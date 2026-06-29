World Cup 2026: Xác định 32 anh hào vào vòng 1/16, kịch tính cuộc đua vé vớt Vòng bảng World Cup 2026 khép lại với sự thống trị của Pháp, Argentina và Mexico. Thể thức 48 đội lần đầu tiên chứng kiến cuộc sàng lọc khắc nghiệt, tiễn bước những đại diện như Hàn Quốc và Iran đầy tiếc nuối.

Vòng bảng World Cup 2026 đã chính thức hạ màn, đánh dấu một cột mốc lịch sử của bóng đá thế giới với thể thức 48 đội tham dự. Sau 72 trận đấu căng thẳng tại Bắc Mỹ, diện mạo của vòng knock-out (vòng 1/16) đã lộ diện với đầy đủ 32 cái tên xuất sắc nhất. Đây không chỉ là cuộc dạo chơi của các ông lớn mà còn là sàn diễn của những bất ngờ mang tên "vé vớt".

Sự thống trị của những "cỗ máy chiến thắng"

Trong một kỳ đại hội đầy rẫy những biến số, Mexico, Pháp và Argentina đã chứng minh đẳng cấp vượt trội khi là ba đội duy nhất duy trì thành tích toàn thắng. Mexico, với lợi thế sân nhà, đã biến bảng A thành sàn diễn riêng khi giành trọn 9 điểm, ghi 6 bàn và đặc biệt là không để thủng lưới bàn nào.

Pháp, ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch, đã phô diễn sức mạnh tấn công đáng sợ nhất giải đấu. Đoàn quân của Les Bleus dẫn đầu bảng I với hiệu số +8, dội cơn mưa 10 bàn thắng vào lưới các đối thủ. Trong khi đó, nhà đương kim vô địch Argentina vẫn duy trì sự ổn định đến kinh ngạc tại bảng J với 8 pha lập công và chỉ để lọt lưới duy nhất 1 lần. Những con số thống kê này không chỉ phản ánh sức mạnh tuyệt đối mà còn là lời cảnh báo đanh thép cho bất kỳ đối thủ nào tại vòng loại trực tiếp.

Canh bạc từ thể thức mới và những tấm vé vớt nghẹt thở

Điểm khác biệt lớn nhất của World Cup 2026 chính là cơ hội dành cho 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Thể thức này đã biến những lượt trận cuối cùng trở thành một cuộc tính toán chỉ số phụ cân não. Bosnia & Herzegovina, Paraguay, Ecuador, Thụy Điển, Senegal, Algeria, CHDC Congo và Ghana là những đội đã tận dụng thành công "khe cửa hẹp" này.

Đáng chú ý nhất là trường hợp của CHDC Congo tại bảng K. Đại diện châu Phi đã lách qua khe cửa hẹp với 4 điểm và hiệu số +1. Senegal cũng tạo nên một câu chuyện đầy cảm xúc khi đi tiếp với 3 điểm nhờ hiệu số +2, vượt mặt các đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở nhóm 3 điểm nhờ khả năng tận dụng cơ hội ghi bàn tốt hơn.

Lịch thi đấu và phát sóng World Cup 2026 vòng 32 đội: Canada gặp Nam Phi mở màn, Argentina đấu Cape Verde

Bi kịch của người châu Á và những giọt nước mắt chia tay

Bên cạnh niềm vui của những đội đi tiếp là nỗi đau của những kẻ bị loại dù đã nỗ lực đến phút cuối. Iran có lẽ là đội bóng đáng tiếc nhất giải đấu năm nay. Họ rời giải với tư thế bất bại sau 3 trận hòa tại bảng G, nhưng 3 điểm là không đủ để đại diện Tây Á lọt vào nhóm 8 đội hạng ba có thành tích tốt nhất.

Hàn Quốc cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự tại bảng A. Dù đã có một chiến thắng để sở hữu 3 điểm, nhưng hiệu số -1 đã khiến Son Heung-min và các đồng đội phải sớm xách vali về nước. Scotland và Uruguay cũng để lại nhiều tiếc nuối khi không thể cụ thể hóa những cơ hội cuối cùng để thay đổi cục diện bảng đấu.

Bảng xếp hạng chung cuộc vòng bảng World Cup 2026

Bảng Hạng Đội tuyển Trận Thắng Hòa Thua Hiệu số Điểm Trạng thái A 1 Mexico 3 3 0 0 +6 9 Vào vòng 1/16 A 2 Nam Phi 3 1 1 1 -1 4 Vào vòng 1/16 B 1 Thụy Sĩ 3 2 1 0 +4 7 Vào vòng 1/16 B 2 Canada 3 1 1 1 +5 4 Vào vòng 1/16 C 1 Brazil 3 2 1 0 +6 7 Vào vòng 1/16 C 2 Morocco 3 2 1 0 +3 7 Vào vòng 1/16 D 1 Hoa Kỳ 3 2 0 1 +4 6 Vào vòng 1/16 D 2 Úc 3 1 1 1 0 4 Vào vòng 1/16 E 1 Đức 3 2 0 1 +6 6 Vào vòng 1/16 E 2 Bờ Biển Ngà 3 2 0 1 +2 6 Vào vòng 1/16 F 1 Hà Lan 3 2 1 0 +6 7 Vào vòng 1/16 F 2 Nhật Bản 3 1 2 0 +4 5 Vào vòng 1/16 G 1 Bỉ 3 1 2 0 +4 5 Vào vòng 1/16 G 2 Ai Cập 3 1 2 0 +2 5 Vào vòng 1/16 H 1 Tây Ban Nha 3 2 1 0 +5 7 Vào vòng 1/16 H 2 Cabo Verde 3 0 3 0 0 3 Vào vòng 1/16 I 1 Pháp 3 3 0 0 +8 9 Vào vòng 1/16 I 2 Na Uy 3 2 0 1 +1 6 Vào vòng 1/16 J 1 Argentina 3 3 0 0 +7 9 Vào vòng 1/16 J 2 Áo 3 1 1 1 0 4 Vào vòng 1/16 K 1 Colombia 3 2 1 0 +3 7 Vào vòng 1/16 K 2 Bồ Đào Nha 3 1 2 0 +5 5 Vào vòng 1/16 L 1 Anh 3 2 1 0 +4 7 Vào vòng 1/16 L 2 Croatia 3 2 0 1 0 6 Vào vòng 1/16

Lộ trình tiến tới vinh quang

Với việc xác định đủ 32 đội, World Cup 2026 sẽ bước vào giai đoạn loại trực tiếp đầy khốc liệt. Không còn chỗ cho những sai lầm hay những toan tính về chỉ số phụ, mỗi trận đấu giờ đây là một trận chung kết thực sự. Những cuộc đối đầu giữa sức mạnh truyền thống của châu Âu, Nam Mỹ và sự trỗi dậy của các thế lực mới từ châu Phi, Bắc Mỹ hứa hẹn sẽ mang đến một bữa tiệc bóng đá mãn nhãn cho người hâm mộ toàn cầu.

Danh sách 32 đội đi tiếp đã được chốt, 16 đội đã phải dừng bước. Từ vòng 1/16, World Cup 2026 sẽ bắt đầu một hành trình mới, nơi bản lĩnh và sự tỏa sáng của các ngôi sao sẽ định đoạt ngôi vương bóng đá thế giới.