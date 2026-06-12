World Cup 2026: Son Heung-min bị chỉ trích gắt gao, FIFA đối mặt bài toán ghế trống Ngôi sao Son Heung-min trở thành tâm điểm chỉ trích sau màn trình diễn mờ nhạt trước CH Czech; trong khi đó, Lamine Yamal gây bất ngờ khi xuất hiện bình dị tại Mỹ giữa bối cảnh giá vé World Cup tăng vọt.

Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup 2026 đã chính thức lăn bóng, mang theo những cung bậc cảm xúc trái ngược. Trong khi các đội bóng nỗ lực khẳng định vị thế, những vấn đề về phong độ ngôi sao và chiến lược thương mại của FIFA đang trở thành tâm điểm bàn tán của giới mộ điệu toàn cầu.

Sức ép đè nặng lên đôi vai Son Heung-min

Dù đội tuyển Hàn Quốc đã giành chiến thắng kịch tính 2-1 trước Cộng hòa Czech trong ngày ra quân, tâm điểm của truyền thông xứ Kim chi lại đổ dồn vào màn trình diễn của thủ quân Son Heung-min. Tiền đạo thuộc biên chế Tottenham Hotspur bị đánh giá là có một trận đấu mờ nhạt, thiếu tính đột biến thường thấy.

Trên các diễn đàn bóng đá tại Hàn Quốc, làn sóng chỉ trích bùng nổ dữ dội. Nhiều cổ động viên cho rằng Son Heung-min không xứng đáng giữ suất đá chính và đề xuất trao cơ hội cho Oh Hyeon-gyu. Tuy nhiên, ở góc độ chuyên môn, HLV Hong Myung-bo lại tập trung vào yếu tố chiến thuật. Ông tiết lộ bí quyết giúp Hàn Quốc ngược dòng nằm ở nền tảng thể lực vượt trội, giúp đội bóng thích nghi tốt với độ cao tại địa điểm thi đấu, trong khi đối thủ có dấu hiệu hụt hơi về cuối trận.

Son Heung-min gây thất vọng ở ngày đầu ra quân.

Nghịch lý Lamine Yamal và sự thờ ơ tại nước Mỹ

Một trong những hình ảnh gây ngạc nhiên nhất trong ngày thi đấu vừa qua là sự xuất hiện của thần đồng Lamine Yamal. Ngôi sao của Barcelona được bắt gặp đang thong thả đi mua sắm tại một siêu thị Walmart ở thị trấn Fort Oglethorpe, Mỹ. Điều đáng nói là dường như không một khách hàng nào tại đây nhận ra siêu sao bóng đá thế giới đang đứng cạnh mình.

Yamal thoải mái đi mua sắm ở Mỹ.

Sự việc này phản ánh một thực tế khách quan: sức nóng của World Cup 2026 vẫn chưa thực sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư Mỹ. FIFA hiện đang phải đối mặt với bài toán nan giải khi lượng vé tồn đọng vẫn còn khá lớn. Để khắc phục, tổ chức này đã phải triển khai các chương trình tặng vé nhằm lấp đầy các khán đài.

FIFA trả giá vì chiến lược giá vé biến động

Trong trận đấu giữa Hàn Quốc và Cộng hòa Czech trên sân vận động Akron tại Guadalajara, hàng ngàn ghế trống xuất hiện rõ rệt trên sóng truyền hình. Đây là hệ quả trực tiếp từ chiến lược "giá vé biến động" lần đầu tiên được áp dụng. Thống kê cho thấy giá vé của 90 trong tổng số 104 trận đấu đã tăng trung bình 34% chỉ trong vòng vài tháng, tạo nên rào cản tài chính lớn đối với người hâm mộ.

Mexico khởi đầu thuận lợi nhưng đầy cảnh báo

Ở một diễn biến khác, đội tuyển Mexico đã có chiến thắng 2-0 trước Nam Phi. Dù giành trọn 3 điểm, HLV Javier Aguirre vẫn tỏ ra không hài lòng với thái độ tự mãn của các học trò sau khi có lợi thế dẫn bàn. Phía bên kia chiến tuyến, HLV Hugo Broos của Nam Phi bày tỏ sự bất bình với quyết định rút thẻ đỏ của trọng tài, điều mà ông cho rằng đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu.

Nhìn chung, giai đoạn mở màn của World Cup 2026 đang cho thấy sự phân hóa rõ rệt về cả chuyên môn lẫn sức hút thương mại. Với tư cách là đội chủ nhà, Christian Pulisic và các đồng đội tại đội tuyển Mỹ đang mang trên mình kỳ vọng sẽ hâm nóng bầu không khí bóng đá tại quốc gia này trong trận ra quân gặp Paraguay sắp tới.