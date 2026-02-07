World Cup 2026 xác định 5 cặp đấu vòng 16 đội: Brazil đụng độ Na Uy, Anh chạm trán Mexico Sau loạt trận kịch tính sáng 2/7, World Cup 2026 đã lộ diện những cuộc đối đầu nảy lửa tại vòng knock-out, nổi bật là màn ngược dòng lịch sử của Bỉ và sự ổn định của các ông lớn.

Vòng bảng World Cup 2026 khép lại với những kịch bản không tưởng, mở ra một chương mới đầy hứa hẹn tại vòng 16 đội. Tính đến sáng 2/7, 5 trong số 8 cặp đấu knock-out đầu tiên đã được xác định, phác họa nên một bản đồ bóng đá thế giới đầy biến động, nơi các giá trị truyền thống bị thách thức bởi sự trỗi dậy mạnh mẽ từ Bắc Mỹ và châu Phi.

Màn ngược dòng không tưởng và cái tên gây sốt trên băng ghế dự bị

Tâm điểm của loạt trận vừa qua chính là cuộc đối đầu giữa tuyển Bỉ và Senegal. Khi đồng hồ điểm sang phút 85 và bảng tỷ số vẫn là 0-2 nghiêng về đại diện châu Phi, ít ai tin vào một phép màu cho "Quỷ đỏ". Tuy nhiên, Bỉ đã làm nên điều chưa từng có trong lịch sử World Cup khi ghi liên tiếp các bàn thắng để lội ngược dòng thắng 3-2 sau 120 phút nghẹt thở.

Đáng chú ý, trong lúc đội nhà đang ở bờ vực thẳm, thủ thành Senne Lammens lại gây sốt mạng xã hội với hình ảnh thản nhiên ngồi ăn táo trên băng ghế dự bị. Sự bình tĩnh đến lạ lùng này dường như là điềm báo cho màn hồi sinh ngoạn mục của đại diện châu Âu. Thắng trận này, Bỉ sẽ tiến vào vòng 16 đội để chạm trán chủ nhà Mỹ - đội vừa có chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Bosnia & Herzegovina.

Brazil đối đầu Na Uy: Cuộc chiến của những phong độ đỉnh cao

Một trong những cặp đấu đáng chờ đợi nhất chính là màn so tài giữa Brazil và Na Uy. Cả hai đội đều tiến vào vòng knock-out với hành trang là những màn trình diễn thuyết phục và phong độ cực cao.

Brazil đã khẳng định bản lĩnh bằng chiến thắng sát nút 2-1 trước một Nhật Bản đầy kỷ luật. Trong khi đó, Na Uy tiếp tục viết nên câu chuyện cổ tích của mình khi vượt qua Bờ Biển Ngà với cùng tỷ số 2-1. Sự kết hợp giữa kỹ thuật cá nhân điêu luyện của các vũ công Samba và lối chơi khoa học, giàu thể lực của đại diện Bắc Âu hứa hẹn sẽ tạo nên một trận cầu bùng nổ.

Tam sư gặp thử thách Mexico, Pháp giữ vững vị thế

Tuyển Anh dưới sự dẫn dắt của Harry Kane đã cho thấy bản lĩnh thép. Dù bị CHDC Congo dẫn trước, cú đúp của tiền đạo đang khoác áo Bayern Munich đã giúp "Tam sư" ngược dòng thành công với tỷ số 2-1. Đối thủ tiếp theo của họ là Mexico, đội bóng vừa dễ dàng đánh bại Ecuador 2-0. Lối chơi rực lửa và giàu tốc độ của đại diện Trung Mỹ chắc chắn sẽ là bài kiểm tra hạng nặng cho hàng thủ của Gareth Southgate.

Ở một nhánh đấu khác, tuyển Pháp tiếp tục phô diễn sức mạnh của nhà đương kim Á quân bằng chiến thắng áp đảo 3-0 trước Thụy Điển. Đối thủ của "Les Bleus" ở vòng tới là Paraguay - đội vừa tạo nên cú sốc lớn nhất vòng 32 đội khi loại tuyển Đức trên chấm luân lưu định mệnh.

Canada chạm trán Morocco trong màn so tài được đánh giá cân bằng. Đại diện Bắc Mỹ gây ấn tượng khi loại Nam Phi với tỷ số 1-0, trong khi Morocco tiếp tục khẳng định vị thế đang lên sau khi vượt qua Hà Lan trên chấm luân lưu.

Thống kê đáng chú ý và các cặp đấu còn lại

Dù phải chia tay giải đấu sau thất bại trước Bỉ, Senegal vẫn kịp để lại dấu ấn đậm nét khi trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên ghi được 10 bàn thắng tại một kỳ World Cup. Điều này cho thấy sự tiến bộ vượt bậc về mặt tấn công của bóng đá lục địa đen.

Cặp đấu vòng 16 đội (Đã xác định) Kết quả vòng 32 đội gần nhất Brazil vs Na Uy Brazil 2-1 Nhật Bản; Na Uy 2-1 Bờ Biển Ngà Anh vs Mexico Anh 2-1 CHDC Congo; Mexico 2-0 Ecuador Mỹ vs Bỉ Mỹ 2-0 Bosnia; Bỉ 3-2 Senegal Pháp vs Paraguay Pháp 3-0 Thụy Điển; Paraguay thắng Đức (luân lưu) Canada vs Morocco Canada 1-0 Nam Phi; Morocco thắng Hà Lan (luân lưu)

Hiện tại, World Cup 2026 vẫn còn 3 tấm vé cuối cùng chưa có chủ. Các trận đấu còn lại của vòng 32 đội sẽ diễn ra trong hai ngày 3 và 4/7 với những cặp đấu rất đáng xem như Tây Ban Nha gặp Áo, Bồ Đào Nha chạm trán Croatia và Argentina đối đầu Cape Verde. Người hâm mộ đang kỳ vọng vào những bất ngờ tiếp theo khi ranh giới giữa các đội tuyển đang dần được thu hẹp.