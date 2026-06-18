World Cup 2026: Roberto Martinez bảo vệ Ronaldo, Thomas Tuchel giúp Rashford hồi sinh Roberto Martinez khẳng định tầm quan trọng của Ronaldo bất chấp phong độ kém, trong khi Thomas Tuchel ca ngợi Rashford sau chiến thắng 4-2 của tuyển Anh trước Croatia.

Vòng bảng World Cup 2026 tiếp tục chứng kiến những diễn biến trái chiều từ các ngôi sao hàng đầu. Trong khi Cristiano Ronaldo trở thành tâm điểm của những tranh cãi sau trận hòa thất vọng của Bồ Đào Nha, thì tại bảng L, Marcus Rashford lại đang tìm thấy ánh sáng dưới triều đại của Thomas Tuchel.

Lời khẳng định của Roberto Martinez về vị thế của Ronaldo

Bồ Đào Nha vừa trải qua một trận đấu đầy khó khăn trước Congo DR với kết quả hòa 1-1. Cristiano Ronaldo, niềm hy vọng số một của người hâm mộ "Seleccao", đã có một ngày thi đấu mờ nhạt và tiếp tục chuỗi trận không ghi bàn. Làn sóng chỉ trích nhắm vào siêu sao 41 tuổi bùng lên mạnh mẽ, đặt dấu hỏi về việc liệu anh có nên tiếp tục đá chính hay không.

Cristiano Ronaldo hứng chịu nhiều chỉ trích sau trận hòa Congo DR.

Tuy nhiên, huấn luyện viên Roberto Martinez đã nhanh chóng dập tắt những hoài nghi. Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha khẳng định tầm ảnh hưởng của Ronaldo là không thể thay thế trong hệ thống chiến thuật của ông. Martinez cho rằng việc rút một cầu thủ có khả năng định đoạt trận đấu như Ronaldo ra sân khi đội bóng đang cần bàn thắng là một quyết định thiếu logic.

Sự kiên định của Martinez cho thấy ông vẫn đặt trọn niềm tin vào bản năng sát thủ của Ronaldo. Đối với Martinez, sự hiện diện của CR7 trên sân không chỉ là vấn đề bàn thắng, mà còn là áp lực tâm lý cực lớn đè nặng lên hàng phòng ngự đối phương.

Thomas Tuchel và cú hích cho Marcus Rashford

Trái ngược với bầu không khí căng thẳng tại Bồ Đào Nha, đội tuyển Anh đang tận hưởng niềm vui chiến thắng sau khi đánh bại Croatia với tỷ số 4-2. Điểm sáng lớn nhất trong trận đấu này chính là màn trình diễn của Marcus Rashford. Tiền đạo thuộc biên chế Manchester United đã giải tỏa cơn khát bàn thắng bằng một pha lập công quan trọng.

Huấn luyện viên Thomas Tuchel không giấu nổi sự hài lòng đối với cậu học trò. Ông nhấn mạnh rằng bàn thắng này là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của Rashford trong suốt 17 ngày tập trung vừa qua. Dưới bàn tay nhào nặn của Tuchel, Rashford dường như đã tìm lại được sự tự tin và khát khao ghi bàn vốn có.

Sự cố hy hữu: Drone do thám sân tập của Hàn Quốc

Một tình tiết kịch tính đã xảy ra tại đại bản doanh của đội tuyển Hàn Quốc trước thềm trận đấu quan trọng với Mexico. Quá trình chuẩn bị chiến thuật của đại diện châu Á đã bị gián đoạn bởi một thiết bị bay không người lái (drone) lạ xuất hiện phía trên sân tập.

Lo ngại về việc bị lộ bài vở chiến thuật, quân đội Mexico đã phải can thiệp trực tiếp và bắn hạ thiết bị này. Sự việc diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc đang nỗ lực bảo vệ ngôi đầu bảng A, khiến không khí trước trận đấu trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Câu chuyện nhân văn của thủ thành Vozinha

Bên cạnh những cuộc đối đầu nảy lửa, World Cup 2026 vẫn có những khoảng lặng đầy cảm xúc. Thủ môn Vozinha của Cape Verde, người đã có màn trình diễn xuất thần trong trận hòa với Tây Ban Nha, vừa nhận được một món quà tinh thần vô giá. Mẹ của anh đã chính thức được cấp phép nhập cảnh vào Mỹ để cổ vũ con trai thi đấu.

Vozinha sắp gặp mẹ anh tại Mỹ.

Đáng chú ý, ông Hakeem Jeffries, lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Hoa Kỳ, đã trực tiếp thông báo về việc miễn phí thị thực cho mẹ của Vozinha. Đây là minh chứng cho thấy bóng đá không chỉ là trò chơi, mà còn là cầu nối gắn kết những giá trị gia đình và nhân văn sâu sắc.

Tuchel phàn nàn về công tác tổ chức của FIFA

Dù giành chiến thắng, Thomas Tuchel vẫn có lý do để không hài lòng với công tác tổ chức tại sân vận động AT&T. Ông cho biết trải nghiệm nghe quốc ca Anh lần đầu tiên tại World Cup đã bị ảnh hưởng bởi sự xuất hiện quá gần của các phóng viên ảnh.

Chiến lược gia người Đức đã đưa ra lời thỉnh cầu FIFA nên điều chỉnh vị trí của các nhiếp ảnh gia để các huấn luyện viên có thể quan sát đội bóng của mình một cách trọn vẹn nhất trong khoảnh khắc thiêng liêng này. Lời góp ý thẳng thắn của Tuchel cho thấy sự tỉ mỉ và yêu cầu khắt khe của ông trong mọi chi tiết nhỏ nhất liên quan đến trận đấu.