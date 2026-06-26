World Cup 2026: Son Heung-min xin lỗi sau thất bại, Thomas Partey lo ngại rắc rối pháp lý Son Heung-min nhận trách nhiệm về phong độ của Hàn Quốc, trong khi Ghana lo ngại mất Thomas Partey ở vòng knock-out do lệnh cấm nhập cảnh đặc biệt tại Canada.

World Cup 2026 đang bước vào giai đoạn quyết định với những diễn biến đầy kịch tính cả trên sân cỏ lẫn hậu trường. Từ những giọt nước mắt hối lỗi của các ngôi sao hàng đầu đến những toan tính chiến thuật và pháp lý phức tạp, không khí tại Bắc Mỹ đang nóng hơn bao giờ hết.

Nỗi đau của Son Heung-min và bài toán khó của tuyển Hàn Quốc

Trận thua tối thiểu 0-1 trước Nam Phi tại lượt trận cuối bảng A đã đẩy đội tuyển Hàn Quốc vào tình cảnh "ngàn cân treo sợi tóc". Đây không chỉ là một thất bại về mặt tỷ số, mà còn là cú sốc tâm lý nặng nề đối với đại diện châu Á vốn được kỳ vọng rất cao.

Sau tiếng còi mãn cuộc, thủ quân Son Heung-min đã không giấu nổi sự thất vọng. Ngôi sao đang khoác áo Tottenham Hotspur đã công khai gửi lời xin lỗi chân thành đến các đồng đội và người hâm mộ. Anh thừa nhận bản thân đã không thể tạo ra đột biến cần thiết để xoay chuyển cục diện trận đấu.

Son Heung-min xin lỗi đồng đội sau trận thua của Hàn Quốc.

"Thật nản lòng khi trận đấu không diễn ra theo cách chúng tôi mong muốn. Tôi cảm thấy rất có lỗi với các đồng đội vì đã không thể giúp ích nhiều cho họ trên sân," Son Heung-min bộc bạch. Dù đã nỗ lực đốc thúc tinh thần toàn đội trong giờ nghỉ, nhưng những điều chỉnh của Hàn Quốc đã không mang lại hiệu quả trước lối chơi kỷ luật của Nam Phi.

Thomas Partey và kịch bản tiến thoái lưỡng nan của Ghana

Một trong những câu chuyện hy hữu nhất tại World Cup lần này liên quan đến Thomas Partey. Tiền vệ chủ lực của đội tuyển Ghana đang đối mặt với nguy cơ phải ngồi ngoài ở vòng knock-out không phải vì chấn thương hay thẻ phạt, mà do những rắc rối pháp lý ngoài sân cỏ.

Số phận của cựu ngôi sao Arsenal hiện phụ thuộc hoàn toàn vào vị trí xếp hạng cuối cùng của "Những ngôi sao đen" tại bảng L. Cụ thể:

Nếu Ghana nhì bảng: Họ sẽ phải thi đấu trận vòng 32 đội tại Toronto, Canada. Do các cáo buộc pháp lý tại Anh, Partey hiện bị cấm nhập cảnh vào Canada, đồng nghĩa với việc anh chắc chắn vắng mặt.

Họ sẽ phải thi đấu trận vòng 32 đội tại Toronto, Canada. Do các cáo buộc pháp lý tại Anh, Partey hiện bị cấm nhập cảnh vào Canada, đồng nghĩa với việc anh chắc chắn vắng mặt. Nếu Ghana nhất bảng: Đội bóng châu Phi sẽ thi đấu tại Atlanta, Mỹ. Tại đây, Partey được phép thi đấu bình thường, giúp Ghana bảo toàn được sức mạnh khu trung tuyến.

Sự tự tin của tuyển Mỹ và chìa khóa vô địch của Neymar

Ở một diễn biến khác, Christian Pulisic đã mang lại cú hích tinh thần lớn cho đội chủ nhà Mỹ. Trở lại sau chấn thương, "Captain America" khẳng định tuyển Mỹ có đủ thực lực để tiến sâu mà không cần đến bất kỳ phép màu nào. Anh nhấn mạnh rằng sự tin tưởng vào năng lực nội tại là yếu tố quan trọng nhất để vượt qua thử thách mang tên Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi đó, Neymar – niềm hy vọng số một của Brazil – cũng đã chỉ ra điều kiện tiên quyết để Selecao hướng tới chức vô địch. Theo ngôi sao này, tài năng cá nhân là chưa đủ, Brazil cần một sự đoàn kết tuyệt đối để trở thành một khối thống nhất.

Neymar tin rằng sự đoàn kết là chìa khóa để Brazil lên ngôi vô địch.

"Tôi khao khát điều này, và toàn bộ tập thể của chúng tôi đều muốn giành chiến thắng cuối cùng. Nếu tất cả chúng ta cùng đoàn kết lại, Brazil chắc chắn sẽ có cơ hội rất lớn để đạt được danh hiệu vô địch danh giá," Neymar chia sẻ với truyền thông quốc tế.

Hậu cần chuyên nghiệp của đội tuyển Na Uy

Cuối cùng, đội tuyển Na Uy đã lên tiếng đính chính những tin đồn xung quanh việc họ mang theo khối lượng thực phẩm khổng lồ tới Mỹ. Bếp trưởng Aron Espeland xác nhận đội chỉ mang theo khoảng 580 kg thực phẩm đặc sản quê nhà, bao gồm cá hồi và phô mai, nhằm giúp các cầu thủ duy trì cảm giác quen thuộc và chế độ dinh dưỡng tối ưu.

Đội tuyển Na Uy khẳng định họ vẫn tin tưởng và sử dụng các nguyên liệu địa phương chất lượng cao tại Greensboro, Bắc Carolina, thay vì tẩy chay thực phẩm Mỹ như các tin đồn thất thiệt trước đó. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng này cho thấy tính chuyên nghiệp cực cao của các đội bóng châu Âu trong việc tối ưu hóa hiệu suất thi đấu tại một kỳ World Cup khắc nghiệt.