World Cup 2026: Mohamed Salah và Ai Cập đối đầu cơn lốc New Zealand tại bảng G Sau những kết quả hòa quả cảm ở ngày ra quân, New Zealand và Ai Cập bước vào lượt trận thứ hai bảng G với mục tiêu giành 3 điểm để mở toang cánh cửa đi tiếp.

Vào lúc 8h00 ngày 22/6 (giờ Việt Nam), bảng G World Cup 2026 sẽ chứng kiến một trong những cuộc đối đầu thú vị nhất giữa hai phong cách bóng đá đối lập: Sự bùng nổ cơ bắp của New Zealand và bản lĩnh thực dụng của Ai Cập. Với việc cả hai đều đang có 1 điểm, trận đấu này được coi là bước ngoặt quyết định cho tấm vé vào vòng knock-out.

Sức mạnh từ sự hưng phấn của hiện tượng châu Đại Dương

New Zealand đang bước vào giải đấu với một tâm thế không thể tự tin hơn. Trận hòa 2-2 trước Iran không chỉ mang về điểm số lịch sử mà còn nối dài chuỗi bất bại của thầy trò HLV Darren Bazeley lên con số 10. Đáng chú ý, hàng công của đội bóng này đang vận hành với hiệu suất khủng khiếp: ghi 31 bàn trong 6 trận gần nhất, trung bình hơn 5 bàn mỗi trận.

Lối chơi của New Zealand mang đậm tính trực diện. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm của Chris Wood và sự đột biến từ tài năng trẻ Elijah Just đang biến họ thành một "cơn lốc" thực sự. Họ không ngại đẩy cao đội hình, tận dụng tối đa những tình huống bóng bổng và các pha căng ngang từ biên để khai thác triệt để ưu thế thể hình.

Bản lĩnh của Mohamed Salah và hệ thống phòng ngự Ai Cập

Ngược lại với sự phóng khoáng của đối thủ, Ai Cập mang đến World Cup 2026 một bộ mặt lầm lì và chắc chắn. Trận hòa 1-1 trước đối thủ mạnh là Bỉ ở ngày ra quân là minh chứng rõ nét nhất cho khả năng chịu áp lực của đại diện Bắc Phi. Dưới sự dẫn dắt của Mohamed Salah, Ai Cập không cần kiểm soát bóng quá nhiều nhưng luôn biết cách tung ra đòn trừng phạt sắc lẹm.

Thống kê cho thấy hàng thủ Ai Cập cực kỳ khó bị đánh bại khi chỉ để thủng lưới 11 bàn trong 17 trận gần đây. Với 9 trận giữ sạch lưới trong cùng giai đoạn, họ chính là bài kiểm tra hạng nặng cho hàng công đang thăng hoa của New Zealand. Mohamed Salah vẫn là hạt nhân trong mọi pha chuyển trạng thái, nơi tốc độ và kỹ năng dứt điểm của ngôi sao Liverpool có thể định đoạt trận đấu chỉ trong một khoảnh khắc.

Thông tin chi tiết trận đấu

Hạng mục Chi tiết Trận đấu New Zealand vs Ai Cập Giải đấu Bảng G - World Cup 2026 Thời gian 08h00 ngày 22/6/2026 (Giờ Việt Nam) Kênh trực tiếp VTV3, VTV6, VTV9, VTVGo

Phân tích chiến thuật: Cờ thế giữa tấn công và phản công

HLV Darren Bazeley nhiều khả năng sẽ giữ nguyên sơ đồ 4-3-3 thiên về tấn công biên. Sự hiện diện của Chris Wood trong vòng cấm buộc các trung vệ Ai Cập phải tập trung cao độ vào các tình huống không chiến. Trong khi đó, Sarpreet Singh sẽ đóng vai trò cầu nối, điều tiết nhịp độ ở khu vực giữa sân.

Phía bên kia chiến tuyến, Ai Cập có thể sẽ chọn lối chơi lùi sâu, ưu tiên sự an toàn ở khu vực trung lộ trước khi thực hiện những đường phất bóng dài cho Salah hoặc Marmoush băng lên. Đây là kịch bản quen thuộc nhưng chưa bao giờ lỗi thời của "Các Pharaoh".

Đội hình xuất phát dự kiến

New Zealand (4-3-3): Max Crocombe; Tim Payne, Michael Boxall, Finn Surman, James Bell; Marko Stamenic, Sarpreet Singh, Callum McCowatt; Elijah Just, Chris Wood, Logan Rogerson.

Ai Cập (4-3-3): Mohamed El Shenawy; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Mohamed Abdelmonem, Ahmed Aboul-Fotouh; Marwan Attia, Hamdi Fathy, Emam Ashour; Omar Marmoush, Mohamed Salah, Mostafa Mohamed.

Thống kê chuyên sâu trước giờ G

New Zealand: Đạt hiệu suất ghi bàn 5,17 bàn/trận trong 6 lần ra sân gần nhất.

Đạt hiệu suất ghi bàn 5,17 bàn/trận trong 6 lần ra sân gần nhất. Ai Cập: Giữ sạch lưới 9/17 trận gần nhất, chỉ thủng lưới trung bình 0,65 bàn/trận.

Giữ sạch lưới 9/17 trận gần nhất, chỉ thủng lưới trung bình 0,65 bàn/trận. Lịch sử: Đây là lần đầu tiên hai đội gặp nhau trong một giải đấu chính thức.

Đây là lần đầu tiên hai đội gặp nhau trong một giải đấu chính thức. Phạt góc: New Zealand có trung bình 6,17 quả/trận, vượt trội so với 4,88 của Ai Cập.

Nhìn chung, đây là cuộc đối đầu giữa một bên là phong độ cực cao và một bên là kinh nghiệm dày dạn. New Zealand có thể sẽ là đội kiểm soát thế trận, nhưng Ai Cập với sự lọc lõi của mình đủ sức để giữ lại ít nhất một điểm trong cuộc đua khốc liệt tại bảng G. Một kết quả hòa có bàn thắng là kịch bản dễ xảy ra nhất tại sân chơi World Cup đầy kịch tính.