World Cup 2026: Tuyển Anh tìm 'quân xanh' tại Mỹ và mâu thuẫn nội bộ FIFA về lệnh cấm bình nước HLV Thomas Tuchel lên kế hoạch tập luyện đặc biệt cho Tam Sư tại Miami, trong khi nội bộ FIFA rạn nứt vì chính sách thắt chặt thương mại liên quan đến nước uống tại sân vận động.

Quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026 đang bước vào giai đoạn nước rút với những diễn biến đáng chú ý từ các đội tuyển hàng đầu. Trong khi tuyển Anh tìm kiếm phương án tập luyện thực dụng tại Mỹ, FIFA lại đang đối mặt với những chỉ trích nội bộ về quy định thắt chặt thương mại gây ảnh hưởng đến trải nghiệm của người hâm mộ.

Tuyển Anh và kế hoạch tập luyện độc đáo tại Miami

HLV Thomas Tuchel đã có bước đi đầy toan tính khi quyết định tiếp cận câu lạc bộ Miami United để hỗ trợ quá trình chuẩn bị của đội tuyển Anh. Đây là đội bóng đang thi đấu tại United Premier Soccer League (giải hạng tư của Mỹ), được kỳ vọng sẽ là đối tác tập luyện lý tưởng để Harry Kane và các đồng đội làm quen với cường độ và môi trường bóng đá Bắc Mỹ.

Tam Sư chuẩn bị kỹ lưỡng cho World Cup 2026.

Theo kế hoạch, sau khi kết thúc các trận giao hữu chính thức với New Zealand và Costa Rica, Tam Sư sẽ có buổi tập chung với Miami United. Việc lựa chọn một đội bóng địa phương giúp tuyển Anh linh hoạt hơn trong việc thử nghiệm các sơ đồ chiến thuật mà không chịu quá nhiều áp lực về mặt kết quả hay rủi ro chấn thương trước thềm giải đấu lớn.

Nội bộ FIFA rạn nứt vì quyền lợi thương mại

Một cuộc tranh luận gay gắt đang diễn ra bên trong đại bản doanh của FIFA liên quan đến quy định cấm cổ động viên mang bình nước vào sân vận động. Nhóm an ninh và an toàn của tổ chức này bày tỏ lo ngại sâu sắc về tác động của lệnh cấm đối với sức khỏe người hâm mộ trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt.

Nội bộ FIFA mâu thuẫn vì lệnh cấm mang bình nước.

Đáng chú ý, chính sách này được cho là chịu ảnh hưởng nặng nề từ các thỏa thuận thương mại. Theo điều tra của The Athletic, FIFA và các thành phố đăng cai sẽ thu lợi nhuận lớn từ việc bán hàng độc quyền tại sân vận động. Việc cấm bình nhựa rỗng – vốn từng được phép để nạp nước tại vòi – được xem là động thái nhằm thúc đẩy doanh số của các đối tác nước đóng chai như Coca-Cola (với dòng sản phẩm Dasani).

Cảnh báo y tế và tâm thế của các ngôi sao

Bên cạnh các vấn đề tổ chức, công tác hậu cần y tế cũng được đặt lên hàng đầu. Chuyên gia giấc ngủ James Wilson đã đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc cho đội tuyển Anh về việc lạm dụng thuốc ngủ trong lịch trình di chuyển dày đặc giữa các thành phố Tampa, Orlando và Kansas City. Ông nhấn mạnh rằng việc duy trì giấc ngủ tự nhiên, dù ngắn, vẫn mang lại hiệu quả phục hồi tốt hơn so với trạng thái mê man do tác động của chất an thần.

Hào khí của Andrew Robertson và Kai Havertz

Ở một diễn biến khác, đội trưởng Andrew Robertson không giấu nổi sự xúc động khi chính thức có tên trong danh sách 26 cầu thủ Scotland tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Hậu vệ của Liverpool chia sẻ đây là khoảnh khắc "không tưởng" trong sự nghiệp của mình.

Robertson là trụ cột Scotland.

Trong khi đó, tiền đạo Kai Havertz của đội tuyển Đức cũng thể hiện quyết tâm cao độ trước trận giao hữu với Mỹ. Ngôi sao đang khoác áo Arsenal khẳng định sẵn sàng gánh vác trọng trách và dẫn dắt tập thể bằng hành động trên sân, thay vì những bài phát biểu lý thuyết, nhằm giúp "Cỗ xe tăng" thích nghi tốt nhất với điều kiện khí hậu và múi giờ tại Bắc Mỹ.