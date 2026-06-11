World Cup 2026 mở màn lịch sử với 3 lễ khai mạc tại Mexico, Canada và Mỹ Lần đầu tiên trong lịch sử, World Cup 2026 sẽ tổ chức chuỗi 3 lễ khai mạc riêng biệt tại 3 quốc gia với dàn sao tỷ view như Shakira, Katy Perry và LISA.

World Cup 2026 đánh dấu cột mốc lịch sử khi trở thành kỳ đại hội có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với sự góp mặt của 48 đội tuyển và 104 trận đấu. Thay vì một buổi lễ duy nhất như truyền thống, FIFA đã quyết định tổ chức chuỗi 3 lễ khai mạc tại 3 thành phố chủ nhà của Mexico, Canada và Mỹ, mở ra một hành trình âm nhạc và văn hóa xuyên lục địa.

World Cup 2026 sẽ có 3 buổi lễ khai mạc riêng biệt.

Lễ khai mạc tại Mexico City: Sự trỗi dậy của nghệ thuật truyền thống

Lễ khai mạc đầu tiên sẽ diễn ra tại sân vận động Estadio Azteca ở Mexico City vào rạng sáng ngày 12/06/2026 (theo giờ Việt Nam). Với sức chứa gần 87.500 chỗ ngồi, đây là sân vận động lớn nhất Mỹ Latinh, nơi chứng kiến trận đấu mở màn giữa Mexico và Nam Phi.

00:30 ngày 12/06: Bắt đầu lễ khai mạc.

Bắt đầu lễ khai mạc. 02:00 ngày 12/06: Trận khai mạc chính thức bắt đầu.

Buổi lễ dự kiến kéo dài 16 phút 30 giây do Balich Wonder Studio sản xuất, tập trung vào chủ đề "papel picado" (nghệ thuật cắt giấy truyền thống) để tôn vinh sự khéo léo của người dân Mexico. Điểm nhấn là màn biểu diễn của Shakira với ca khúc chính thức "Dai Dai" cùng Burna Boy, bên cạnh dàn nghệ sĩ J Balvin và Alejandro Fernández.

Lễ khai mạc tại Toronto và Los Angeles: Bản giao hưởng đa văn hóa

Sáng ngày 13/06/2026, hai buổi lễ khai mạc còn lại sẽ lần lượt diễn ra tại Canada và Mỹ, mang đến những sắc thái nghệ thuật hoàn toàn khác biệt.

Tại Toronto (Canada)

Sân vận động Toronto (BMO Field) sẽ tổ chức buổi lễ dài 13 phút với chủ đề "Mảnh ghép văn hóa" (Cultural Mosaic). Chương trình nhằm tôn vinh sự đa dạng sắc tộc của Canada với màn đếm ngược tái hiện hành trình từ bờ biển này sang bờ biển khác. Các nghệ sĩ tiêu biểu tham gia gồm Michael Bublé, Alessia Cara và Alanis Morissette.

Tại Los Angeles (Mỹ)

Lễ khai mạc cuối cùng diễn ra tại sân vận động Los Angeles (SoFi Stadium) trước trận Mỹ gặp Paraguay. Buổi lễ tập trung vào hiệu ứng hình ảnh quy mô lớn và kể chuyện nhập vai với hình ảnh trung tâm là chiếc cúp vàng tỏa sáng. Katy Perry sẽ là nghệ sĩ chính, cùng sự xuất hiện của LISA (Blackpink) và Future, phản ánh tầm ảnh hưởng của Mỹ đối với văn hóa đại chúng toàn cầu.

3 buổi lễ khai mạc sẽ có chương trình ca nhạc hấp dẫn.

Lần đầu tiên có Halftime Show tại trận chung kết

Ngoài chuỗi khai mạc, FIFA xác nhận sẽ tổ chức một chương trình biểu diễn giữa hiệp (halftime show) theo phong cách Super Bowl tại trận chung kết vào rạng sáng ngày 20/07/2026 (giờ Việt Nam) tại New York. Dàn nghệ sĩ chủ chốt cho sự kiện này bao gồm nhóm nhạc BTS, Madonna và Shakira, hứa hẹn tạo nên một cái kết bùng nổ cho giải đấu.

Thách thức về hậu cần và an ninh

Dưới sự chỉ đạo của Marco Balich, người từng thực hiện các lễ khai mạc Olympic, FIFA kỳ vọng tạo ra một sợi dây liên kết chung qua hình ảnh chiếc cúp World Cup. Tuy nhiên, công tác tổ chức vẫn đang đối mặt với nhiều áp lực lớn.

Công tác tổ chức World Cup 2026 gặp nhiều vấn đề.

Tại Mexico City, chính quyền phải triển khai lực lượng an ninh tối đa và cho người dân nghỉ lễ để đối phó với các cuộc biểu tình phong tỏa đường đến sân vận động. Trong khi đó, Toronto và Los Angeles tập trung vào việc quản lý lưu lượng giao thông và đám đông quốc tế để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khoảng 200.000 khán giả dự khán trực tiếp.