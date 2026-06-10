World Cup 2026: William Saliba hồi phục thần tốc, HLV Park Hang Seo hội quân cùng Hàn Quốc Tuyển Pháp đón tin vui từ trung vệ William Saliba nhưng gặp rắc rối với luật thay người mới của FIFA. Trong khi đó, HLV Park Hang Seo chính thức trở lại sân chơi World Cup.

Sức nóng của World Cup 2026 đang lan tỏa mạnh mẽ với những biến động quan trọng từ các đội tuyển ứng viên vô địch. Tâm điểm chú ý đổ dồn vào tình hình nhân sự của đội tuyển Pháp và sự tái xuất đáng chờ đợi của chiến lược gia Park Hang Seo trong vai trò mới tại quê nhà Hàn Quốc.

Hàng thủ tuyển Pháp đón cú hích từ William Saliba

Đội tuyển Pháp vừa nhận được tín hiệu vô cùng tích cực về tình hình lực lượng. Trung vệ William Saliba của Arsenal đã chính thức được xác nhận đủ thể lực để tham dự vòng chung kết World Cup 2026. Theo nguồn tin từ ESPN, ngôi sao 25 tuổi này dự kiến sẽ góp mặt trong đội hình xuất phát ở trận giao hữu cuối cùng gặp Bắc Ireland tại Lille.

William Saliba bình phục, sẵn sàng đá chính cho ĐT Pháp.

Rắc rối từ luật thay người 10 giây của FIFA

Dù có sự trở lại của Saliba, đoàn quân của HLV Didier Deschamps đã nếm trải sự khắc nghiệt từ quy định mới của FIFA nhằm chống câu giờ. Trong trận thắng 3-1 trước Bắc Ireland, tuyển Pháp đã phải thi đấu thiếu người trong hơn một phút do sai sót của Michael Olise.

Cụ thể, sau khi lập hat-trick, Olise đã rời sân chậm hơn quy định 10 giây để tri ân người hâm mộ. Theo luật mới, cầu thủ dự bị Manu Kone không được phép vào sân ngay lập tức mà phải chờ đến tình huống bóng chết tiếp theo. Điều này buộc ĐT Pháp phải vận hành với sơ đồ 10 người trong một khoảng thời gian ngắn, một bài học đắt giá về kỷ luật thời gian tại giải đấu tới.

Tham vọng của Harry Kane và thử thách của Djed Spence

Tại đại bản doanh tuyển Anh, tiền đạo Harry Kane khẳng định World Cup 2026 là cơ hội vàng để chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài 6 thập kỷ của Tam Sư. Kane cho rằng anh đang ở độ chín nhất sự nghiệp và đây có thể là giải đấu lớn cuối cùng để anh chạm tay vào chiếc cúp vàng danh giá.

Ở một diễn biến khác, hậu vệ Djed Spence xác nhận sẽ phải đeo mặt nạ bảo hộ trong suốt hành trình World Cup. Đây là hệ quả từ chấn thương vỡ xương hàm sau pha va chạm mạnh trong trận derby giữa Tottenham và Chelsea.

Djed Spence phải đeo mặt nạ bảo vệ.

Sứ mệnh mới của HLV Park Hang Seo tại Hàn Quốc

Sáng 9/6, HLV Park Hang Seo đã chính thức hội quân cùng đội tuyển Hàn Quốc. Sau 24 năm, cựu thuyền trưởng tuyển Việt Nam mới trở lại sân chơi World Cup với một vai trò đặc biệt. Ông sẽ sát cánh cùng HLV trưởng Hong Myung Bo để hỗ trợ ban huấn luyện tại bảng A, mang theo kỳ vọng giúp đội bóng xứ kim chi tiến sâu tại giải đấu.

Căng thẳng ngoại giao ảnh hưởng đến người hâm mộ Iran

Một sự cố ngoài chuyên môn đáng chú ý khi Liên đoàn Bóng đá Iran cáo buộc phía Mỹ bất ngờ thu hồi toàn bộ vé World Cup dành cho cổ động viên nước này. Quyết định này được đưa ra giữa bối cảnh căng thẳng ngoại giao leo thang, gây ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của hàng ngàn người hâm mộ muốn đến sân cổ vũ đội nhà.