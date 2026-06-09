World Cup 2026: Trọng tài bị trục xuất khỏi Mỹ và tổn thất của tuyển Hà Lan Hà Lan mất Jurrien Timber trước thềm World Cup 2026 do chấn thương, trong khi trọng tài Omar Artan lỡ cơ hội lịch sử sau sự cố nhập cảnh hy hữu tại sân bay Miami.

Chỉ còn vài ngày trước khi World Cup 2026 chính thức khởi tranh, bầu không khí bóng đá thế giới đang trở nên nóng hơn bao giờ hết với những diễn biến bất ngờ cả trên sân cỏ lẫn hậu trường. Từ những cú sốc lực lượng của các ứng viên vô địch đến sự cố ngoại giao khó tin tại cửa ngõ nước Mỹ, giải đấu năm nay hứa hẹn sẽ đầy kịch tính ngay từ những bước chuẩn bị cuối cùng.

Biến động lực lượng: Tuyển Hà Lan chịu tổn thất, Brazil nín thở chờ Neymar

Hàng thủ của đội tuyển Hà Lan vừa phải đón nhận một tin không vui khi hậu vệ Jurrien Timber chính thức bị loại khỏi danh sách dự World Cup 2026. Ngôi sao đang khoác áo Arsenal đã không thể chiến thắng được thời gian sau chấn thương háng nghiêm trọng. Để khỏa lấp khoảng trống này, Huấn luyện viên Ronald Koeman đã quyết định triệu tập bổ sung Lutsharel Geertruida ngay trước thềm trận ra quân gặp Nhật Bản vào ngày 14/6.

Jurrien Timber đã không thể kịp bình phục để dự World Cup.

Trong khi đó, ở doanh trại của đội tuyển Brazil, tình hình có phần khả quan hơn. Kết quả chụp MRI mới nhất cho thấy chấn thương bắp chân phải của Neymar đang hồi phục rất tốt. Dù phải ở lại New Jersey để thực hiện các bài tập trị liệu chuyên biệt và bỏ lỡ trận giao hữu tại Cleveland, ngôi sao 34 tuổi dự kiến sẽ kịp trở lại dẫn dắt "Selecao" trong trận đấu với Morocco vào ngày 14/6 tới.

Sự cố hy hữu: Trọng tài World Cup bị trục xuất tại sân bay Miami

Một tình huống chưa từng có tiền lệ đã xảy ra khi trọng tài Omar Artan người Somalia bị cơ quan di trú Mỹ từ chối nhập cảnh ngay tại sân bay Miami. Dù sở hữu visa hợp lệ và đang là vị "Vua áo đen" xuất sắc nhất châu Phi năm 2025, ông Artan vẫn buộc phải quay trở về Thổ Nhĩ Kỳ. FIFA đã xác nhận quyết định từ phía chính quyền Mỹ là không thể đảo ngược, khiến vị trọng tài này lỡ mất cơ hội lịch sử tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Tuyển Pháp thị uy sức mạnh, tuyển Mỹ sẵn sàng tại đại bản doanh

Trên sân cỏ, đội tuyển Pháp đã gửi đi một lời cảnh báo đanh thép tới các đối thủ. Ngôi sao Michael Olise của Bayern Munich đã tỏa sáng rực rỡ với một cú hat-trick, giúp đoàn quân của Didier Deschamps đánh bại Bắc Ireland với tỷ số 3-1. Chiến thắng này không chỉ phô diễn sức mạnh tấn công của "Les Bleus" mà còn là bước chạy đà hoàn hảo trước khi họ chạm trán Senegal vào ngày 16/6.

Tại Irvine, đội chủ nhà Mỹ cũng đã chính thức hội quân tại khu phức hợp thể thao Great Park. Dưới sự dẫn dắt của Huấn luyện viên Mauricio Pochettino, các cầu thủ Mỹ đang có thể trạng tốt nhất. Buổi tập mở màn của đội đã thu hút tới 5.500 người hâm mộ đến theo dõi, tạo nên cú hích tinh thần lớn trước trận mở màn gặp Paraguay tại Inglewood.

Điểm nhấn từ trại huấn luyện của Tam sư

Tại Florida, đội tuyển Anh đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng dưới thời Huấn luyện viên Thomas Tuchel. Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào tiền vệ trẻ Kobbie Mainoo, người đang khiến các đồng đội phải trầm trồ bằng kỹ thuật cá nhân điêu luyện. Bên cạnh đó, hậu vệ Djed Spence cũng thể hiện quyết tâm cực cao khi sẵn sàng đeo mặt nạ bảo vệ xương hàm bị vỡ để có thể góp mặt trong đội hình chinh phục cúp vàng.