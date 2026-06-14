World Cup 2026: Scotland quyết tâm giành 3 điểm trước Haiti tại bảng C Scotland và Haiti bước vào trận ra quân tại bảng C World Cup 2026 trong cuộc đối đầu lịch sử. Đại diện châu Âu được đánh giá cao hơn nhờ dàn sao Ngoại hạng Anh.

Vào lúc 08h00 ngày 14/6/2026 (giờ Việt Nam), Scotland và Haiti sẽ chính thức khởi động hành trình tại World Cup 2026 trên sân vận động Gillette, Boston, Massachusetts. Đây được xem là trận đấu bản lề cho cả hai đội tại bảng C, bảng đấu có sự góp mặt của những đối thủ đáng gờm là Brazil và Morocco.

Scotland và Haiti đá trận ra quân World Cup 2026.

Đội hình ra sân chính thức

Bất chấp những lo ngại về chấn thương trước thềm trận đấu, ngôi sao Scott McTominay vẫn có tên trong đội hình xuất phát của Scotland. Trong khi đó, Haiti tung vào sân những quân bài tốt nhất với kỳ vọng tạo nên bất ngờ tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Đội bóng Đội hình xuất phát Haiti Placide; Arcus, Ade, Delcroix, Experience; Bellegarde, Jacques; Deedson, Providence; Isidor, Pierrot Scotland Gunn, Hickey, Robertson, McTominay, Hanley, McGinn, Adams, Hendry, Gannon-Doak, Ferguson, Shankland

Phân tích tương quan và yếu tố chiến thuật

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Haiti và Scotland chạm trán nhau ở một giải đấu chính thức. Xét về bề dày kinh nghiệm, Scotland hoàn toàn áp đảo với 9 lần góp mặt tại các kỳ World Cup, so với chỉ 2 lần của đại diện vùng Caribbean. Sự chênh lệch về đẳng cấp còn được thể hiện qua dàn cầu thủ đang chinh chiến tại giải Ngoại hạng Anh của Scotland, dẫn đầu bởi đội trưởng Andy Robertson và tiền vệ John McGinn.

Về mặt lực lượng, HLV Steve Clarke của Scotland phải đối mặt với tổn thất không nhỏ khi Billy Gilmour chắc chắn vắng mặt do chấn thương đầu gối. Tuy nhiên, việc McTominay kịp thời bình phục để ra sân ngay từ đầu là cú hích tinh thần cực lớn. Ngược lại, Haiti bước vào giải đấu với quân số mạnh nhất và nền tảng thể lực dồi dào, hứa hẹn sẽ gây ra nhiều khó khăn cho đối thủ bằng lối đá giàu sức mạnh.

Cơ hội tại bảng C

Trong một bảng đấu có sự hiện diện của Brazil, cả Scotland và Haiti đều hiểu rằng một trận hòa đồng nghĩa với việc tự đóng cánh cửa đi tiếp. Scotland với bản lĩnh của đội bóng châu Âu dự kiến sẽ tận dụng tối đa các tình huống cố định để tìm kiếm bàn thắng. Trong khi đó, Haiti sẽ tận dụng tốc độ của các cầu thủ chạy cánh như Deedson và Providence để thực hiện các pha phản công sắc lẹm.

Trận đấu không chỉ là cuộc đọ sức về chuyên môn mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh cho tham vọng tiến sâu của Scotland tại giải năm nay. Với kinh nghiệm trận mạc dày dạn, đoàn quân của HLV Steve Clarke đang được kỳ vọng sẽ giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân.