi vẫn đang duy trì hiệu suất đáng nể với 8 bàn thắng và 1 đường kiến tạo chỉ sau 410 phút thi đấu. Scaloni tin rằng chính di sản vĩ đại và bản lĩnh trong những khoảnh khắc sinh tử giúp Messi có quyền tự quyết trên chấm 11m. Nền tảng thể lực ổn định ở giai đoạn cuối sự nghiệp của El Pulga cũng là chìa khóa giúp Albiceleste tiến sâu tại giải năm nay.

HLV Thụy Sĩ bác bỏ hoài nghi về sự thiên vị cho Argentina

Trước thềm cuộc đối đầu trực tiếp với Argentina, HLV Murat Yakin của tuyển Thụy Sĩ đã có những chia sẻ thẳng thắn nhằm dập tắt các thuyết âm mưu xung quanh việc đối thủ được trọng tài ưu ái. Ông khẳng định niềm tin tuyệt đối vào sự công bằng của giải đấu dưới sự hỗ trợ của công nghệ.

Ông Murat Yakin dành sự tin tưởng cho FIFA. Ảnh: Getty Images

“Tôi nghĩ các trận đấu hầu như đều diễn ra công bằng. Ngày nay, mọi thứ đã được đặt dưới sự kiểm soát chặt chẽ của công nghệ và hệ thống VAR,” ông Yakin phát biểu. Chiến lược gia này cũng dành lời khen ngợi cho lối chơi mạnh mẽ, quyết liệt nhưng không kém phần khôn khéo của đội bóng Nam Mỹ.

Lựa chọn từ trái tim của Ayyoub Bouaddi

Thất bại 0-2 trước Pháp tại tứ kết là một nốt trầm đối với Morocco, nhưng với cá nhân Ayyoub Bouaddi, đó là một hành trình đầy tự hào. Tiền vệ 18 tuổi này từng thi đấu cho các cấp độ trẻ của Pháp nhưng đã quyết định cống hiến cho đội tuyển quê hương Morocco.

Bất chấp việc phải dừng bước, Bouaddi khẳng định anh không hề hối hận về quyết định của mình: "Được đại diện cho Morocco là một vinh dự lớn lao. Đó là sự lựa chọn từ trái tim và tôi tự hào về điều đó cho dù kết quả trận đấu có ra sao".

Kỷ nguyên Jurgen Klopp bắt đầu tại đội tuyển Đức

Một thông tin gây chấn động làng bóng đá châu Âu khi Jurgen Klopp đã đạt thỏa thuận dẫn dắt đội tuyển Đức với bản hợp đồng kéo dài đến năm 2030. Cựu thuyền trưởng Liverpool sẽ thay thế Julian Nagelsmann để thực hiện mục tiêu chinh phục EURO 2028 và World Cup 2030.

Đáng chú ý, Klopp sẽ tái ngộ với cộng sự đắc lực Pep Lijnders trong ban huấn luyện mới. Trận đấu ra mắt của chiến lược gia tài ba này dự kiến sẽ là cuộc chạm trán với Hà Lan tại Nations League diễn ra ở Amsterdam. Đây được kỳ vọng là bước ngoặt giúp bóng đá Đức tìm lại vị thế vốn có trên bản đồ bóng đá thế giới.