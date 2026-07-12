World Cup 2026 và cuộc chiến vương quyền: Giải mã 4 gã khổng lồ tại bán kết Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Argentina là 4 cái tên cuối cùng trụ lại World Cup 2026. Phân tích sâu về chiến thuật, điểm yếu chí mạng và cơ hội đăng quang của những ứng viên vô địch.

Chặng đường khắc nghiệt của kỳ World Cup 2026 đã chính thức loại bỏ 44 đội bóng, chỉ còn lại bốn ứng cử viên sáng giá nhất cho cuộc cạnh tranh ngôi vương: Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Argentina. Dù sở hữu sức mạnh vượt trội, hành trình của họ không hề trải đầy hoa hồng. Cả bốn đội đều từng bị đẩy đến giới hạn của sự chịu đựng trước khi ghi tên mình vào vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất hành tinh.

Bản lĩnh thép và những cuộc đào thoát ngoạn mục

Nhìn lại vòng tứ kết, người ta thấy rõ sự kịch tính đến nghẹt thở. Tuyển Anh cần tới hiệp phụ để khuất phục Na Uy, Tây Ban Nha nhọc nhằn vượt qua Bỉ nhờ bàn thắng quý như vàng ở phút 88. Trong khi đó, Pháp phải cậy nhờ màn tỏa sáng rực rỡ trong hiệp hai trước Morocco, còn Argentina cũng chỉ có thể đánh bại Thụy Sĩ trong thế hơn người ở hiệp phụ. Điều này cho thấy khoảng cách trình độ đang dần thu hẹp, và ở bán kết, sai lầm nhỏ nhất cũng phải trả giá đắt.

Anh không được đánh giá cao bằng Pháp ở cuộc đua vô địch World Cup 2026. Ảnh: Getty Images

Pháp: Sức mạnh tuyệt đối từ những cá nhân kiệt xuất

Đứng vị trí số 1 trong danh sách ứng viên là tuyển Pháp. Trên lý thuyết lẫn thực tế, "Gà trống Gaulois" sở hữu đội hình tài năng nhất giải đấu. Kylian Mbappe tiếp tục khẳng định vị thế ngôi sao tấn công hàng đầu thế giới, kết hợp cùng Michael Olise và Ousmane Dembele tạo nên một bộ ba hủy diệt có thể xuyên phá bất kỳ hàng phòng ngự nào.

Hàng thủ của Pháp cũng là một pháo đài kiên cố với cặp trung vệ William Saliba và Dayot Upamecano, được hỗ trợ bởi những hậu vệ biên toàn diện như Lucas Digne và Jules Kounde. Tuy nhiên, điểm yếu duy nhất của họ nằm ở hàng tiền vệ đang trở nên mỏng manh sau chấn thương của Aurelien Tchouameni. Việc phải đặt niềm tin vào Kouadio Kone trong bối cạnh Adrien Rabiot mờ nhạt có thể khiến tuyến giữa của Pháp bị chia cắt, buộc các tiền đạo phải lùi sâu làm bóng và giảm đi hỏa lực tấn công.

Tây Ban Nha: Hệ thống phòng ngự kỷ lục và bài toán hàng công

Xếp ngay sau Pháp là Tây Ban Nha, đội bóng đang sở hữu hàng thủ xuất sắc nhất giải. Đoàn quân của HLV Luis de la Fuente đã lập kỷ lục World Cup với 6 trận giữ sạch lưới liên tiếp trước khi bị Bỉ chọc thủng lưới. Sự kỷ luật trong lối chơi dựa trên trục xương sống Rodri và Dani Olmo giúp La Roja kiểm soát hoàn toàn nhịp độ trận đấu.

Tây Ban Nha được đánh giá có cơ hội lớn đăng quang World Cup trên đất Bắc Mỹ. Ảnh: Sofascore

Dù vậy, nỗi lo của người hâm mộ xứ đấu bò nằm ở tính hiệu quả của hàng tiền đạo. Lamine Yamal và Nico Williams đều chưa đạt 100% trạng thái thể lực tốt nhất. Nếu bị kéo vào một cuộc rượt đuổi tỷ số đòi hỏi sự bùng nổ cá nhân, Tây Ban Nha có thể sẽ gặp khó khăn nếu các vệ tinh xung quanh như Pedri không kịp lấy lại phong độ đỉnh cao.

Anh: Tinh thần Tuchel và những lỗ hổng cấu trúc

Tuyển Anh tiến vào bán kết với vị trí thứ 3 trong danh sách ứng viên, mang theo thứ vũ khí lợi hại nhất: "tinh thần thép". HLV Thomas Tuchel đã nhào nặn nên một tập thể lỳ lợm, sống sót qua cái nóng khắc nghiệt tại Miami và áp lực khủng khiếp tại sân Azteca. Với Jude Bellingham, Harry Kane và Declan Rice, Tam Sư có đủ đẳng cấp để định đoạt trận đấu.

Thế nhưng, bão chấn thương đang tàn phá đội hình của họ. Declan Rice đang phải nén đau thi đấu, Bukayo Saka bỏ ngỏ khả năng ra sân, trong khi vị trí hậu vệ phải đang là tử huyệt khi Ezri Konsa phải đá trái sở trường. Những lỗ hổng cấu trúc này sẽ là bài toán hóc búa cho Tuchel khi đối đầu với những đối thủ lọc lõi hơn ở vòng sau.

Argentina: DNA vô địch và phép màu từ Messi

Xếp cuối trong nhóm 4 đội nhưng Argentina lại là đội tuyển mang dáng dấp của một huyền thoại. Sức mạnh lớn nhất của La Albiceleste chính là DNA vô địch và sự hiện diện của Lionel Messi – người vẫn đang trình diễn những phép thuật cuối cùng để dẫn dắt các đồng đội.

Messi và các đồng đội có thể đi vào lịch sử với việc bảo vệ ngôi vương World Cup. Ảnh: Sofascore

Nếu thành công, Argentina sẽ trở thành đội bóng đầu tiên kể từ thập niên 1960 bảo vệ thành công ngôi vương World Cup. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất của họ là vấn đề tuổi tác. Hàng tiền vệ già cỗi đang bộc lộ dấu hiệu suy giảm thể lực và thiếu chiều sâu, điều đã khiến họ chật vật ngay cả trước những đối thủ dưới cơ. Tại bán kết, khi cường độ trận đấu được đẩy lên cao nhất, sự hụt hơi ở khu trung tuyến có thể là dấu chấm hết cho tham vọng của Messi và các đồng đội.