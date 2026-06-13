World Cup 2026: Tây Ban Nha và thách thức bảo vệ vị thế nhà vua Tiến đến Bắc Mỹ với tư cách nhà vô địch châu Âu, tuyển Tây Ban Nha đang đối mặt với bài toán nan giải về thể lực của các trụ cột và lỗ hổng từ lối chơi dâng cao.

Đội tuyển Tây Ban Nha bước vào vòng chung kết World Cup 2026 với tư cách là một trong những ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch. Với vị thế là nhà vô địch EURO 2024, đoàn quân của huấn luyện viên Luis de la Fuente đang nhận được sự kỳ vọng cực lớn sau một chiến dịch vòng loại gần như hoàn hảo.

Tuyển Tây Ban Nha được đánh giá cao ở kỳ World Cup năm nay.

Những con số ấn tượng và nỗi lo nơi hàng thủ

Tây Ban Nha đã vượt qua vòng loại với 5 chiến thắng và 1 trận hòa, ghi tới 21 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 2 bàn. Tuy nhiên, đằng sau những thống kê đẹp mắt trước Thổ Nhĩ Kỳ, Georgia hay Bulgaria là những lỗ hổng phòng ngự chưa thực sự được thử lửa trước các đối thủ đẳng cấp thế giới.

Trận hòa 2-2 trước Thổ Nhĩ Kỳ ngay tại Seville là lời cảnh báo đắt giá. Khi đối phương thực hiện áp sát mạnh ở trung lộ và khai thác khoảng trống sau lưng các hậu vệ biên dâng cao, hệ thống của De la Fuente đã bộc lộ những chệch choạc. Việc Robin Le Normand vắng mặt buộc hàng thủ phải dựa vào sự kết hợp giữa sức trẻ của Pau Cubarsi (19 tuổi) và kinh nghiệm của Aymeric Laporte.

Bài toán thể lực của các trụ cột tuyến giữa

Hàng tiền vệ, vốn là niềm tự hào của bóng đá Tây Ban Nha, đang đứng trước bài toán quản lý nhân sự đầy cam go. Rodri, hạt nhân trong lối chơi, vẫn đang trong quá trình điều chỉnh để thích nghi sau chấn thương đứt dây chằng chéo trước (ACL). Việc anh gặp các vấn đề cơ bắp và đau đầu gối mãn tính gần đây buộc ban huấn luyện phải có một kế hoạch sử dụng nhân sự cực kỳ khoa học.

Bên cạnh đó, tình trạng thể lực của bộ đôi Pedri và Gavi cũng là một dấu hỏi lớn. Pedri thường xuyên bị ngắt quãng bởi các chấn thương cơ, trong khi Gavi chỉ vừa trở lại sau hai ca phẫu thuật gối nghiêm trọng. Sự thiếu vắng hoặc phong độ không đạt 100% của các cá nhân này trong môi trường khắc nghiệt tại Bắc Mỹ sẽ thử thách bản lĩnh của các phương án dự phòng như Martin Zubimendi.

Sự kỳ vọng vào đôi cánh trẻ và tiến hóa chiến thuật

Trên hàng công, sự phụ thuộc vào những đôi chân trẻ như Lamine Yamal và Nico Williams mang đến cả hưng phấn lẫn rủi ro. Sau chấn thương gân kheo hồi tháng Tư, Yamal đang được đội ngũ y tế giám sát chặt chẽ với lộ trình thi đấu tăng dần để tránh quá tải.

Williams và Yamal là 2 niềm hy vọng nơi hàng công tuyển Tây Ban Nha.

Về mặt chiến thuật, lối chơi tấn công trực diện và gây sức ép tầm cao mà De la Fuente áp dụng là sự tiến hóa tích cực so với phong cách tiki-taka cũ. Tuy nhiên, tính mạo hiểm của sơ đồ này khi đẩy các hậu vệ biên lên quá cao có thể là con dao hai lưỡi trước các đội bóng giỏi phản công như Uruguay, Anh hay Pháp.

Thành bại của Tây Ban Nha tại World Cup 2026 phụ thuộc lớn vào khả năng hồi phục của các trụ cột và sự linh hoạt của Luis de la Fuente khi đối mặt với áp lực. Đây không còn là những "buổi tập" như ở vòng loại, mà là nơi bản lĩnh của nhà vua châu Âu sẽ được thử thách ở cấp độ cao nhất.