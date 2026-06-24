World Cup 2026: Messi lập kỷ lục, dàn siêu sao Mbappe và Haaland sớm giành vé vào vòng 1/16 Khép lại lượt trận thứ 2 vòng bảng World Cup 2026, các ông lớn như Argentina, Pháp và Đức đã chính thức đi tiếp, trong khi Lionel Messi đang thống trị danh sách Vua phá lưới với hiệu suất khủng khiếp.

Lượt trận thứ 2 vòng bảng World Cup 2026 đã khép lại với những kịch bản trái ngược: sự thống trị tuyệt đối của các ứng viên vô địch và nỗi đau của những đội bóng phải sớm nói lời chia tay. Những ngôi sao sáng nhất của bóng đá thế giới hiện tại như Kylian Mbappe, Lionel Messi và Erling Haaland đều đã hoàn thành mục tiêu sớm, biến lượt trận cuối thành màn dạo chơi để tính toán cho vòng knock-out.

Cả Kylian Mbappe, Lionel Messi và Erling Haaland đều đã giành vé đi tiếp ở World Cup 2026.

Sự thống trị của các chủ nhà và 'Cỗ xe tăng' Đức

Tại bảng A, Mexico đang tận dụng triệt để lợi thế sân nhà để thị uy sức mạnh. Thầy trò HLV Javier Aguirre đã giành trọn 6 điểm sau 2 trận, đặc biệt là chiến thắng quan trọng trước Hàn Quốc. Điểm tựa của đại diện Bắc Mỹ nằm ở hàng phòng ngự kiên cố khi họ vẫn giữ sạch lưới cho đến thời điểm này, ghi được 3 bàn thắng và sớm sở hữu tấm vé vào vòng 1/16.

Tương tự Mexico, tuyển Mỹ dưới sự dẫn dắt của HLV Mauricio Pochettino cũng khẳng định năng lực tại bảng D. Với 6 bàn thắng ghi được và chỉ thủng lưới duy nhất 1 lần, đội bóng xứ cờ hoa cho thấy sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự. Tuy nhiên, bảng D còn chứng kiến một sức mạnh khủng khiếp hơn từ tuyển Đức. Kai Havertz cùng đồng đội đã ghi tới 9 bàn thắng chỉ sau 2 trận, trở thành hàng công mạnh nhất giải đấu tính đến hiện tại.

Cuộc đua của những 'quái vật' tấn công

Bảng I đã sớm ngã ngũ khi hai tấm vé đi tiếp chính thức thuộc về Pháp và Na Uy. Đây là bảng đấu cho thấy sự chênh lệch đẳng cấp rõ rệt khi Kylian Mbappe và Erling Haaland liên tục nổ súng, giúp đội nhà toàn thắng cả 2 trận. Ngược lại, Senegal và Iraq vẫn chưa có được điểm số nào và phải chấp nhận nhìn đối thủ dắt tay nhau vào vòng trong.

Lionel Messi hiện đang dẫn đầu BXH Vua phá lưới World Cup 2026.

Lionel Messi và màn trình diễn cá nhân lịch sử

Đương kim vô địch Argentina đã chính thức ghi danh vào vòng 1/16, nhưng cái cách họ đi tiếp khiến giới chuyên môn phải kinh ngạc. Lionel Messi đang một mình gồng gánh hàng công của "Albiceleste". Siêu sao 39 tuổi đã ghi toàn bộ 5 bàn thắng của Argentina (chiếm tỷ lệ 100%), bao gồm một cú hat-trick ngay trong ngày ra quân tại bảng J. Hiệu suất khủng khiếp này giúp Messi vững vàng ở vị trí dẫn đầu danh sách Vua phá lưới World Cup 2026.

Tại bảng K, bất ngờ lớn nhất gọi tên Colombia. Đại diện Nam Mỹ đã vượt mặt ứng viên vô địch Bồ Đào Nha để dẫn đầu bảng đấu với 6 điểm tuyệt đối sau các chiến thắng trước Uzbekistan và CHDC Congo. Lối chơi đầy nội lực và hiệu quả của Colombia đang biến họ thành "ngựa ô" tiềm năng của giải đấu năm nay.

Danh sách các đội sớm giành vé vào vòng 1/16:

Chủ nhà: Mexico (Bảng A), Mỹ (Bảng D).

Mexico (Bảng A), Mỹ (Bảng D). Châu Âu: Đức (Bảng D), Pháp (Bảng I), Na Uy (Bảng I).

Đức (Bảng D), Pháp (Bảng I), Na Uy (Bảng I). Nam Mỹ: Argentina (Bảng J), Colombia (Bảng K).

Nỗi buồn của những kẻ rời cuộc chơi sớm

Trái ngược với niềm vui của các ông lớn, World Cup 2026 đã chính thức khép lại với 5 đội bóng sau 2 trận toàn thua. Haiti (bảng C), Thổ Nhĩ Kỳ (bảng D), Tunisia (bảng F), Jordan (bảng J) và Panama (bảng L) là những cái tên đầu tiên phải xách vali về nước. Dù đã nỗ lực, nhưng sự chênh lệch về trình độ và thất bại trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp đã khiến họ không còn cơ hội sửa sai ở lượt trận cuối.

Lượt trận thứ 3 hứa hẹn sẽ còn kịch tính hơn khi các tấm vé còn lại sẽ được định đoạt, đồng thời xác định các cặp đấu chính thức tại vòng 32 đội – vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên trong lịch sử World Cup với thể thức 48 đội.