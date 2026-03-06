World Cup 2026 và bước ngoặt công nghệ: FIFA đưa AI cùng cảm biến 500Hz vào sân cỏ FIFA sẽ triển khai loạt công nghệ đột phá tại World Cup 2026 gồm mô hình 3D cầu thủ, bóng thi đấu tích hợp cảm biến 500Hz và trợ lý chiến thuật AI dành cho 48 đội tuyển.

Nếu World Cup 1970 mở ra cuộc cách mạng truyền hình màu và World Cup 2022 chứng kiến sự bùng nổ của dữ liệu hỗ trợ trọng tài, thì World Cup 2026 sẽ đánh dấu cột mốc AI bước sâu hơn vào môn thể thao vua. Theo Euronews, FIFA đã lên kế hoạch triển khai hệ thống công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng trận đấu và trải nghiệm người hâm mộ tại kỳ đại hội diễn ra ở khu vực Bắc Mỹ.

World Cup 2026 sẽ được tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến

Công nghệ cảm biến 500Hz bên trong quả bóng thi đấu

Trọng tâm kỹ thuật tại World Cup 2026 nằm ở quả bóng Trionda do Adidas sản xuất. Vật dụng quan trọng nhất trên sân sẽ được trang bị một chip cảm biến chuyển động có tần số 500Hz. Công nghệ này cho phép ghi nhận dữ liệu về vị trí và chuyển động của bóng lên tới 500 lần mỗi giây.

Nhờ tốc độ xử lý dữ liệu cực cao, hệ thống có thể xác định chính xác thời điểm cầu thủ tiếp xúc với bóng. Đây là dữ liệu then chốt để xác định các tình huống việt vị phức tạp, giúp trọng tài đưa ra quyết định nhanh hơn so với việc xem lại video truyền thống.

Các quả bóng tại World Cup 2026 sẽ được tích hợp cảm biến siêu nhạy

Hạn chế sai sót nhờ mô hình 3D của 1.248 cầu thủ

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino xác nhận tổ chức này sẽ tạo hình đại diện kỹ thuật số cho toàn bộ 1.248 cầu thủ tham dự giải đấu. Trước khi khởi tranh, mỗi vận động viên sẽ trải qua quá trình quét toàn thân trong khoảng một giây để tạo ra mô hình 3D độ chính xác cao.

Công nghệ mới sẽ giúp trọng tài điều hành trận đấu chính xác hơn

Hệ thống camera trong sân vận động sẽ theo dõi vị trí cầu thủ 50 lần mỗi giây, kết hợp với mô hình 3D để phân tích các pha di chuyển nhanh hoặc những tình huống bị che khuất. Công nghệ việt vị bán tự động sẽ gửi cảnh báo tức thì đến phòng điều hành khi phát hiện vi phạm. Ngoài ra, các mô hình 3D này cũng được tích hợp vào nội dung phát sóng để khán giả truyền hình hiểu rõ lý do của các quyết định gây tranh cãi.

Công nghệ sẽ áp dụng tại World Cup 2026 sẽ giúp trọng tài ít mắc lỗi hơn

Dân chủ hóa dữ liệu với trợ lý Football AI Pro

Một bước tiến khác nhằm hỗ trợ các đội tuyển là dự án Football AI Pro. Đây là trợ lý trí tuệ nhân tạo được cung cấp cho cả 48 đội bóng tham dự, giúp ban huấn luyện phân tích chiến thuật và đánh giá hiệu suất cầu thủ một cách khoa học.

FIFa sẽ sử dụng trợ lý kỹ thuật số tại World Cup 2026

Công cụ này có khả năng chuyển đổi dữ liệu thô thành các bản tóm tắt văn bản, biểu đồ và phân tích video. Điều này cho phép mọi đội tuyển, bất kể tiềm lực tài chính, đều có quyền tiếp cận nguồn dữ liệu chuyên sâu để nghiên cứu đối thủ và tối ưu hóa lối chơi cho chính mình.

Nâng tầm trải nghiệm thị giác cho khán giả

Bên cạnh hỗ trợ chuyên môn, AI còn được ứng dụng để cải thiện trải nghiệm xem bóng đá. Hệ thống "Góc nhìn trọng tài" sử dụng camera hỗ trợ bởi AI sẽ cung cấp những hình ảnh ổn định, giúp người xem có cảm giác như đang trực tiếp đứng giữa sân vận động cùng các cầu thủ.