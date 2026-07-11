Xabi Alonso tham vọng đưa Eduardo Camavinga về Chelsea với giá 60 triệu euro HLV Xabi Alonso xác định Eduardo Camavinga là mục tiêu trọng điểm để nâng cấp hàng tiền vệ Chelsea. Thương vụ này gắn liền với tương lai của Enzo Fernandez và kế hoạch thanh lọc đội hình của Jose Mourinho tại Real Madrid.

Trong nỗ lực tái thiết và nâng cấp toàn diện sức mạnh khu trung tuyến, Chelsea đã chính thức đưa Eduardo Camavinga vào tầm ngắm cho kỳ chuyển nhượng hè 2026. Đây được xem là bước đi chiến lược của HLV Xabi Alonso nhằm xây dựng một bộ khung tiền vệ cơ động và giàu sức chiến đấu tại Stamford Bridge.

Mảnh ghép hoàn hảo cho triều đại Xabi Alonso

Theo những thông tin mới nhất từ nhà báo Ekrem Konur, HLV Xabi Alonso đã chủ động thực hiện những liên hệ đầu tiên để tìm hiểu về khả năng chiêu mộ Eduardo Camavinga. Chiến lược gia người Tây Ban Nha coi tiền vệ 23 tuổi là mục tiêu hàng đầu, người có thể mang lại sự cân bằng giữa khả năng phòng ngự và triển khai bóng cho "The Blues".

Chelsea đưa Eduardo Camavinga vào tầm ngắm. Ảnh: Getty Images.

Camavinga hiện được đánh giá là một trong những tiền vệ đánh chặn cơ động bậc nhất châu Âu. Ngôi sao người Pháp sở hữu nền tảng thể lực dồi dào cùng lối chơi năng nổ, những phẩm chất mà Alonso đang khao khát để áp dụng triết lý bóng đá hiện đại tại London. Dù Chelsea chưa đưa ra mức giá chính thức, nhưng một lời đề nghị khoảng 60 triệu euro được dự báo là con số tối thiểu để Real Madrid chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán.

Bài toán tài chính và sự xáo trộn tại Stamford Bridge

Nhu cầu bổ sung nhân sự ở tuyến giữa của Chelsea trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết khi đội bóng này sắp hoàn tất việc bán Andrey Santos sang Manchester United với giá 50 triệu bảng. Khoản ngân sách khổng lồ từ thương vụ này sẽ được tái đầu tư trực tiếp vào thương vụ Camavinga.

Tuy nhiên, rào cản lớn nhất của đại diện nước Anh chính là việc thuyết phục tuyển thủ Pháp rời sân Bernabeu, nơi anh vẫn đang là một phần quan trọng trong kế hoạch của câu lạc bộ. Mọi chuyện càng trở nên phức tạp khi tương lai của Camavinga đang bị đặt dấu hỏi lớn bởi sự xuất hiện tiềm năng của Enzo Fernandez tại Madrid.

Nút thắt từ Jose Mourinho và Real Madrid

Tại Tây Ban Nha, HLV Jose Mourinho hiện đang trong quá trình sàng lọc đội hình để xây dựng bộ khung cho triều đại mới tại Real Madrid. Nếu Enzo Fernandez cập bến sân Bernabeu như những tin đồn gần đây, vị trí của Camavinga trong sơ đồ chiến thuật của chiến lược gia người Bồ Đào Nha có thể bị đe dọa nghiêm trọng.

Yếu tố quyết định tương lai của ngôi sao 23 tuổi sẽ nằm ở cuộc trò chuyện trực tiếp với Mourinho sau khi anh kết thúc kỳ nghỉ hè. Nếu không nhận được cam kết về một vị trí chính thức thường xuyên, Camavinga buộc phải cân nhắc các lựa chọn khác để bảo đảm cơ hội ra sân và duy trì phong độ đỉnh cao.

Phía Real Madrid hiện vẫn giữ thái độ cứng rắn và từ chối các lời đề nghị sơ bộ. Tuy nhiên, với sự kiên trì của Xabi Alonso cùng tiềm lực tài chính mạnh mẽ từ giới chủ Chelsea, thương vụ này hứa hẹn sẽ còn nhiều diễn biến bất ngờ trong thời gian tới. Người hâm mộ đang chờ đợi buổi gặp mặt quyết định giữa Camavinga và ban huấn luyện Real Madrid để xác định rõ bến đỗ tiếp theo của tiền vệ tài năng này.