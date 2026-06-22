World Cup 2026: Mexico, Mỹ và Đức sớm vào vòng 32 đội cùng bài toán phân nhánh lịch sử World Cup 2026 chứng kiến Mexico, Mỹ và Đức sớm giành vé vào vòng knock-out. Với thể thức 48 đội lần đầu tiên được áp dụng, sơ đồ thi đấu và tiêu chí xếp hạng đang tạo nên những kịch bản phân nhánh đầy kịch tính.

Kỷ nguyên mới của bóng đá thế giới tại World Cup 2026 đã chính thức bắt đầu với những diễn biến đầy sôi động ngay từ giai đoạn vòng bảng. Trong khi nhiều ông lớn vẫn đang loay hoay tìm công thức chiến thắng, ba cái tên đầu tiên đã khẳng định sức mạnh tuyệt đối để ghi tên mình vào vòng 32 đội: hai quốc gia đồng chủ nhà Mexico, Mỹ và đại diện ưu tú từ châu Âu - đội tuyển Đức.

Mỹ, Mexico, Đức sớm giành vé đi tiếp.

Thể thức 48 đội và cuộc đua giành 'vé vớt' kịch tính

World Cup 2026 đánh dấu cột mốc lịch sử khi quy mô giải đấu được mở rộng lên 48 đội, chia thành 12 bảng. Cấu trúc này tạo ra một lộ trình đi tiếp vừa rộng mở nhưng cũng đầy toan tính. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng sẽ mặc nhiên có suất đi tiếp, trong khi 8 suất còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa 12 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Để phân định thứ hạng trong trường hợp bằng điểm, FIFA áp dụng hệ thống tiêu chí phụ nghiêm ngặt. Ưu tiên hàng đầu là hiệu số bàn thắng bại và số bàn thắng ghi được trong các trận đối đầu trực tiếp. Nếu vẫn chưa thể phân định, hiệu số bàn thắng bại tổng thể, điểm kỷ luật (thẻ phạt) và cuối cùng là vị trí trên bảng xếp hạng FIFA sẽ được tính đến để chọn ra những cái tên xứng đáng nhất vào vòng loại trực tiếp.

Mexico: Sức mạnh từ 'thánh địa' Estadio Azteca

Đội tuyển Mexico đã chứng minh vị thế chủ nhà bằng một phong độ thuyết phục để dẫn đầu Bảng A. Với lối chơi gắn kết và đầy hưng phấn, "El Tri" lần lượt vượt qua Nam Phi với tỷ số 2-0 và đánh bại Hàn Quốc 1-0. Những chiến thắng này không chỉ mang lại 6 điểm tuyệt đối mà còn cho thấy sự chắc chắn trong khâu phòng ngự của đại diện Bắc Mỹ.

Mexico giành quyền vào vòng 32 đội.

Với ngôi nhất bảng A, Mexico sẽ bước vào trận đấu vòng 32 đội diễn ra vào ngày 1 tháng 7. Đối thủ của họ sẽ là một trong các đội xếp thứ ba từ bảng C, E, F, H hoặc I. Đáng chú ý, trận đấu này sẽ được tổ chức tại TP. Mexico, ngay trên sân vận động huyền thoại Estadio Azteca, nơi hứa hẹn sẽ là nguồn động lực tinh thần khổng lồ cho các cầu thủ chủ nhà.

Tuyển Mỹ khẳng định vị thế và sức trẻ của Đức

Không kém cạnh người láng giềng, đội tuyển Mỹ cũng sớm định đoạt số phận tại bảng D. Chiến thắng hủy diệt 4-1 trước Paraguay và trận thắng thực dụng 2-0 trước Australia đã giúp thầy trò HLV tuyển Mỹ nắm chắc ngôi đầu. Mỹ sẽ thi đấu trận tiếp theo vào ngày 2 tháng 7 tại khu vực San Francisco Bay Area (Santa Clara), đối đầu với một đội hạng ba từ các bảng B, E, F, I hoặc J.

Trong khi đó, đội tuyển Đức đang cho thấy sự trở lại mạnh mẽ của một ứng cử viên vô địch. "Cỗ xe tăng" đã tạo nên cơn địa chấn khi vùi dập Curacao với tỷ số 7-1, trận đấu mà Kai Havertz đã tỏa sáng rực rỡ với một cú đúp. Bản lĩnh của người Đức tiếp tục được thể hiện trong cuộc đối đầu với Bờ Biển Ngà, khi Deniz Undav ghi bàn quyết định ở phút 90+4 để mang về chiến thắng 2-1 kịch tính.

Lộ trình phân nhánh và sự tách biệt của các 'ông lớn'

Sơ đồ vòng loại trực tiếp của World Cup 2026 được FIFA thiết kế dựa trên các cặp đấu chéo bảng cố định. Điều này giúp các đội bóng sớm hình dung được nhóm đối thủ tiềm năng ngay khi vị trí vòng bảng ngã ngũ. Đội nhất bảng sẽ có lợi thế đối đầu với các đội hạng ba, trong khi các đội nhì bảng sẽ phải chạm trán trực tiếp với nhau.

Chủ nhà Mỹ giành vé đi tiếp.

Một điểm đáng lưu ý trong cách phân nhánh năm nay là việc FIFA chủ động tách biệt các đội hạt giống hàng đầu. Theo đó, Argentina và Tây Ban Nha đã được xếp vào hai nhánh đấu hoàn toàn đối diện. Điều này đồng nghĩa với việc hai ứng cử viên nặng ký này chỉ có thể đối đầu nhau sớm nhất là trong trận chung kết, nếu họ duy trì được mạch toàn thắng xuyên suốt giải đấu.

Khi những lượt trận cuối cùng của vòng bảng khép lại, bức tranh về 32 đội mạnh nhất thế giới sẽ dần hoàn thiện, hứa hẹn một giai đoạn knock-out bùng nổ và đầy rẫy những bất ngờ kịch tính.