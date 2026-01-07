World Cup 2026: Tổng thống Cape Verde tin đội nhà sẽ biến Argentina thành cựu vương Sau hành trình cổ tích vượt qua bảng tử thần, Cape Verde tự tin đối đầu đương kim vô địch Argentina. Tổng thống Jose Maria Neves khẳng định đội nhà có 100% cơ hội thắng.

Trong lịch sử World Cup, hiếm có câu chuyện nào truyền cảm hứng mạnh mẽ như cách Cape Verde đang viết nên tại giải đấu năm 2026. Trước thềm cuộc đối đầu sinh tử tại vòng 32 đội, Tổng thống Jose Maria Neves đã gửi đi một thông điệp đầy sức nặng: Đại diện châu Phi không chỉ đến để góp mặt, mà để lật đổ đế chế Argentina.

Hành trình từ "kẻ lót đường" đến kỳ tích vòng knock-out

Lần đầu tiên giành vé tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, Cape Verde bị đặt vào bảng đấu được coi là "tử thần" với sự góp mặt của những gã khổng lồ như Tây Ban Nha và Uruguay. Tuy nhiên, đội bóng này đã khiến giới chuyên môn phải kinh ngạc bằng một lối chơi kỷ luật và tinh thần thép.

Họ khởi đầu chiến dịch bằng hai trận hòa ấn tượng trước Tây Ban Nha và Uruguay. Ở lượt trận cuối cùng, trận hòa quả cảm trước Saudi Arabia là vừa đủ để Cape Verde lách qua khe cửa hẹp, chính thức ghi tên mình vào vòng 32 đội trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ toàn cầu.

Cape Verde sẽ chạm trán Argentina ở vòng 32 đội World Cup. Ảnh: Getty Images.

Thách thức cực đại mang tên Argentina và Lionel Messi

Đối thủ của Cape Verde ở vòng đấu loại trực tiếp là nhà đương kim vô địch Argentina, đội bóng vừa phô diễn sức mạnh tuyệt đối với thành tích toàn thắng cả 3 trận vòng bảng trước Áo, Algeria và Jordan. Tâm điểm của đại diện Nam Mỹ vẫn là siêu sao Lionel Messi, người đang có phong độ hủy diệt với 6 pha lập công – chiếm tới 75% tổng số bàn thắng của toàn đội.

Sự chênh lệch về vị thế và đẳng cấp là điều không thể phủ nhận, nhưng chính điều này lại đang trở thành vũ khí tâm lý cho đội bóng châu Phi.

Niềm tin sắt đá vào một cơn địa chấn 1-0

Trả lời phỏng vấn độc quyền với đài BBC, Tổng thống Jose Maria Neves không ngần ngại dự đoán một kịch bản gây sốc cho cả thế giới. Ông khẳng định việc đụng độ Argentina chính là "định mệnh" để Cape Verde chứng minh giá trị của mình.

"Tôi nghĩ Cape Verde có thể đánh bại Argentina với tỷ số 1-0. Chúng tôi ra sân là để chiến thắng. Khi kỳ vọng dành cho một đội bóng ở mức thấp, nhưng chính đội bóng đó lại sở hữu khao khát mãnh liệt, mọi điều kỳ diệu đều có thể xảy ra," ông Neves chia sẻ đầy tự tin.

Người đứng đầu quốc gia này nhấn mạnh rằng Cape Verde có 100% cơ hội chiến thắng nếu giữ vững tinh thần không e sợ trước danh tiếng của đối thủ. Trận đại chiến này không chỉ là một trận bóng đá, mà là biểu tượng cho nỗ lực của một quốc gia nhỏ bé muốn tạo nên bước ngoặt lịch sử trước những gã khổng lồ của bóng đá thế giới.