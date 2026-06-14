World Cup 2026 ngày 14/6: Manuel Neuer tái xuất, Australia gây địa chấn trước Thổ Nhĩ Kỳ Sự trở lại của Manuel Neuer trong màu áo tuyển Đức và chiến thắng bất ngờ của Australia trước Thổ Nhĩ Kỳ là những điểm nhấn chính trong loạt trận World Cup 2026 tối 14/6.

Ngày thi đấu 14/6 tại World Cup 2026 chứng kiến những biến động lớn từ các đội bóng hàng đầu. Trong khi tuyển Đức đón chào sự trở lại của thủ thành huyền thoại Manuel Neuer, đại diện châu Đại Dương Australia đã tạo nên cơn địa chấn khi đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ. Trái lại, Brazil lại gây thất vọng với trận hòa chật vật cùng những lời phàn nàn về chất lượng mặt sân tại Mỹ.

Sự trở lại của Manuel Neuer và màn đấu trí thế kỷ

Huấn luyện viên Julian Nagelsmann đã chính thức xác nhận Manuel Neuer hoàn toàn bình phục và sẽ bắt chính trong trận mở màn gặp Curacao. Đây là lần đầu tiên lão tướng của Bayern Munich trở lại khung gỗ đội tuyển quốc gia kể từ sau EURO 2024. Sự hiện diện của Neuer không chỉ mang lại sự an tâm về chuyên môn mà còn là điểm tựa tinh thần cho hàng thủ của "Cỗ xe tăng".

Đáng chú ý, trận đấu này còn ghi nhận sự chênh lệch tuổi tác thú vị trên băng ghế chỉ đạo. Chiến lược gia trẻ tuổi nhất giải, Julian Nagelsmann (38 tuổi), sẽ có màn đối đầu trực tiếp với người tiền bối dày dạn kinh nghiệm nhất giải đấu, Dick Advocaat (78 tuổi).

Thủ thành kỳ cựu Maneul Neuer chuẩn bị tái xuất.

Australia tạo địa chấn, Qatar viết nên lịch sử

Tại bảng D, tuyển Australia đã tạo nên cú sốc lớn nhất kể từ đầu giải khi hạ gục Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số 2-0. Bất chấp việc đối thủ sở hữu dàn sao trị giá gần 700 triệu USD, huấn luyện viên Tony Popovic đã đặt niềm tin vào sức trẻ với mười cầu thủ lần đầu tham dự World Cup. Lối chơi phòng ngự phản công sắc lẹm đã giúp Nestory Irankunda (phút 27) và Connor Metcalfe (phút 75) ghi tên mình lên bảng tỷ số, mang về 3 điểm trọn vẹn cho xứ chuột túi.

Trong một diễn biến khác, đại diện vùng Vịnh Qatar cũng đã tạo nên cột mốc mới khi cầm hòa Thụy Sĩ 1-1. Dù bị ép sân và thủng lưới sớm sau quả phạt đền của Breel Embolo, Qatar vẫn kiên cường chống đỡ. Phút 90+4, Boualem Khoukhi đã làm bùng nổ cầu trường bằng pha đánh đầu dũng mãnh, đem về điểm số đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup cho quốc gia này.

Nỗi thất vọng của Brazil và bài toán mặt sân MetLife

Ứng cử viên vô địch Brazil đã có khởi đầu không như ý khi bị Morocco cầm chân với tỷ số 1-1. Tiền đạo Vinicius Junior, người ghi bàn gỡ hòa cho Selecao, đã không giấu nổi sự thất vọng sau trận đấu. Ngôi sao của Real Madrid cho rằng chất lượng mặt cỏ tại Sân vận động MetLife là rào cản lớn đối với lối chơi kỹ thuật của Brazil.

Theo Vinicius, thời tiết nắng nóng khiến mặt sân khô và cứng, làm giảm tốc độ bóng và gây khó khăn cho các pha phối hợp nhóm. Đây là lời cảnh báo cho ban tổ chức về điều kiện thi đấu tại các sân vận động ở Bắc Mỹ trong mùa hè này.

Vinicius cho rằng chất lượng mặt cỏ khiến lỗi chơi của Brazil gặp khó.

Scotland và những thống kê lịch sử

Sau 28 năm chờ đợi, người hâm mộ Scotland cuối cùng đã được ăn mừng bàn thắng tại một kỳ World Cup. Thủ quân John McGinn là người hùng của "Đội quân Tartan" với pha lập công duy nhất giúp đội nhà đánh bại Haiti 1-0. Chiến thắng này chấm dứt cơn khát bàn thắng kéo dài từ năm 1998 của bóng đá Scotland tại đấu trường lớn nhất hành tinh.

Bên cạnh McGinn, Scott McTominay cũng gây chú ý với pha dứt điểm dội khung gỗ. Tiền vệ đang khoác áo Napoli là cầu thủ Scotland đầu tiên thực hiện được điều này tại World Cup kể từ thời huyền thoại Graeme Souness vào năm 1982. Dù không ghi bàn, tầm ảnh hưởng của McTominay trong lối chơi của huấn luyện viên Steve Clarke là cực kỳ quan trọng cho chặng đường sắp tới.