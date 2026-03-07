Wrexham vs Chelsea tại vòng 5 Cúp FA: Liệu Rồng đỏ có tạo nên địa chấn trước The Blues? Chelsea hành quân đến Racecourse Ground đối đầu Wrexham với mục tiêu giải mã hiện tượng Championship, trong bối cảnh HLV Phil Parkinson từng gieo sầu cho chính The Blues.

Vòng 5 Cúp FA chứng kiến một cuộc đối đầu đầy duyên nợ giữa Wrexham và Chelsea tại sân vận động Racecourse Ground vào lúc 00h45 ngày 8/3 (giờ Việt Nam). Đây không chỉ là trận chiến giữa một đại diện đang thăng hoa tại Championship và một gã khổng lồ Ngoại hạng Anh, mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh thực sự cho đoàn quân của HLV Liam Rosenior.

Chelsea chuẩn bị làm khách đến sân của Wrexham.

Sức mạnh tinh thần tại "chảo lửa" Racecourse Ground

Wrexham đang trải qua giai đoạn hoàng kim tại Championship khi leo lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Phong độ của bầy "Rồng đỏ" là cực kỳ ấn tượng với 9 chiến thắng trong 13 trận gần nhất. Đặc biệt, tại thánh địa Racecourse Ground, họ đang sở hữu mạch 3 trận toàn thắng, ghi tới 8 bàn thắng và chỉ để lọt lưới 4 lần. Bản lĩnh của Wrexham tại Cúp FA năm nay đã được khẳng định sau khi họ lần lượt đánh bại những đối thủ khó chịu như Nottingham Forest và Ipswich Town.

Ngược lại, Chelsea vừa tìm lại được sự tự tin cần thiết sau chiến thắng đậm 4-1 trước Aston Villa. Trận thắng này có ý nghĩa quan trọng, giúp thầy trò HLV Liam Rosenior giải tỏa áp lực đè nặng sau chuỗi kết quả không tốt trước Leeds, Burnley và Arsenal tại đấu trường quốc nội. Chuyến làm khách lần này sẽ là cơ hội để The Blues chứng minh sự ổn định của mình.

Lịch sử đối đầu và cái duyên của Phil Parkinson

Đã 42 năm kể từ lần cuối hai đội chạm trán chính thức vào năm 1982. Tuy nhiên, tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào băng ghế huấn luyện của đội chủ nhà. HLV Phil Parkinson của Wrexham chính là người từng tạo nên cú sốc chấn động nhất lịch sử Cúp FA vào năm 2015, khi ông dẫn dắt Bradford City lội ngược dòng đánh bại Chelsea với tỷ số 4-2 ngay tại Stamford Bridge. Đây là một thống kê khiến người hâm mộ Chelsea không khỏi lo lắng, dù họ đang duy trì kỷ lục 24 trận thắng liên tiếp trước các đội bóng hạng dưới tại giải đấu này.

Tình hình lực lượng: Sự trở lại đúng lúc của các trụ cột

Wrexham bước vào trận đấu này với tổn thất không nhỏ khi vắng mặt hàng loạt trụ cột như Matty James, Liberato Cacace, Thomas O’Connor và Ben Sheaf do chấn thương. Những cái tên như Aaron James hay Lewis Brunt cũng tiếp tục phải ngồi ngoài dài hạn.

Phía bên kia chiến tuyến, Chelsea không có sự phục vụ của Levi Colwill, Dario Essugo, Estevao Willian và Jamie Gittens. Dù khả năng ra sân của Wesley Fofana vẫn còn bỏ ngỏ, nhưng The Blues đón nhận tin vui với sự trở lại của Marc Cucurella, Romeo Lavia và đặc biệt là mũi nhọn Pedro Neto sau án treo giò. Sự bổ sung này giúp HLV Rosenior có thêm nhiều phương án tấn công biến ảo hơn.

Đội hình dự kiến

Wrexham (3-4-2-1): Okonkwo; Cleworth, Hyam, Doyle; Kabore, Dobson, O’Brien, Thomason; Windass, Broadhead; Moore.

Okonkwo; Cleworth, Hyam, Doyle; Kabore, Dobson, O’Brien, Thomason; Windass, Broadhead; Moore. Chelsea (4-2-3-1): Jorgensen; Gusto, Chalobah, Sarr, Hato; Caicedo, Santos; Neto, Fernandez, Garnacho; Delap.

Phân tích chiến thuật: Cuộc đấu trí giữa hai phong cách

Wrexham dự kiến sẽ triển khai khối đội hình thấp, ưu tiên sự chặt chẽ bên phần sân nhà trước khi tận dụng thể hình vượt trội của tiền đạo Kieffer Moore. Lão tướng 33 tuổi này, người đã có 11 pha lập công mùa này, sẽ đóng vai trò là điểm nổ trong các tình huống bóng dài và không chiến. Hỗ trợ cho anh là Josh Windass, cầu thủ đang có phong độ cao với 5 bàn thắng trong 5 lần đá chính gần nhất tại các đấu trường cúp.

Trong khi đó, Chelsea của Rosenior sẽ kiên trì với triết lý kiểm soát bóng. Họ sẽ nỗ lực làm chủ khu trung tuyến với cặp đôi Moises Caicedo và Andrey Santos, thực hiện các đường chuyền ngắn để kéo giãn hàng phòng ngự đối phương. Sự cơ động của tiền đạo trẻ Liam Delap cùng khả năng xuyên phá từ hành lang cánh của Pedro Neto sẽ là chìa khóa để phá vỡ khối bê tông của đội chủ nhà.

Nhận định trận đấu

Điểm nóng của trận đấu sẽ nằm ở khu vực cấm địa của Chelsea, nơi Trevoh Chalobah và Malang Sarr phải đối đầu với sức mạnh thể chất của Kieffer Moore. Nếu không thể kiểm soát tốt các tình huống bóng bổng, Chelsea hoàn toàn có thể phải trả giá.

Mặc dù Wrexham có lợi thế sân nhà và tinh thần quật khởi, nhưng khoảng cách về đẳng cấp cá nhân giữa hai đội vẫn là rất lớn. Các ngôi sao của Chelsea có đủ phẩm chất để định đoạt trận đấu trong những khoảnh khắc cá nhân đơn lẻ. Một chiến thắng sát nút cho đại diện London là kịch bản dễ xảy ra nhất.

Dự đoán kết quả: Wrexham 1-3 Chelsea