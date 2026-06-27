World Cup 2026 xác định 9 cặp đấu vòng 32 đội: Brazil đối đầu Nhật Bản Sau loạt trận sáng 27/6, World Cup 2026 đã chính thức lộ diện 9/16 cặp đấu đầu tiên tại vòng knock-out. Tâm điểm đổ dồn vào cuộc chạm trán giữa Brazil và Nhật Bản.

Sau những diễn biến kịch tính của loạt trận vòng bảng kết thúc vào sáng 27/6, bức tranh về vòng knock-out World Cup 2026 đã dần trở nên rõ nét. Với thể thức mới, vòng 32 đội hứa hẹn sẽ mang đến những cuộc đối đầu nảy lửa giữa các nền bóng đá hàng đầu thế giới và những hiện tượng thú vị.

Brazil đối đầu Nhật Bản: Thử thách cho tham vọng Á châu

Tâm điểm của giai đoạn mở màn vòng loại trực tiếp chính là cuộc so tài giữa Brazil và Nhật Bản diễn ra vào ngày 30/6. Đại diện Nam Mỹ tiến vào vòng knock-out với tư cách đội nhất bảng, duy trì phong độ ấn tượng của một ứng cử viên vô địch hàng đầu. Trong khi đó, Nhật Bản tiếp tục khẳng định vị thế là đội bóng châu Á thi đấu ổn định nhất giải, sẵn sàng tạo nên bất ngờ trước các vũ công Samba.

Đã xác định 9/16 cặp đấu vòng 32 đội World Cup 2026. Đồ họa: 433.

Argentina và bài kiểm tra mang tên Cape Verde

Đương kim vô địch Argentina sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngai vàng bằng cuộc đối đầu với Cape Verde. Đây được xem là một trong những cặp đấu thú vị nhất khi đối thủ của Messi và các đồng đội là một tân binh lần đầu dự World Cup. Cape Verde đã tạo nên địa chấn khi vượt qua bảng đấu khó khăn với 3 trận hòa đầy quả cảm, biến mình thành một "ẩn số" khó lường tại giải năm nay.

Các cặp đấu đáng chú ý khác

Bên cạnh hai trận cầu đinh, các ông lớn khác của bóng đá thế giới cũng đã xác định được đối thủ:

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Những ẩn số còn lại

Ở các nhánh đấu khác, chủ nhà Canada sẽ gặp Nam Phi, trong khi Mỹ đối đầu Bosnia & Herzegovina trên sân nhà. Đáng chú ý, tuyển Australia đã xác định được đối thủ là Ai Cập sau khi đại diện châu Phi bị đẩy xuống nhì bảng G do trận hòa 1-1 trước đối thủ trực tiếp.

Hiện tại, Tây Ban Nha vẫn đang phải chờ đợi đối thủ do vị trí nhì bảng J chưa được xác định. Tương tự, Mexico, Thụy Sĩ cùng hai đội nhất bảng G và K cũng đang trong trạng thái chờ đợi kết quả của các lượt trận cuối cùng để hoàn thiện bức tranh vòng 32 đội.

Vòng bảng World Cup 2026 đang đi đến những giờ phút cuối cùng, mở ra một giai đoạn knock-out hứa hẹn đầy rẫy những bất ngờ và cảm xúc bùng nổ của bóng đá thế giới.