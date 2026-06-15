World Cup 2026 ngày 15/6: Ronald Araujo chia tay giải đấu, tuyển Đức thắng 7-1 Uruguay nhận tổn thất lớn khi Ronald Araujo sớm lỡ World Cup 2026 do chấn thương, trong khi tuyển Đức phô diễn sức mạnh tấn công với chiến thắng hủy diệt 7-1 trước Curacao.

Vòng chung kết World Cup 2026 tiếp tục chứng kiến những diễn biến kịch tính từ các sân cỏ nước Mỹ. Tâm điểm của tối ngày 15/6 là thông tin lực lượng gây sốc của đội tuyển Uruguay và màn trình diễn bùng nổ của cỗ xe tăng Đức tại Houston. Bên cạnh đó, cuộc đối đầu giữa Nhật Bản và Hà Lan cũng mang đến những cảm xúc trái ngược cho người hâm mộ.

Uruguay mất trụ cột Ronald Araujo ngay trước thềm giải đấu

Đội tuyển Uruguay vừa phải nhận một gánh nặng tâm lý lớn khi trung vệ Ronald Araujo buộc phải chia tay giải đấu. HLV trưởng Marcelo Bielsa đã chính thức lên tiếng nhận trách nhiệm về tình huống này. Araujo hội quân với một vấn đề cơ bắp nhỏ, nhưng cường độ tập luyện đã khiến vết thương nghiêm trọng hơn, dẫn đến rách cơ.

Araujo phải trở lại Barca vì chấn thương.

Hậu vệ thuộc biên chế Barcelona đã được yêu cầu quay trở lại Tây Ban Nha để tiến hành điều trị chuyên sâu. Đây là mất mát không thể bù đắp cho hàng thủ của đội bóng Nam Mỹ khi họ bước vào những trận đấu khốc liệt nhất hành tinh.

Tuyển Đức thắng hủy diệt 7-1 bằng chiến thuật linh hoạt

Tại sân Houston, đội tuyển Đức đã gửi lời cảnh báo đanh thép tới các đối thủ bằng chiến thắng đậm đà 7-1 trước Curacao. Dù đối thủ bị đánh giá thấp hơn, cách vận hành lối chơi của đoàn quân HLV Nagelsmann cho thấy sự hoàn thiện đáng sợ.

Điểm nhấn chiến thuật nằm ở việc Nagelsmann đã điều chỉnh cách tấn công ngay trong quãng nghỉ tiếp nước để phá vỡ sơ đồ kim cương của Curacao. Trong hiệp hai, tuyển Đức hoàn toàn kiểm soát thế trận, ghi bàn từ nhiều kịch bản khác nhau như tình huống cố định, phối hợp nhóm và chuyển trạng thái nhanh. Chiến lược gia người Đức bày tỏ sự hài lòng tuyệt đối khi đội bóng phòng ngự chắc chắn và tận dụng tối đa các cơ hội tạo ra.

Nhật Bản cầm chân Hà Lan trong trận cầu rực lửa

Trận hòa 2-2 giữa Nhật Bản và Hà Lan tại bảng F được đánh giá là một trong những cuộc đối đầu hấp dẫn nhất từ đầu giải. Tuy nhiên, niềm vui giành điểm của "Samurai Xanh" không trọn vẹn khi ngôi sao Takefusa Kubo dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng và phải rời sân bằng xe lăn. Tình hình sức khỏe của cầu thủ đang khoác áo Real Sociedad đang khiến ban huấn luyện Nhật Bản cực kỳ lo lắng.

Hà Lan gây thất vọng khi chia điểm với Nhật Bản.

Về phía Hà Lan, HLV Ronald Koeman thừa nhận sự tiếc nuối khi bị gỡ hòa ở những phút cuối nhưng vẫn dành lời khen ngợi cho tinh thần của các học trò. Ông đánh giá đây là một trận đấu đỉnh cao mà cả hai đội đều xứng đáng có điểm nhờ lối chơi cống hiến.

Những dấu ấn đáng chú ý khác

Bên cạnh các trận cầu đinh, tối 15/6 còn ghi nhận những câu chuyện cá nhân đầy cảm xúc và các cột mốc lịch sử:

Lamine Yamal sẵn sàng: HLV Luis de la Fuente xác nhận thần đồng của Barcelona đang ở trạng thái thể lực hoàn hảo. Cùng với Nico Williams và Victor Munoz, Yamal đã sẵn sàng để bùng nổ trong các trận đấu tới của đội tuyển Tây Ban Nha.

HLV Luis de la Fuente xác nhận thần đồng của Barcelona đang ở trạng thái thể lực hoàn hảo. Cùng với Nico Williams và Victor Munoz, Yamal đã sẵn sàng để bùng nổ trong các trận đấu tới của đội tuyển Tây Ban Nha. Cú đúp duyên nợ của Yasin Ayari: Tài năng trẻ của Brighton đã có màn ra mắt World Cup trong mơ khi ghi 2 bàn thắng vào lưới Tunisia - quốc gia quê hương của cha anh. Màn trình diễn này giúp Thụy Điển giành chiến thắng áp đảo 5-1.

Tài năng trẻ của Brighton đã có màn ra mắt World Cup trong mơ khi ghi 2 bàn thắng vào lưới Tunisia - quốc gia quê hương của cha anh. Màn trình diễn này giúp Thụy Điển giành chiến thắng áp đảo 5-1. Cột mốc 12 năm của Bờ Biển Ngà: Với chiến thắng 1-0 trước Ecuador, Bờ Biển Ngà đã chính thức có được trận thắng đầu tiên tại một kỳ World Cup sau 12 năm chờ đợi, mở ra cơ hội đi tiếp cho đại diện châu Phi.

Các diễn biến tiếp theo của World Cup 2026 sẽ tiếp tục được cập nhật khi các bảng đấu bước vào giai đoạn quyết định.