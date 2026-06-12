World Cup 2026: Mexico thắng kịch tính ngày khai mạc và biến số nhân sự tại Brazil Chủ nhà Mexico đánh bại Nam Phi 2-0 trong trận đấu ghi nhận kỷ lục 3 thẻ đỏ. Cùng lúc, HLV Ancelotti gây bất ngờ khi thử nghiệm Ederson ở vai trò hậu vệ phải.

Vòng chung kết World Cup 2026 đã chính thức khởi tranh với những diễn biến đầy kịch tính ngay từ trận đấu đầu tiên. Tại bảng A, đội chủ nhà Mexico đã giành chiến thắng quan trọng 2-0 trước Nam Phi, nhưng điểm nhấn lớn nhất lại nằm ở những quyết định kỷ luật nghiêm khắc từ trọng tài và những biến động nhân sự đáng chú ý từ các đội tuyển lớn.

Kỷ lục thẻ đỏ và giọt nước mắt của Raul Jimenez

Trận khai mạc tại Mexico City không chỉ sôi động bởi các bàn thắng mà còn bởi sự căng thẳng tột độ trên sân. Tổng cộng có tới 3 thẻ đỏ đã được trọng tài rút ra, đánh dấu một trong những khởi đầu quyết liệt nhất lịch sử giải đấu. Đặc biệt, tuyển Nam Phi đã xác lập một kỷ lục buồn khi trở thành đội bóng đầu tiên nhận 2 thẻ đỏ ngay trong trận khai màn World Cup.

3 thẻ đỏ được trọng tài rút ra trong trận Mexico 2-0 Nam Phi.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, trận đấu còn ghi nhận khoảnh khắc xúc động của Raul Jimenez. Tiền đạo kỳ cựu này đã bật khóc sau khi ghi bàn thắng đầu tiên tại một vòng chung kết World Cup trong sự nghiệp. Đây là thành quả xứng đáng sau 3 kỳ tham dự liên tiếp (2018, 2022 và 2026) của chân sút thuộc biên chế tuyển Mexico.

Bất ổn an ninh bên ngoài sân vận động Azteca

Trái ngược với niềm vui chiến thắng trên sân, khu vực bên ngoài sân vận động Azteca đã xảy ra những vụ đụng độ bạo lực nghiêm trọng. Người biểu tình quá khích đã sử dụng đá và bom xăng tấn công lực lượng chức năng. Để duy trì trật tự, hơn 10.000 cảnh sát đã được huy động để thiết lập vành đai an ninh nghiêm ngặt xung quanh khu vực thi đấu tại Mexico City.

Thử nghiệm bất ngờ của Carlo Ancelotti với Ederson

Tại đại bản doanh của đội tuyển Brazil, HLV Carlo Ancelotti đang tạo ra những thay đổi mang tính đột phá về chiến thuật. Trong buổi tập mới nhất, chiến lược gia người Ý đã thử nghiệm Ederson ở vị trí hậu vệ phải thay vì vai trò tiền vệ quen thuộc.

Ederson sẽ đá hậu vệ thay vì tiền vệ ở World Cup 2026?

Dù không mạnh ở khả năng chuyền bóng xuyên tuyến, Ederson lại sở hữu nền tảng thể lực dồi dào và kỹ năng tạt bóng ấn tượng. Sự điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ biến anh thành một mũi khoan lợi hại bên hành lang cánh của "Selecao" tại giải đấu năm nay.

Biến động lực lượng và dự báo ngôi vương

Ở một diễn biến khác, tiền vệ Wataru Endo đã chính thức xác nhận rút lui khỏi đội tuyển Nhật Bản và giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế. Đây là tổn thất không nhỏ cho đại diện châu Á trong bối cảnh giải đấu đang diễn ra. Trong khi đó, ngôi sao Neymar của Brazil cũng đang chạy đua với thời gian để kịp bình phục chấn thương bắp chân trước trận gặp Morocco.

Về cục diện chung, cựu danh thủ Michael Owen đưa ra nhận định Pháp là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch nhờ dàn nhân sự vượt trội. Ngược lại, Owen tỏ ra hoài nghi về khả năng tiến sâu của đội tuyển Anh, dự đoán thầy trò HLV Gareth Southgate chỉ có thể dừng chân tại tứ kết hoặc bán kết.