World Cup 2026: Tuyển Canada và bài toán hóa giải áp lực tại quê nhà Với tư cách đồng chủ nhà, Canada sở hữu cơ hội lịch sử để khẳng định vị thế nhờ thế hệ vàng của Alphonso Davies, bất chấp những lo ngại về phong độ gần đây.

Trong bối cảnh những biến động về địa điểm tổ chức tại Bắc Mỹ dần lắng xuống, Canada đang tập trung toàn lực để khẳng định vị thế đồng chủ nhà tại World Cup 2026. Đây không chỉ là một giải đấu, mà còn là thời điểm vàng để quốc gia vốn nổi tiếng với môn khúc côn cầu này chứng minh bước tiến thần tốc trên bản đồ bóng đá thế giới.

Canada có thể là "ngựa ô" ở giải lần này.

Cánh cửa rộng mở tại bảng đấu dễ thở

So với những thử thách khắc nghiệt tại các kỳ đại hội trước, cục diện bảng đấu của Canada năm nay được giới chuyên môn đánh giá là tương đối thuận lợi. Việc nằm chung bảng với Thụy Sĩ, Qatar và Bosnia-Herzegovina mở ra cơ hội lớn để thầy trò HLV Jesse Marsch tiến sâu vào vòng knock-out.

Chuyên gia Har Johal của BBC Sport nhận định: "Nhiều người tin rằng Canada hoàn toàn có khả năng dẫn đầu bảng đấu này. Sau khi Ý vắng mặt, Thụy Sĩ hiện là đối thủ cạnh tranh trực tiếp lớn nhất mà chúng ta cần vượt qua."

Nỗi lo từ hiệu suất săn bàn và phong độ thất thường

Dù sở hữu ưu thế sân nhà, niềm tin của người hâm mộ Canada đang bị thử thách bởi chuỗi thành tích kém ấn tượng gần đây. Tại Concacaf Gold Cup, đội bóng xứ sở lá phong đã gây thất vọng lớn khi dừng bước ở tứ kết sau thất bại trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn là Guatemala trên chấm luân lưu.

Vấn đề lớn nhất của HLV Jesse Marsch nằm ở khả năng dứt điểm. Thống kê chỉ ra rằng đội tuyển Canada đã không thể ghi bàn trong 4 trên 9 trận đấu gần nhất. Những trận hòa bạc nhược trước Iceland và Tunisia ngay tại Toronto đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự hiệu quả của hàng công.

Điểm tựa từ "trục dọc" và dấu hỏi Alphonso Davies

Hy vọng của Canada đặt trọn lên vai bộ khung "thế hệ vàng" gồm thủ quân Alphonso Davies, tiền đạo Jonathan David (Juventus) và tiền vệ Tajon Buchanan (Villarreal). Tuy nhiên, bài toán nhân sự đang khiến ban huấn luyện đau đầu khi ngôi sao sáng nhất là Davies đang phải chạy đua với chấn thương dây chằng.

Ở tuổi 25, Davies không còn là tài năng trẻ non nớt như kỳ World Cup trước, mà đã vươn tầm ngôi sao đẳng cấp thế giới. Tuy nhiên, việc phải bỏ lỡ 15 trận đấu trong màu áo Bayern Munich mùa này vì chấn thương dai dẳng khiến khả năng đóng góp của anh cho đội tuyển quốc gia bị đặt dấu hỏi lớn.

NHM Canada rất chờ đợi ngày Davies bình phục và ra sân.

"Davies là gương mặt đại diện của bóng đá Canada. Tầm ảnh hưởng của cậu ấy là không thể thay thế, nhưng vấn đề là chúng ta không thường xuyên có được sự phục vụ tốt nhất từ cậu ấy do chấn thương liên miên," chuyên gia Johal nhấn mạnh.

Sự chuyển mình từ hệ thống đào tạo trẻ

Sự trỗi dậy của bóng đá Canada không phải là ngẫu nhiên. Tiền vệ Jonathan Osorio lý giải rằng việc người dân tiếp cận nhiều hơn với bóng đá quốc tế qua truyền hình và sự thành công của các câu lạc bộ tại giải MLS đã tạo động lực cho thế hệ trẻ dám mơ lớn.

Hệ thống đào tạo cơ sở được đầu tư bài bản và sự đa dạng văn hóa trong đội hình chính là sức mạnh cốt lõi của đội bóng này. World Cup 2026 không chỉ là một giải đấu thể thao, mà là minh chứng cho sự trưởng thành của một nền bóng đá đang khát khao phá bỏ những rào cản lịch sử để vươn tầm thế giới.