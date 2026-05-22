Xabi Alonso và cuộc cách mạng thượng tầng: Đặc quyền chưa từng có tại Chelsea Chiến lược gia người Tây Ban Nha không chỉ dẫn dắt đội một mà còn trực tiếp tham gia Ban giám đốc thể thao, chấm dứt kỷ nguyên mua sắm thiếu định hướng tại Stamford Bridge.

Quyết định sa thải HLV Liam Rosenior chỉ sau vỏn vẹn 104 ngày tại vị đã đẩy Chelsea vào một cuộc khủng hoảng thực sự về tầm nhìn chiến lược. Sự đổ vỡ chóng vánh này buộc giới chủ BlueCo phải nhìn nhận lại toàn bộ cách thức vận hành đội bóng. Kết quả của cuộc tự vấn đó chính là bản hợp đồng mang tên Xabi Alonso, người sẽ chính thức tiếp quản chiếc ghế nóng vào mùa hè tới.

Alonso có thể nắm giữ quyền lực lớn ở Stamford Bridge.

Tuy nhiên, đằng sau màn bổ nhiệm này là một sự nhượng bộ lịch sử mà giới chủ người Mỹ phải chấp nhận. Điều này đánh dấu thay đổi lớn nhất trong cấu trúc thượng tầng kể từ khi tập đoàn BlueCo tiếp quản câu lạc bộ từ tay tỷ phú Roman Abramovich vào năm 2022.

Thành viên thứ 6 trong bộ sậu quyền lực

Theo những tiết lộ mới nhất từ nhà báo uy tín Matt Law, chiến lược gia người Tây Ban Nha sẽ không đơn thuần đến London để làm nhiệm vụ huấn luyện đội một. Thay vào đó, ông được trao một đặc quyền chưa từng có tiền lệ dưới triều đại BlueCo: nghiễm nhiên trở thành thành viên cốt cán trong ban lãnh đạo thể thao.

Đội chủ sân Stamford Bridge hiện đang duy trì một bộ máy quản lý khá cồng kềnh với năm giám đốc thể thao bao gồm Laurence Stewart, Paul Winstanley, Joe Shields, Sam Jewell và Dave Fallows. Với sự xuất hiện của Xabi Alonso, bộ sậu này sẽ chính thức nâng lên con số sáu. Đây là một sự thừa nhận rõ ràng cho thấy tiếng nói của nhà cầm quân người Tây Ban Nha sẽ vượt xa ranh giới của sa bàn chiến thuật, trực tiếp can thiệp vào định hướng phát triển của câu lạc bộ.

Chấm dứt kỷ nguyên 'gom ngọc thô'

Lâu nay, điểm yếu chí mạng trong cách vận hành của đại diện thành London chính là sự đứt gãy liên kết giữa khâu tuyển trạch và người trực tiếp huấn luyện. Hàng loạt bản hợp đồng được mang về thường mang dáng dấp của những khoản đầu tư sinh lời dài hạn, thay vì phục vụ triết lý bóng đá của người đương nhiệm. Nhận thức cực kỳ rõ ràng về vết xe đổ đó, Alonso đã đưa ra những yêu cầu vô cùng cứng rắn trước khi gật đầu đồng ý nhậm chức.

Alonso có khả năng nằm trong thượng tầng Chelsea.

Cựu thuyền trưởng Bayer Leverkusen được cho là kịch liệt phản đối chính sách mua sắm tập trung quá mức vào các tài năng trẻ mang giá trị bán lại. Thay vào đó, ông gây sức ép buộc ban lãnh đạo phải hướng đến những cầu thủ đã khẳng định được đẳng cấp tại châu Âu. Tham vọng của Alonso là có trong tay những nhân tố hoàn thiện, sẵn sàng tỏa sáng ngay lập tức để chinh phục các danh hiệu lớn, thay vì chờ đợi các cầu thủ trẻ trưởng thành.

Rủi ro từ cuộc chiến vương quyền

Dẫu vậy, việc trao quyền lực sâu rộng cho huấn luyện viên trưởng cũng tiềm ẩn vô vàn rủi ro, đặc biệt là nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến quyền lực trong nội bộ Chelsea. Cấu trúc giám đốc thể thao vốn là xương sống định hình bản sắc hoạt động của BlueCo trong suốt bốn năm qua, luôn đề cao tính kế thừa và tầm nhìn xa trông rộng.

Ngược lại, bản năng của bất kỳ nhà cầm quân đẳng cấp nào cũng là khao khát những giải pháp mang tính tức thời. Trong trường hợp Alonso quá cứng rắn bảo vệ một mục tiêu chuyển nhượng không phù hợp với định hướng của năm vị giám đốc còn lại, những cuộc giằng co nội bộ gay gắt có thể sẽ nổ ra. Thách thức lớn nhất của Chelsea lúc này là thiết lập điểm cân bằng hoàn hảo giữa khao khát chiến thắng ngay lập tức và mô hình kinh doanh bền vững của giới chủ.