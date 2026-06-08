World Cup 2026: Tuyển Anh chịu sức ép lớn, Iran điêu đứng vì sự cố ngoại giao Sự kiện World Cup 2026 chứng kiến hàng loạt biến động từ rủi ro thời tiết tại Mexico City, vấn đề nhân sự của Tam Sư đến cuộc khủng hoảng thị thực của đội tuyển Iran.

Không khí hướng tới World Cup 2026 đang trở nên nóng hơn bao giờ hết với những diễn biến phức tạp cả về chuyên môn lẫn công tác tổ chức. Trong khi các đội tuyển hàng đầu như Anh và Bồ Đào Nha đối mặt với bài toán lực lượng, những vấn đề về thiên tai và ngoại giao cũng đang đặt ra thách thức lớn cho các nước chủ nhà.

Rủi ro thiên tai đe dọa trận khai mạc World Cup 2026

Trận đấu mở màn giữa Mexico và Nam Phi, dự kiến diễn ra vào rạng sáng ngày 12/6 tại Mexico City, đang đứng trước nguy cơ phải tạm hoãn. Khu vực này liên tục hứng chịu các đợt mưa xối xả và dông bão mạnh, gây tình trạng ngập lụt nghiêm trọng. Hệ thống giao thông công cộng và các ga tàu điện ngầm tại đây đã phải đóng cửa, gây trở ngại lớn cho việc di chuyển của cổ động viên. Bên cạnh thiên tai, nước chủ nhà Mexico còn phải đối mặt với áp lực từ các cuộc biểu tình của các nhóm ngành nghề, làm gia tăng lo ngại về an ninh giải đấu.

Jamie Carragher hoài nghi về chiến thuật của Thomas Tuchel

Cựu danh thủ Jamie Carragher đã đưa ra những nhận định khá bi quan về khả năng tiến xa của đội tuyển Anh. Dù sở hữu đội hình chất lượng, Carragher cho rằng cách chọn nhân sự của huấn luyện viên Thomas Tuchel đang quá ưu tiên thể lực và sự an toàn thay vì phát huy những tài năng bùng nổ.

Đội tuyển Anh nhận nhiều kỳ vọng tại World Cup 2026.

Chiến gia người Đức bị chỉ trích vì đặt niềm tin vào những cầu thủ chỉ thi đấu tốt ở cấp độ câu lạc bộ tại Ngoại hạng Anh mà chưa đạt đến đẳng cấp quốc tế. Trận thắng nhọc nhằn trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn là New Zealand mới đây càng khiến người hâm mộ lo lắng về lối chơi của "Tam Sư".

Bồ Đào Nha tổn thất lực lượng, Ecuador tự tin với Moises Caicedo

Đội tuyển Bồ Đào Nha đang trải qua giai đoạn chuẩn bị đầy khó khăn khi tiền vệ Matheus Nunes dính chấn thương trong trận giao hữu với Chile. Đây là tổn thất lớn cho hàng tiền vệ của huấn luyện viên Roberto Martinez, nhất là khi Rafael Leao cũng vắng mặt ở trận ra quân do án treo giò.

Ngược lại, đội tuyển Ecuador đang sở hữu tinh thần rất cao nhờ sự trưởng thành của Moises Caicedo. Sau những mùa giải thành công tại Chelsea, tiền vệ này đã trở thành điểm tựa vững chắc cho các đồng đội trẻ như Kendry Paez.

Moises Caiceo là niềm hy vọng lớn của Ecuador ở World Cup 2026.

Khủng hoảng ngoại giao liên quan đến đội tuyển Iran

Một trong những bê bối lớn nhất hiện nay là việc hàng loạt thành viên đội tuyển Iran bị Mỹ khước từ thị thực nhập cảnh. Dù là đội bóng tham dự giải đấu, thầy trò huấn luyện viên Amir Ghalenoei vẫn phải đóng quân tại Mexico do không được cấp visa vào Mỹ. Việc 15 nhân viên, bao gồm cả Chủ tịch Mehdi Taj bị từ chối cấp thị thực đã khiến phía Iran phẫn nộ và yêu cầu FIFA phải vào cuộc can thiệp. Quy định khắt khe buộc đội bóng này chỉ được nhập cảnh vào Mỹ đúng ngày thi đấu đang gây ra những xáo trộn lớn về mặt chuyên môn.

Lời khuyên của Roy Keane dành cho Harry Kane

Để đảm bảo hiệu quả tối đa cho hàng công tuyển Anh, huyền thoại Roy Keane đã đưa ra lời khuyên cho đội trưởng Harry Kane. Theo Keane, với mật độ thi đấu dày đặc, Kane cần phân phối sức lực hợp lý hơn bằng cách hạn chế lùi sâu về sân nhà để điều tiết bóng. Thay vào đó, anh nên tập trung vào việc chọn vị trí trong vòng cấm và để nhiệm vụ luân chuyển bóng cho tuyến tiền vệ đảm nhiệm. Điều này sẽ giúp chân sút thuộc biên chế Bayern Munich duy trì được sự sắc bén trong những khoảnh khắc quyết định của trận đấu.