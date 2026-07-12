Xabi Alonso quyết chiêu mộ Alvaro Carreras: Thử thách tham vọng của Chelsea và Real Madrid Huấn luyện viên Xabi Alonso đang nỗ lực đưa hậu vệ Alvaro Carreras về Chelsea với mức phí dự kiến 50 triệu euro, bất chấp sự cứng rắn từ phía Real Madrid.

Kể từ khi tiếp quản chiếc ghế nóng tại Stamford Bridge, Xabi Alonso đã xác định Alvaro Carreras là mảnh ghép không thể thiếu trong hệ thống chiến thuật của mình. Vị chiến lược gia người Tây Ban Nha tin rằng hậu vệ đồng hương sở hữu đầy đủ những tố chất kỹ thuật và tư duy hiện đại để vận hành dự án dài hạn mà ông đang xây dựng tại Chelsea.

Chelsea đặt Alvaro Carreras vào tầm ngắm. Ảnh: Getty Images

Lập trường cứng rắn từ Real Madrid

Dù nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía Chelsea, Real Madrid đã đưa ra thông báo trực tiếp rằng Alvaro Carreras không phải là cầu thủ để bán. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha muốn giữ chân tài năng trẻ này để đảm bảo chiều sâu đội hình, nhất là sau khi họ đã để Fran Garcia rời đi trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

Tuy nhiên, các báo cáo tài chính chỉ ra rằng một lời đề nghị rơi vào khoảng 50 triệu euro có thể sẽ là bài kiểm tra thực sự đối với lập trường của Los Blancos. Trong bối cảnh thị trường chuyển nhượng đang biến động, con số này đủ sức nặng để khiến ban lãnh đạo Real Madrid phải cân nhắc lại kế hoạch nhân sự của mình.

Rào cản từ ý chí của cầu thủ

Trở ngại lớn nhất đối với tham vọng của Xabi Alonso lúc này chính là mong muốn của bản thân Carreras. Hậu vệ này được cho là muốn ở lại sân Santiago Bernabeu để khẳng định giá trị bản thân, dù mới chỉ gia nhập đội bóng từ năm ngoái. Carreras vẫn tin tưởng vào khả năng cạnh tranh suất đá chính, bất chấp sự xuất hiện của những ngôi sao như Marc Cucurella.

Ở mùa giải vừa qua, Carreras đã phải vật lộn để giành suất ra sân thường xuyên. Nếu chọn ở lại Tây Ban Nha, anh dự kiến sẽ chỉ đóng vai trò dự bị chiến lược. Ngược lại, viễn cảnh gia nhập Chelsea dưới sự dẫn dắt của Xabi Alonso sẽ mang đến cho cầu thủ này một suất đá chính chắc chắn và vai trò quan trọng hơn trong sơ đồ vận hành của đội bóng thành London.

Cuộc đối đầu trên bàn đàm phán giữa Chelsea và Real Madrid về trường hợp của Alvaro Carreras hứa hẹn sẽ còn nhiều diễn biến phức tạp. Quyết tâm của Xabi Alonso có đủ lớn để xoay chuyển cục diện hay lòng trung thành của hậu vệ người Tây Ban Nha với Real Madrid sẽ chiến thắng vẫn là câu hỏi còn bỏ ngỏ.