World Cup 2026: Ngoại hạng Anh áp đảo quân số và tranh cãi về nhân sự của Thomas Tuchel Với 163 cầu thủ góp mặt, Ngoại hạng Anh khẳng định vị thế tại World Cup 2026. Trong khi đó, HLV Thomas Tuchel đối mặt với hoài nghi khi loại bỏ dàn hậu vệ kỳ cựu.

Vòng chung kết World Cup 2026 đang chứng kiến sự thống trị tuyệt đối của bóng đá Anh về mặt nhân sự. Bên cạnh đó, những quyết định kỷ luật và nhân sự táo bạo của HLV Thomas Tuchel tại đội tuyển Anh cũng đang trở thành tâm điểm của sự chú ý trước thềm ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Ngoại hạng Anh thống trị quân số tại World Cup 2026

Theo số liệu thống kê mới nhất, Ngoại hạng Anh (Premier League) tiếp tục khẳng định vị thế là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh khi đóng góp tới 163 cầu thủ tham dự World Cup 2026. Đáng chú ý, quân số này trải đều khắp tất cả các câu lạc bộ đang thi đấu tại giải đấu cao nhất xứ sở sương mù.

Các đội bóng lớn vẫn đóng vai trò là nguồn cung cấp nhân sự chủ chốt cho các đội tuyển quốc gia. Trong đó, Manchester City dẫn đầu với 19 ngôi sao được triệu tập. Đương kim vô địch Arsenal bám sát ngay phía sau với 16 cầu thủ, và Manchester United đóng góp 13 gương mặt chất lượng cho giải đấu lần này.

Ngoại hạng Anh áp đảo các giải đấu khác về số lượng cầu thủ dự World Cup.

Chế độ dinh dưỡng khắc nghiệt của HLV Thomas Tuchel

Để chuẩn bị cho chiến dịch chinh phục cúp vàng, HLV Thomas Tuchel đã thiết lập một chế độ sinh hoạt vô cùng nghiêm ngặt cho các ngôi sao của đội tuyển Anh. Chiến lược gia người Đức nổi tiếng là người kỹ tính về tỷ lệ mỡ cơ thể, chu kỳ giấc ngủ và chế độ dinh dưỡng của các học trò.

Dưới sự chỉ đạo của Tuchel, đội ngũ chuyên gia tại St George's Park đã thiết kế một thực đơn đặc biệt. Các cầu thủ Tam sư buộc phải từ bỏ rượu vang và những bữa tiệc sang trọng. Thay vào đó, những món ăn bình dân nhưng giàu năng lượng như đậu hầm phết bánh mì nướng lại trở thành tâm điểm trong thực đơn hàng ngày để phục vụ cho cường độ thi đấu đỉnh cao.

Kyle Walker cảnh báo về sự mạo hiểm của hàng thủ

Quyết định nhân sự của Thomas Tuchel đang vấp phải những hoài nghi từ chính những người trong cuộc. Cựu hậu vệ Kyle Walker, người từng có 96 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, đã lên tiếng bày tỏ sự lo ngại về việc HLV Tuchel loại bỏ bộ khung giàu kinh nghiệm từng vào chung kết EURO để thực hiện cuộc trẻ hóa triệt để.

Lựa chọn của Tuchel về mặt nhân sự vấp phải những hoài nghi.

Thay vì tin dùng những lão tướng, ông Tuchel đang đặt niềm tin vào các tài năng trẻ như Nico O’Reilly (Man City), Jarell Quansah, Myles Lewis-Skelly hay Djed Spence. Theo Walker, việc thay đổi đột ngột hệ thống phòng ngự ngay trước giải đấu lớn là một bước đi đầy rủi ro và có thể khiến tuyển Anh phải trả giá đắt.

FIFA áp dụng ký hiệu chống phân biệt chủng tộc

Trong một nỗ lực nhằm làm sạch môi trường bóng đá, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã xác nhận một giao thức khẩn cấp mới để chống phân biệt chủng tộc. Các cầu thủ tham dự 104 trận đấu tại Mexico, Canada và Mỹ được hướng dẫn sử dụng ký hiệu tay đặc biệt để tố cáo các hành vi vi phạm.

Cụ thể, khi phát hiện sự cố trên sân cỏ hoặc ngoài đường biên, các cầu thủ sẽ bắt chéo hai cánh tay trước ngực tạo thành ký hiệu chữ "X". Đây là tín hiệu để các trọng tài và ban tổ chức can thiệp ngay lập tức theo các quy định đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Đấu giá kỷ vật lịch sử của huyền thoại Pele

Bên lề các diễn biến chuyên môn, giới sưu tầm đang đổ dồn sự chú ý vào chiếc áo đấu của huyền thoại Pele. Đây là chiếc áo ông đã mặc trong trận chung kết World Cup 1958, giải đấu đánh dấu sự thăng hoa của "Vua bóng đá".

Nhà đấu giá danh tiếng Sotheby’s dự báo hiện vật lịch sử này có thể đạt mức giá kỷ lục lên tới 4,5 triệu bảng Anh (khoảng 145 tỷ đồng). Điều này cho thấy sức hút và giá trị vượt thời gian của những biểu tượng World Cup trong lòng người hâm mộ bóng đá toàn cầu.