World Cup 2026: Nhật Bản và khát vọng phá bỏ giới hạn vòng 16 đội Khởi đầu chiến dịch bằng cuộc đối đầu đỉnh cao với Hà Lan, đội tuyển Nhật Bản không còn hài lòng với vị thế số một châu Á mà hướng tới việc tái lập trật tự bóng đá thế giới.

Đối với đội tuyển Nhật Bản, việc được công nhận là cường quốc bóng đá số một châu Á không còn là cái đích cuối cùng. Khi bước vào chiến dịch World Cup 2026 với trận mở màn gặp Hà Lan, họ đang mang theo tham vọng phá vỡ "lời nguyền" vòng 16 đội và trực tiếp thách thức các thế lực hàng đầu thế giới.

Nỗi ám ảnh quá khứ và vách ngăn lịch sử

Nhìn lại lịch sử, bóng đá Nhật Bản luôn mang trong mình một sự tự trọng bị tổn thương. Tại kỳ World Cup 2002 trên sân nhà, trong khi người hàng xóm Hàn Quốc tiến thẳng vào bán kết, Nhật Bản lại dừng bước sớm trước Thổ Nhĩ Kỳ ở vòng 1/8. Kể từ đó, vòng đấu này đã trở thành một vách ngăn tâm lý cực kỳ khó vượt qua đối với đội tuyển xứ sở mặt trời mọc.

Từ thất bại trên chấm luân lưu trước Paraguay năm 2010, cú lội ngược dòng cay đắng của Bỉ năm 2018, cho đến trận thua Croatia năm 2022, "Samurai Xanh" luôn gục ngã đúng vào ngưỡng cửa thiên đường. Tuy nhiên, bước sang kỳ đại hội năm 2026, niềm tin về một sự thay đổi đang trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Kỷ nguyên Moriyasu: Sự ổn định tạo nên sức mạnh

Hajime Moriyasu hiện là huấn luyện viên tại vị lâu nhất trong lịch sử bóng đá Nhật Bản kể từ năm 2018. Dưới bàn tay của vị chiến lược gia này, Nhật Bản không chỉ thống trị châu lục với thành tích vòng loại ấn tượng mà còn gây tiếng vang lớn bằng những chiến thắng trước các đối thủ tầm cỡ như Anh hay Brazil trong các loạt trận giao hữu. Những kết quả này đã bồi đắp một bản lĩnh mới, khẳng định rằng Nhật Bản không chỉ đến giải đấu để góp mặt.

Thử thách lớn nhất của Moriyasu tại giải đấu lần này chính là cơn bão chấn thương. Việc thiếu vắng thủ quân Wataru Endo, ngôi sao chạy cánh Kaoru Mitoma và tiền đạo Takumi Minamino là những tổn thất nghiêm trọng. Tuy nhiên, điều đáng kinh ngạc là sự vắng mặt của các trụ cột không còn được coi là dấu chấm hết cho hy vọng của đội bóng nhờ chiều sâu đội hình đáng nể.

Nhật Bản sở hữu chất lượng đội hình đáng nể.

Chiều sâu đội hình và vai trò của Takefusa Kubo

Khi không có Mitoma, Keito Nakamura sẵn sàng bùng nổ bên hành lang cánh trái. Tại trung tâm hàng công, Takefusa Kubo – ở tuổi 25 và đang là trụ cột của Real Sociedad – được kỳ vọng sẽ đóng vai trò nhạc trưởng dẫn dắt lối chơi. Ở vị trí tiền đạo cắm, Ayase Ueda (Feyenoord) đang ở độ chín của sự nghiệp, sẵn sàng nhận sự hỗ trợ từ những cái tên chất lượng như Daizen Maeda hay Junya Ito.

Takefusa Kubo đã trưởng thành sau nhiều năm ở châu Âu.

Thách thức tại bảng đấu và tầm nhìn thế kỷ

Bảng đấu của Nhật Bản tại World Cup 2026 được đánh giá là không hề dễ dàng. Đối thủ mở màn Hà Lan, dù đối mặt với vấn đề nhân sự, vẫn sở hữu hàng công đa dạng với Memphis Depay và Wout Weghorst. Bên cạnh đó, Thụy Điển đang có dấu hiệu hồi sinh dưới thời Graham Potter, trong khi Tunisia luôn là đối thủ khó chịu với lối đá thực dụng. Dẫu vậy, mục tiêu lọt vào tứ kết vẫn được đội trưởng Endo và các đồng đội đặt lên hàng đầu.

Nhìn rộng hơn, năm 1992, Nhật Bản từng công bố kế hoạch 100 năm với mục tiêu vô địch World Cup vào năm 2092, sau đó rút ngắn thời hạn xuống năm 2050. Những gì "Samurai Xanh" thể hiện trước các ông lớn thời gian qua cho thấy họ đang đi đúng lộ trình. Trận đấu với Hà Lan rạng sáng mai sẽ là thước đo chuẩn xác nhất cho tham vọng vươn tầm thế giới của bóng đá xứ Phù Tang.