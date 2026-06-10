World Cup 2026 mở rộng lên 48 đội: Đỉnh cao bóng đá hay cuộc dạo chơi vì lợi nhuận? Việc FIFA tăng quy mô World Cup 2026 lên 48 đội gây tranh cãi lớn về chất lượng chuyên môn khi thống kê cho thấy sự pha loãng trình độ giữa các đội bóng hàng đầu.

Thế giới bóng đá đang đứng trước một bước ngoặt lịch sử khi World Cup 2026 chính thức mở rộng quy mô lên 48 đội tham dự. Tuy nhiên, đằng sau cam kết về sự đa dạng và cơ hội cho mọi quốc gia từ FIFA, các chuyên gia đang bày tỏ lo ngại sâu sắc về việc giá trị chuyên môn của giải đấu lớn nhất hành tinh đang bị pha loãng đến mức báo động.

Sự pha loãng chất lượng: Bài toán từ những con số

Sự sụt giảm chất lượng tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh không chỉ là nhận định cảm tính mà được minh chứng qua các số liệu thống kê cụ thể. Ngay từ năm 2022, hành trình lên ngôi của Argentina đã cho thấy dấu hiệu của một "con đường yếu". Xếp hạng trung bình các đối thủ mà Lionel Messi và đồng đội phải đối đầu lên tới 25,3 - con số cao nhất đối với một nhà vô địch kể từ giải đấu đầu tiên năm 1930.

Việc tăng số đội đang khiến World Cup trở nên nhàm chán?

Khi nhìn lại lịch sử, sự đối lập hiện lên rõ rệt. Năm 1934, Ý đăng quang khi đối đầu với những đối thủ có thứ hạng trung bình là 8,8. Trong giai đoạn hoàng kim 1958-1970, ba lần vô địch của Brazil ghi nhận điểm trung bình đối thủ là 11,3. Việc bổ sung hàng loạt đội bóng có trình độ thấp vào năm 2026 dự kiến sẽ đẩy thứ hạng trung bình các đội tham dự vọt lên mức 34, khiến vòng bảng mất đi tính hấp dẫn vốn có do sự chênh lệch đẳng cấp quá lớn.

Nghịch lý 104 trận đấu và ưu tiên lợi nhuận

Thể thức mới với 104 trận đấu đang đặt ra thách thức lớn đối với lòng kiên nhẫn của người hâm mộ. Việc tổ chức tới 72 trận vòng bảng chỉ để loại bỏ vỏn vẹn 16 đội bóng đồng nghĩa với việc FIFA sử dụng 70% tổng số trận đấu chỉ để loại 25% số đội tham dự. Đây được xem là một sự lãng phí tài nguyên chuyên môn và có thể làm giảm lượng người xem qua truyền hình do lịch thi đấu quá dày đặc nhưng ít kịch tính.

Những "chiêu trò" từ FIFA liệu có đem lại hiệu quả?

Nhiều phân tích chuyên sâu cho thấy FIFA dường như đang ưu tiên doanh thu thương mại hơn là bản sắc cốt lõi của bóng đá. Khán giả không chỉ đối mặt với giá vé đắt đỏ cho những trận đấu có tính cạnh tranh thấp mà còn phải chịu đựng những rắc rối về mặt hậu cần tại Bắc Mỹ. Các vấn đề từ cấp visa, chi phí di chuyển đắt đỏ giữa các quốc gia đồng chủ nhà đến tác động của biến đổi khí hậu đang dần tạo ra rào cản cho người hâm mộ.

Dù FIFA và nước chủ nhà có thể tuyên bố về một kỳ đại hội thành công rực rỡ ở quy mô chưa từng có, nhưng thực tế chuyên môn lại là một dấu hỏi lớn. Khi sự sáng tạo và đẳng cấp bị thay thế bởi mục tiêu lợi nhuận, World Cup có nguy cơ mất đi vị thế là đỉnh cao thiêng liêng của bóng đá thế giới, thay vào đó chỉ còn là một sự kiện phô trương thiếu đi cái hồn của những trận cầu đỉnh cao.