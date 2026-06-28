Xabi Alonso muốn đưa Granit Xhaka về Chelsea nhằm bổ sung tố chất thủ lĩnh HLV Xabi Alonso đang thúc đẩy Chelsea chiêu mộ cậu học trò cũ Granit Xhaka từ Sunderland để gia tăng kinh nghiệm và bản lĩnh cho đội hình trẻ tại Stamford Bridge.

Chelsea đang chuẩn bị thực hiện một bước đi đầy bất ngờ trên thị trường chuyển nhượng hè 2026 khi nhắm tới tiền vệ Granit Xhaka. Theo nguồn tin độc quyền từ ESPN, tân huấn luyện viên Xabi Alonso đang trực tiếp thúc đẩy thương vụ này nhằm tái hợp với người học trò cũ, đánh dấu sự thay đổi lớn trong chiến lược nhân sự của đội bóng thành London.

Sự thay đổi trong triết lý chuyển nhượng của Chelsea

Kể từ khi tiếp quản Stamford Bridge, Xabi Alonso đã xác định rõ vấn đề lớn nhất của "The Blues" là sự thiếu hụt kinh nghiệm và bản lĩnh ở những thời điểm quyết định. Việc theo đuổi Granit Xhaka cho thấy Chelsea sẵn sàng phá vỡ cấu trúc ưu tiên cầu thủ trẻ để phục vụ mục tiêu trở lại top đầu Ngoại hạng Anh.

Xhaka lọt tầm ngắm Chelsea. Ảnh: Getty Images.

Dù sẽ bước sang tuổi 34 vào tháng 9 tới, Xhaka vẫn được đánh giá là một trong những tiền vệ trung tâm có tầm ảnh hưởng lớn nhất tại xứ sở sương mù hiện nay. Tại Sunderland, anh không chỉ giữ băng thủ quân mà còn là nhân tố chủ chốt ở khu trung tuyến sau khi cập bến đội bóng vùng Đông Bắc với mức giá 17,2 triệu bảng từ Bayer Leverkusen.

Mắt xích quan trọng trong sơ đồ của Xabi Alonso

Mối quan hệ giữa Xabi Alonso và Granit Xhaka vốn rất khăng khít từ thời cả hai còn làm việc tại Đức. Chiến lược gia người Tây Ban Nha coi tiền vệ người Thụy Sĩ là mẫu cầu thủ có thể đảm đương vai trò thủ lĩnh trong phòng thay đồ và là "cánh tay nối dài" của ông trên sân cỏ.

Sự xuất hiện của Xhaka được kỳ vọng sẽ giúp dàn sao trẻ của Chelsea có một điểm tựa vững chắc về mặt tâm lý. Tuy nhiên, Chelsea dự kiến sẽ không chấp nhận chi ra một khoản phí quá lớn cho một cầu thủ đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp, bất chấp tầm quan trọng của anh.

Rào cản từ phía Sunderland

Phía Sunderland hiện tỏ rõ thái độ kiên quyết không muốn bán rẻ ngôi sao số một của mình. Với bản hợp đồng còn thời hạn đến năm 2028, đội bóng vùng Đông Bắc nắm lợi thế lớn trên bàn đàm phán. Tầm ảnh hưởng quá lớn của Xhaka tại câu lạc bộ khiến Sunderland lo ngại về một khoảng trống không thể khỏa lấp nếu anh rời đi.

Mặc dù tiền vệ 33 tuổi tỏ ra khá cởi mở trước cơ hội quay lại London, nhưng cuộc đàm phán giữa hai câu lạc bộ dự báo sẽ gặp nhiều khúc mắc về mức giá. Khả năng thành công của thương vụ phụ thuộc hoàn toàn vào mức độ nhượng bộ của Sunderland trước sức hút từ một đội bóng lớn như Chelsea.

Nếu có được chữ ký của Xhaka, đây sẽ là minh chứng cho sự thực dụng và quyết liệt của Xabi Alonso trong việc xây dựng một tập thể đủ bản lĩnh để cạnh tranh danh hiệu ngay lập tức.