World Cup 2026: Tuyển Anh thiết lập vòng vây thép tại Mexico City trước vòng 16 đội Khách sạn của Tam Sư được bảo vệ nghiêm ngặt bởi cảnh sát chống bạo động và Vệ binh Quốc gia nhằm ngăn chặn sự quấy rối từ cổ động viên Mexico, đồng thời HLV Thomas Tuchel triển khai công nghệ hỗ trợ giấc ngủ cho cầu thủ.

Trước thềm trận quyết đấu với nước chủ nhà Mexico tại vòng 16 đội World Cup 2026, khách sạn đóng quân của đội tuyển Anh tại Mexico City đã được biến thành một pháo đài bất khả xâm phạm. Một hệ thống an ninh đa tầng, được mô tả như "vòng vây thép", đã được thiết lập để đảm bảo sự tập trung tối đa cho thầy trò HLV Thomas Tuchel.

Biện pháp thắt chặt an ninh này được đưa ra sau những cảnh báo về việc truyền thông địa phương có thể tiết lộ vị trí chính xác của đội tuyển. Mục tiêu của các nhóm cổ động viên quá khích là kích động đám đông gây rối, sử dụng tiếng ồn để làm gián đoạn giấc ngủ của các cầu thủ Tam Sư trước giờ bóng lăn.

Hệ thống an ninh bảo vệ nghiêm ngặt nơi đóng quân của ĐT Anh. Ảnh: The Sun.

Chiến dịch bảo vệ giấc ngủ và sự riêng tư

Tại khu vực Santa Fe, nơi tọa lạc của khách sạn 5 sao mà đội tuyển Anh lưu trú, lực lượng chức năng đã dựng các rào chắn đường bộ kiên cố. Sự phối hợp giữa cảnh sát chống bạo động và Vệ binh Quốc gia tạo nên một hành lang an toàn nghiêm ngặt. Đáng chú ý, đơn vị cảnh sát nữ chuyên trách mang tên "Athenas" cũng được huy động để xử lý các tình huống đám đông phức tạp.

Quyết định này bắt nguồn từ bài học kinh nghiệm của đội tuyển Ecuador vào tuần trước. Đội bóng Nam Mỹ này đã phải chịu đựng một đêm không ngủ khi cổ động viên địa phương liên tục bắn pháo hoa và tạo tiếng ồn lớn xung quanh khách sạn. Một sĩ quan tại hiện trường khẳng định với truyền thông: “Như các bạn có thể thấy, chúng tôi đã sẵn sàng. Sẽ không có rắc rối nào xảy ra.”

Bên cạnh các lớp bảo vệ vật lý, ban huấn luyện của tuyển Anh còn chủ động áp dụng các giải pháp công nghệ. Để đối phó với nguy cơ ô nhiễm tiếng ồn, các cầu thủ được trang bị máy tạo tiếng ồn trắng và tai nghe chống ồn chuyên dụng. Hơn nữa, HLV Thomas Tuchel đặc biệt lo ngại về vấn đề do thám chiến thuật, dẫn đến việc các buổi tập được bảo mật ở mức cao nhất.

Thử thách từ độ cao và sức ép khán đài

Ngoài những áp lực về an ninh, Tam Sư còn phải đối mặt với thử thách khắc nghiệt về điều kiện tự nhiên. Trận đấu sắp tới diễn ra tại sân vận động Azteca, nằm ở độ cao hơn 2.200 mét so với mực nước biển. Không khí loãng tại đây là bài toán nan giải về thể lực, đòi hỏi các cầu thủ phải có sự thích nghi nhanh chóng để tránh tình trạng mất sức sớm.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Anh đã đưa ra những khuyến cáo quan trọng dành cho người hâm mộ đi theo cổ vũ. Cảnh báo về tình trạng móc túi và chen lấn xô đẩy tại các khu vực công cộng xung quanh sân vận động đã được nhấn mạnh, sau khi một số sự cố đáng tiếc xảy ra trong các đợt ăn mừng của cổ động viên bản địa trước đó.

Đứng trước những diễn biến căng thẳng ngoài sân cỏ, phía đội tuyển Anh vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Người phát ngôn của đội bóng chỉ chia sẻ ngắn gọn rằng mọi chuẩn bị đều đang bám sát kế hoạch đã định sẵn. Tất cả sự tập trung hiện đang dồn vào mục tiêu vượt qua vòng 16 đội dưới triều đại của chiến lược gia người Đức.