Xabi Alonso coi Josh Acheampong là hạt nhân không thể thay thế tại Chelsea Chelsea từ chối hàng loạt lời đề nghị từ Real Madrid và Man City để giữ chân Josh Acheampong. Huấn luyện viên Xabi Alonso coi hậu vệ 20 tuổi là viên gạch nền móng trong triều đại mới tại Stamford Bridge.

Trong bối cảnh Chelsea chuẩn bị bước vào cuộc cải tổ lực lượng sâu rộng dưới triều đại của tân huấn luyện viên Xabi Alonso, Josh Acheampong đã bất ngờ trở thành tâm điểm của thị trường chuyển nhượng. Dù nhận được hàng loạt lời đề nghị hấp dẫn từ các ông lớn khắp châu Âu, ban lãnh đạo đội bóng thành London cùng cá nhân Alonso đã gửi đi một thông điệp đanh thép rằng hậu vệ 20 tuổi này là nhân tố "bất khả xâm phạm" tại Stamford Bridge.

Josh Acheampong là nhân tố quan trọng trong kế hoạch của Alonso.

Sức hút mãnh liệt từ các câu lạc bộ hàng đầu châu Âu

Theo các báo cáo từ TEAMtalk và BBC, trong vòng sáu tháng qua, Chelsea đã liên tục khước từ những nỗ lực tiếp cận từ Liverpool, Manchester City, Bayern Munich, Borussia Dortmund, AC Milan, Juventus và đặc biệt là Real Madrid. Sự quan tâm đặc biệt từ những đội bóng hàng đầu thế giới đã minh chứng cho sự thăng tiến vượt bậc và tiềm năng khổng lồ của cầu thủ trưởng thành từ học viện Chelsea.

Đáng chú ý, vị thế của Acheampong tại Tây London hiện đã được đặt ngang hàng với những trụ cột không thể thay thế như Cole Palmer hay Moises Caicedo. Điều này cho thấy tầm quan trọng của anh trong chiến lược dài hạn của câu lạc bộ, thay vì chỉ là một phương án dự phòng cho tương lai.

Mắt xích chiến thuật lý tưởng cho triều đại Xabi Alonso

Lý do hàng đầu khiến Xabi Alonso đặt "dấu niêm phong" lên tương lai của Acheampong nằm ở sự phù hợp tuyệt đối về mặt chiến thuật. Alonso, người nổi tiếng với yêu cầu khắt khe về kỹ thuật và khả năng luân chuyển bóng, coi Acheampong là một mắt xích sống còn trong kế hoạch của mình.

Ở tuổi 20, tuyển thủ U21 Anh sở hữu một hồ sơ lý tưởng: sự linh hoạt có thể thi đấu ở nhiều vị trí trong hàng phòng ngự và thậm chí là tiền vệ, nền tảng thể lực dồi dào cùng kỹ năng xử lý bóng điêu luyện. Những phẩm chất này khiến anh trở thành một "vũ khí chiến thuật" hoàn hảo cho lối chơi kiểm soát mà Alonso dự kiến áp dụng từ tháng 7 tới.

Sự đa năng cũng như tiềm năng phát triển của cầu thủ 20 tuổi được Alonso đánh giá cao.

Cam kết dài hạn và chính sách nhân sự đặc biệt

Dù chỉ có 17 lần ra sân tại Ngoại hạng Anh mùa giải 25/26, trong đó phần lớn là từ ghế dự bị, tác động mà Acheampong tạo ra là đủ để thuyết phục hoàn toàn bộ sậu huấn luyện. Ban lãnh đạo Chelsea tin rằng sự phát triển của anh sẽ đạt hiệu quả cao nhất dưới sự dẫn dắt trực tiếp của Alonso tại Stamford Bridge thay vì chuyển đến một câu lạc bộ khác.

Hiện tại, hợp đồng của Acheampong kéo dài đến năm 2029, mang lại cho Chelsea lợi thế cực lớn trên bàn đàm phán để dập tắt mọi ý định lôi kéo từ Arsenal, Newcastle hay Crystal Palace. Sự trân trọng này còn được thể hiện qua chính sách thanh lý nhân sự: trong khi Chelsea sẵn sàng lắng nghe đề nghị cho Trevoh Chalobah, Tosin Adarabioyo hay Benoit Badiashile, thì Acheampong tuyệt đối không phải để bán.

Việc kiên quyết giữ chân "viên ngọc quý" này chính là tuyên bố mạnh mẽ nhất của Alonso về tham vọng đưa Chelsea trở lại đỉnh cao bằng chính những tài năng do câu lạc bộ nuôi dưỡng. Acheampong được dự báo sẽ trở thành một trong những nhân vật quan trọng nhất trong dự án thể thao tại Stamford Bridge trong nhiều năm tới.