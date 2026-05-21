World Cup U17: U17 Việt Nam và kịch bản đối đầu những ông lớn thế giới Tối 21/5, lễ bốc thăm World Cup U17 diễn ra tại Zurich. Với vị thế ở nhóm hạt giống số 4, thầy trò HLV Cristiano Roland đối mặt với nguy cơ rơi vào bảng đấu tử thần đầy thách thức.

Tối nay (21/5), vào lúc 21h theo giờ Việt Nam, giới mộ điệu túc cầu sẽ hướng về trụ sở FIFA tại Zurich, Thụy Sĩ để theo dõi lễ bốc thăm chia bảng World Cup U17. Đây là dấu mốc lịch sử khi bóng đá Việt Nam lần đầu tiên có đại diện góp mặt tại sân chơi danh giá nhất hành tinh ở lứa tuổi trẻ, đánh dấu bước tiến mới trong công tác đào tạo trẻ của quốc gia.

Vị thế của U17 Việt Nam tại nhóm hạt giống số 4

Dựa trên bảng phân loại chính thức từ FIFA, đội tuyển U17 Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 4. Việc nằm chung nhóm với các đối thủ như Serbia, Romania, Hy Lạp, Uruguay, Trung Quốc đồng nghĩa với việc thầy trò HLV Cristiano Roland chắc chắn sẽ không chạm trán các đại diện này ở vòng bảng.

U17 Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 4 trước lễ bốc thăm World Cup U17. Ảnh: ASEAN Football

Tuy nhiên, vị trí này cũng đặt đại diện Đông Nam Á trước rủi ro cao phải đối đầu sớm với các "gã khổng lồ" của bóng đá thế giới. Theo thể thức mới, giải đấu được chia làm 12 bảng, trong đó chủ nhà Qatar mặc định nằm ở nhóm hạt giống số 1. Hai đội dẫn đầu mỗi bảng cùng 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền bước tiếp vào vòng 1/16.

Kịch bản từ bảng đấu "dễ thở" đến "tử thần"

Trước giờ bốc thăm, cộng đồng người hâm mộ khu vực ASEAN đã đưa ra nhiều dự đoán trái chiều về hành trình của U17 Việt Nam. Một kịch bản lý tưởng là thầy trò HLV Cristiano Roland rơi vào bảng đấu có sự góp mặt của chủ nhà Qatar, Ai Cập và Fiji. Ngoài ra, việc chung bảng với Mali, Venezuela và Fiji cũng được đánh giá là cơ hội để Việt Nam có thể cạnh tranh sòng phẳng tấm vé đi tiếp.

Ngược lại, phần đông giới chuyên môn và khán giả lại lo ngại về kịch bản "bảng tử thần". Nhiều dự đoán cho rằng U17 Việt Nam có thể phải đối diện với sức mạnh vượt trội từ Argentina, Croatia và Panama. Khốc liệt hơn, những bảng đấu có sự góp mặt của các nền bóng đá hàng đầu châu Âu như Tây Ban Nha, Bỉ cùng đại diện thể lực Cameroon, hay Brazil và Đan Mạch sẽ là thử thách cực đại cho các cầu thủ trẻ.

Dù kết quả bốc thăm mang lại đối thủ nào, việc góp mặt tại World Cup U17 đã là một thành tựu đáng tự hào. Đây là cơ hội vô giá để lứa cầu thủ trẻ Việt Nam cọ xát, tích lũy kinh nghiệm chiến đấu quốc tế và khẳng định bản lĩnh vực bóng đá trẻ của khu vực trên bản đồ thế giới.