World Cup 2026 và sự trỗi dậy của các đế chế: Khi lịch sử gọi tên những cựu vương Lần thứ ba trong lịch sử hơn 90 năm, vòng bán kết World Cup chứng kiến sự thống trị tuyệt đối của các đội bóng từng lên ngôi vô địch. Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Argentina sẽ tạo nên những cuộc đối đầu kinh điển mang đậm tính di sản.

World Cup 2026 đang đi đến những chương cuối cùng và kịch tính nhất. Sau những cơn địa chấn ở các vòng đấu trước, trật tự bóng đá thế giới đã được thiết lập lại một cách mạnh mẽ tại vòng bán kết. Cả bốn cái tên lọt vào nhóm bốn đội mạnh nhất năm nay đều là những cựu vương. Dù ai lên ngôi vào ngày cuối cùng, chiếc cúp vàng danh giá chắc chắn sẽ thuộc về một quốc gia sở hữu quá khứ huy hoàng.

Argentina đang là nhà đương kim vô địch. Ảnh: Pro Shots.

Tiền lệ lịch sử của những "bữa tiệc" cựu vương

Trong lịch sử hơn 90 năm của giải vô địch bóng đá thế giới, đây mới chỉ là lần thứ ba kịch bản "bán kết toàn cựu vương" xảy ra. Mỗi lần hiện tượng này xuất hiện, thế giới bóng đá lại được chứng kiến những khoảnh khắc mang tính biểu tượng, thay đổi hoàn toàn dòng chảy lịch sử của môn thể thao vua.

Lần đầu tiên hiện tượng này xuất hiện là tại World Cup 1970, cũng trên đất Mexico. Khi đó, bốn đội bóng góp mặt ở bán kết là Brazil, Uruguay, Ý và Tây Đức - tất cả đều đã từng nếm trải vinh quang trước đó. Tại sân vận động Azteca huyền thoại năm ấy, thế giới đã chứng kiến sự thăng hoa tột đỉnh của "Vua bóng đá" Pele cùng đội hình Brazil vĩ đại nhất mọi thời đại. Họ đánh bại Ý trong trận chung kết để giúp Pele trở thành cầu thủ duy nhất lịch sử sở hữu ba chức vô địch thế giới.

Hai mươi năm sau, tại Italy 1990, kịch bản tương tự lặp lại. Bốn "gã khổng lồ" gồm Ý, Argentina, Tây Đức và Anh đã biến vòng bán kết thành một ngày hội của những đế chế bóng đá. Giải đấu kết thúc với hình ảnh Andreas Brehme ghi bàn thắng duy nhất từ chấm phạt đền giúp Tây Đức đăng quang, đánh dấu sự khép lại của một chu kỳ thành công rực rỡ của bóng đá Đức trước khi thống nhất đất nước.

Những cuộc đối đầu thượng đỉnh tại World Cup 2026

Tại mùa hè năm 2026, lịch sử một lần nữa vinh danh những giá trị cũ. Bốn đội bóng Pháp, Tây Ban Nha, Anh và Argentina đã xuất sắc vượt qua mọi rào cản để ghi tên mình vào vòng đấu dành cho bốn đội mạnh nhất.

Pháp - Tây Ban Nha: Cuộc chiến giữa hai hệ tư tưởng

Pháp, với hai chức vô địch (1998, 2018), đang khát khao khẳng định vị thế thống trị dưới thời đại của Kylian Mbappe. Đội quân của huấn luyện viên Didier Deschamps sở hữu sự già dơ và khả năng định đoạt trận đấu ở những khoảnh khắc ngôi sao. Đối thủ của họ là Tây Ban Nha, "nhà vua" của năm 2010, đội bóng đang trình diễn lối chơi hào hoa và hiện đại nhất giải đấu. Đây được xem là trận "chung kết sớm" giữa hai nền bóng đá hàng đầu châu Âu, nơi sự thực dụng đối đầu với triết lý kiểm soát bóng tuyệt đối.

Anh đang hướng đến chiếc cúp thứ hai sau 60 năm. Ảnh: Pro Shots.

Anh - Argentina: Duyên nợ và "Vũ điệu cuối cùng"

Ở nhánh đấu còn lại, một cuộc đối đầu đầy duyên nợ giữa Anh và Argentina sẽ tái hiện. Argentina, đương kim vô địch và là chủ nhân của ba ngôi sao trên ngực áo (1978, 1986, 2022), đang nỗ lực bảo vệ ngai vàng trong hành trình được coi là "vũ điệu cuối cùng" của huyền thoại Lionel Messi. El Pulga vẫn là linh hồn trong lối chơi của Albiceleste, dẫn dắt các đồng đội bằng bản lĩnh của một nhà vua.

Đối diện với họ là tuyển Anh, đội bóng vẫn mải miết đi tìm lại ánh hào quang duy nhất từ năm 1966. Sau nhiều thập kỷ thất bại, Tam Sư đang sở hữu một thế hệ tài năng đồng đều, khao khát chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 60 năm. Trận đấu này không chỉ là cuộc chiến giành vé vào chung kết, mà còn là sự khẳng định vị thế của hai nền bóng đá đầy kiêu hãnh.

Sự hiện diện của các cựu vương ở bán kết World Cup 2026 cho thấy rằng, dù bóng đá có thay đổi về chiến thuật hay công nghệ, giá trị của truyền thống và DNA nhà vô địch vẫn là yếu tố không thể thay thế ở những trận cầu sinh tử. World Cup 2026 sẽ kết thúc bằng sự tôn vinh một quân vương cũ, người sẽ viết tiếp những trang sử rạng rỡ nhất của bóng đá thế giới.